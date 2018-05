Tudi z remijem bi imel Maribor vse v svojih rokah

Ob 20. uri Rudar - Olimpija

9. maj 2018 ob 10:19

Domžale - MMC RTV SLO

Ob 16. uri se bo začel eden od ključnih dvobojev za naslov slovenskega nogometnega prvaka. Nasproti si bosta stali najučinkovitejši ekipi lige Domžale in Maribor, ki ob Kamniško Bistrico prihaja na krilih sedmih zaporednih zmag.

Vijoličasti so se na svojem pohodu približali Olimpiji le na točko zaostanka. Neugodno gostovanje čaka tudi Ljubljančane, ki se bodo ob 20. uri v Velenju pomerili z Rudarjem. Razplet 32. kroga bo dal že delček odgovora, kam se nagiba tehtnica v boju za naslov. Po današnjih tekmah so na sporedu še štirje krogi z vrhuncem prihodnji konec tedna, ko se bosta v Ljudskem vrtu srečala Maribor in Olimpija.

Mariborčani bodo v Domžalah imeli na razpolago vse igralce z izjemo Doumbie. Po bolezni je okreval tudi Martin Milec, ki bo skorajda zagotovo zaigral od prve minute. "Temeljito smo se pripravili, z enako vnemo kot doslej. Želimo nadaljevati svojo pot, se pa zavedamo specifike v igri Domžal. Treba bo prikazati idealno predstavo, ob tem pa moramo biti še bolj natančni v celotni izvedbi, tudi znati potrpeti v določenih trenutkih, saj igramo proti nasprotniku, ki je boljši od tekmecev v zadnjem obdobju,” je tekmo napovedal Darko Milanič.

Mlakar od prve minute?

Večjih pretresov v prvi postavi vijoličastih ni pričakovati. Dilemo ima Milanič le v napadu, saj je okreval Jan Mlakar. Mariborčanom bi ustrezal tudi neodločen izid, saj bi imeli tudi v tem primeru vse v svojih rokah. Če bi na derbiju premagali Olimpijo, bi imeli ob enakem številu točk prednost, saj so boljši v medsebojnih dvobojih.

Domžale so v zadnjih treh krogih doživele dva poraza, ki sta jih praktično izločila iz boja za naslov. Zaostanek za Olimpijo je devet točk, za Mariborom osem. Vprašljiv je nastop Senijada Ibričića, ki so mu v ponedeljek odstranili šive na poškodovani nogi. Prav tako se s poškodbami ubadata Gaber Dobrovoljc in Matija Širok.

Na treh medsebojnih tekmah v tej sezoni sta moštvi zmagali na gostovanjih, ena tekma se je končala brez golov.

Olimpija se je v Velenju že opekla

Olimpija si želi na derbi v Maribor priti s prednostjo, tako da si spodrsljaja proti Rudarju in v nedeljo proti Ankaranu praktično ne sme privoščiti. Velenjčani so izgubili zadnje štiri tekme oziroma šest od osmih. Kljub temu so še v igri za četrto mesto in uvrstitev v evropska tekmovanja. Za četrtimi Celjani zaostajajo za eno točko. Olimpija se je v tej sezoni že opekla, saj se je konec oktobra razšla z Rudarjem brez zadetkov.

32. KROG



Danes ob 16.00:

DOMŽALE - MARIBOR

Ob 18.00:

ANKARAN HRVATINI - KRŠKO

Ob 20.00:

RUDAR - OLIMPIJA



Četrtek ob 16.00:

TRIGLAV - CELJE



Ob 18.00:

ALUMINIJ - GORICA

Lestvica: OLIMPIJA 31 21 8 2 54:13 71 MARIBOR 31 21 7 3 65:23 70 DOMŽALE 31 19 5 7 68:27 62 CELJE 31 12 8 11 52:43 44 RUDAR 31 13 4 14 43:44 43 GORICA 31 12 5 14 35:42 41 KRŠKO 31 9 6 16 34:53 33 ALUMINIJ 31 6 9 16 34:56 27 ANKARAN HRVATINI 31 4 9 18 30:77 21 TRIGLAV 31 4 7 20 25:62 19

