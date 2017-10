Triglav dočakal prvo zmago v sezoni

Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 2.8 od 10 glasov Ocenite to novico! Maribor bo v torek v 3. krogu Lige prvakov v Ljudskem vrtu gostil Liverpool, ki ga danes čaka derbi Premier lige proti Manchester Unitedu. Foto: Miloš Vujinović/BoBo Dodaj v

14. oktober 2017 ob 09:54,

zadnji poseg: 14. oktober 2017 ob 14:55

Velenje

Maribor na generalki za torkov obračun z Liverpoolom ni ravno navdušil, a dosegel je tisto, kar je potreboval: zmago nad Rudarjem (1:2).

Po veliki napaki vratarja Jasmina Handanovića in zadetku Johna Maryja je Rudar dobil prvi polčas (1:0), v drugem polčasu pa so državni prvaki z mojstrovino Jasmina Mešanovića (v 52. minuti je dosegel najlepši gol, odkar je poleti prišel v Maribor) in nato še z natančnim diagonalnim strelom Damjana Boharja (82.) poskrbeli za preobrat.

"Zaradi nekaj zgrešenih podaj in agresivnosti nasprotnika smo si zagrenili življenje. V drugem polčasu smo bili bistveno boljši, prevladovali smo in na koncu smo zasluženo zmagali," je povedal trener Maribora Darko Milanič. Vijoličaste v torek v Ljudskem vrtu v Ligi prvakov čaka sloviti Liverpool.

Rudar je bil na dobri poti, da pripravi presenečenje, a je v drugem polčasu naredil preveč napak. "Mislim, da smo bili boljši nasprotnik, imeli smo priložnosti za še kakšen zadetek. Igrali smo dobro, Maribor smo stisnili visoko. Po tistem prvem golu, ko smo po svoji krivdi izpadli iz igre, Mešanović pa je prekrasno zadel, je sledil šok za fante. Padli so v igri. Odločila je kakovost Maribora, po izključitvi Josipa Tomaševića pa nismo imeli več možnosti," je tekmo komentiral trener velenjske ekipe Marijan Pušnik.

Preostale štiri tekme 12. kroga slovenskega nogometnega prvenstva so na sporedu danes. Triglav je z dvema zadetkoma Mateja Poplatnika premagal Krško s 3:1 in slavil prvo zmago sezone. Poplatnik (sedmi gol sezone) je odločilni zadetek dosegel v 56. minuti, ko je preigral Marka Krajcerja in Jona Gorenca ter matiral Marka Zalokarja. Gostje so sicer povedli, z enajstmetrovke je bil natančen Miljan Škrbić, kar je njegov deseti gol sezone Prve lige.

Do tega kroga vodilna Olimpija bo ob 20.20 gostovala v Kidričevem.

PRVA LIGA TELEKOM SLOVENIJE, 12. krog:

RUDAR - MARIBOR 1:2 (1:0)

2.500; Mary 34.; Mešanović 52., Bohar 82.

: Tomašević 88./Rudar



TRIGLAV - KRŠKO 3:1 (2:1)

Poplatnik 19./11-m, 56., Ejup 29./avtogol; Škrbić 10./11-m

Danes ob 15.00:

GORICA - CELJE



Ob 17.00:

DOMŽALE - ANKARAN HRVATINI

Ob 20.20:

ALUMINIJ - OLIMPIJA

Lestvica: MARIBOR 12 8 4 0 21:8 28 OLIMPIJA 11 8 3 0 23:5 27 RUDAR 12 6 1 5 14:13 19 GORICA 11 5 1 5 12:13 16 KRŠKO 12 4 3 5 20:22 15 DOMŽALE 11 3 4 4 20:14 13 CELJE 11 2 6 3 11:14 12 ALUMINIJ 11 2 4 5 13:18 10 TRIGLAV 12 1 5 6 11:22 8 ANKARAN HRVATINI 11 1 3 7 11:27 6

T. O.