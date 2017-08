Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 3 glasov Ocenite to novico! Marko Alvir je v lanski sezoni dosegel osem zadetkov za Domžale. Foto: www.alesfevzer.com Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

V Domžale se je vrnil Alvir, k Olimpiji pa Ivačič

Vidmar bo odsoten do novembra

31. avgust 2017 ob 17:00

Ljubljana - MMC RTV SLO

Marko Alvir se je vrnil v Domžale. Januarja se je podal v praško Slavijo, od koder bo do konca te sezone posojen v vrste trenutnih slovenskih pokalnih prvakov.

"Vesel sem ponovne vrnitve v Domžale. Tu sem se vedno odlično počutil, še posebej pod vodstvom trenerja Simona Rožmana, ki ga, tako kot vse soigralce, zelo dobro poznam. Komaj čakam prve tekme, prepričan sem, da lahko spišemo novo lepo zgodbo, tako kot jo je ekipi uspelo na letošnji evropski poti," je za klubsko spletno stran dejal povratnik Alvir.

Nekdanji član zagrebškega Dinama in madridskega Atletica se je ob Kamniško Bistrico preselil v sezoni 2015/16 in v njej nastopil na dvanajstih tekmah. Precej bolje se je nato znašel pod vodstvom Simona Rožmana, do konca jesenskega dela pa zbral dvajset ligaških nastopov in dosegel osem golov, kar ga je skupaj s Slobodanom Vukom uvrščalo na vrh klubske lestvice strelcev. Dobre igre niso ostale neopažene in v svoje vrste ga je zvabila praška Slavija, v kateri pa ni dosegel želenih ciljev.

Ivačič znova v vratih Olimpije

Po poškodbi vratarja Nejca Vidmarja, ki bo z igrišč odsoten do konca novembra, so se pri Olimpiji odločili, da poiščejo zamenjavo zanj. V klub se je vrnil 23-letni Aljaž Ivačič, ki je zadnji dve sezoni preživel v Radomljah, poleti pa je doživel neprijetno izkušnjo pri ciprskem Pafosu.

Ivačič je k Olimpiji prvič prišel z osemnajstimi leti in ostal štiri leta. "Srečen sem, da sem se vrnil k Olimpiji. Gre za velik klub z izjemnimi navijači, na meni pa je, da si s trdim delom na treningih izborim mesto med vratnicama. Veselim se izziva," je za klubsko spletno stran dejal Ivačič, ki je z moštvom že odpotoval v Verono, kjer se bo potegoval za nastop na sobotni prijateljski tekmi s Chievom.

A. G.