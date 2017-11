Triglav prvič iz Nove Gorice odnesel vse tri točke

Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 5 glasov Ocenite to novico! Matej Poplatnik je v tej sezoni Prve lige zdaj dosegel že devet golov. Foto: www.alesfevzer.com Sorodne novice Celje z goloma Dangubića dobilo savinjsko-šaleški derbi Dodaj v

4. november 2017 ob 11:16,

zadnji poseg: 4. november 2017 ob 14:56

Nova Gorica,Kidričevo,Krško - MMC RTV SLO

V soboto so v 15. krogu Prve lige na sporedu tri srečanja. Nogometaši Triglava so v gosteh presenetili Gorico (0:3), pravkar Aluminij gosti Domžale, zvečer pa se bosta pomerila še Krško in Maribor.

Nogometaši Triglava so na 13. gostovanju v Novi Gorici prvič osvojili tri točke. Potem ko je Gorica kar trikrat v tej sezoni ugnala Kranjčane, pa so zdaj varovanci Siniše Brkića prišli do treh točk. Ob drugi zmagi Triglava v tej sezoni državnega prvenstva sta blestela David Tijanić, ki je s prvencem v Prvi ligi popeljal goste v vodstvo, zatem pa še natančno podal za 2:0, in Matej Poplatnik, ki je dvakrat zatresel domačo mrežo.

V prvem polčasu sta mreži obmirovali. Manjšo pobudo so imeli Goričani, ki so si priigrali tudi nekoliko več priložnosti kot Kranjčani, a nobene zares izrazite. Nato pa so izvrstno drugi del začeli gostje. Že v prvi minuti nadaljevanja so povedli. Dejan Robnik je ob Žigi Lipuščku in Tinetu Kavčiču preigraval v kazenskem prostoru. Žoga se je nato srečno odbila do samega Tijanić, ki jo je neoviran z bližine poslal za hrbet Grege Sorčana. Tijanić, nekdanji up Olimpije, se je prvič v prvoligaški druščini vpisal med strelce. Gostitelji so vse moči usmerili v napad, a prave priložnosti niso dočakali. Nekoliko neučakano so poskušali izenačiti. Zato pa so na drugi strani Kranjčani še enkrat zadeli. V 80. minuti je Tijanić nekoliko z leve lepo podal žogo v kazenski prostor za hrbet novogoriški obrambi. Vtekal je Poplatnik, ki je streljal z obrata in zadel za 2:0.

V sodnikovem dodatku je imela Gorica prosti strel z roba kazenskega prostora, ki ga je izvedel Bede Amarachi Osuji, a je streljal naravnost v Elvisa Džafića. Prekršek za prosti strel je naredil Tilen Mlakar, ki je Roka Grudino podrl v kazenskem prostoru, a je sodnik dosodil udarec z roba. Zatem so gostje izvedli protinapad, ki ga je uspešno z drugim golom na tekmi zaključil Poplatnik.

Ibraimi v prvi postavi Domžal

Aluminij gosti Domžale, ki jih v Prvi ligi še ni premagal. Domžalčani so na devetih medsebojnih dvobojih slavili šestkrat. Poleti je bilo ob Kamniški Bistrici 2:2, ko je gostom po zaostanku z 2:0 uspel preobrat za točko. V prvi postavi Domžal je tudi Agim Ibraimi.

Mariborčani bodo zvečer gostovali v Krškem. Krčani vijoličastih na devetih medsebojnih obračunih še niso premagali. Aktualni državni prvaki v tej sezoni še niso izgubili. Prvi medsebojni dvoboj s Krškim so v tej sezoni v Ljudskem vrtu dobili s 3:2, potem ko je v 96. minuti za tri točke zadel Aleks Pihler.

Celjani so že v petek doma z 2:1 odpravili Rudar, 15. krog pa se bo sklenil v Stožicah, kjer bo v nedeljo Olimpija gostila Ankaran.

15. krog:

GORICA - TRIGLAV 0:3 (0:0)

Tijanić 46., Poplatnik 80., 93.

Gorica: Sorčan, Curk, Kavčič, Lipušček, Škarabot, Humar ( 59./Filipović), Grudina, Žigon ( 86./Nagode), Osuji, Kapić ( 75./Džuzdanović), Nwabueze .

Triglav: Džafić, Kuhar, Zec , Suljević , Arh Česen ( 59./Bojić), Vujčić, Udovič, Tijanić , Robnik ( 88./Mlakar), Poplatnik , Podlogar ( 85./Majcen).

Sodnik: Asmir Sagrković (Vrhnika)

Sobota ob 15.00:

ALUMINIJ - DOMŽALE



Ob 20.20:

KRŠKO - MARIBOR



Nedelja ob 16.50:

OLIMPIJA - ANKARAN HRVATINI

Odigrano v petek:

CELJE - RUDAR 2:1 (2:0)

400; Dangubić 35., 38.; Junuzović 82.

Lestvica OLIMPIJA 14 10 4 0 28:6 34 MARIBOR 14 10 4 0 23:8 34 RUDAR 15 7 2 6 18:15 23 GORICA 14 7 1 6 18:17 22 DOMŽALE 14 5 4 5 29:16 19 CELJE 15 4 6 5 17:19 18 KRŠKO 14 4 4 6 21:26 16 ALUMINIJ 14 3 4 7 16:24 13 TRIGLAV 14 1 5 8 11:27 8 ANKARAN HRVATINI 14 1 4 9 12:35 7

