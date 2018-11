Vetrih po šoli, ki ga je drago stala, pregleda vsako energijsko pijačo

Prve štiri mesece ni smel trenirati z ekipo

28. november 2018 ob 19:54

Domžale - MMC RTV SLO, Televizija Slovenija

Nogometaš Domžal Amedej Vetrih se je v nedeljo na tekmi proti Triglavu vrnil na zelenice, potem ko je dan prej odslužil šestmesečno kazen zaradi dopinškega prekrška. Kako je preživljal zadnjega pol leta, je razložil v pogovoru za TV Slovenija.

Sredi junija je športno javnost presenetil primer občasnega slovenskega reprezentanta, ki je v prosti prodaji kupil prehransko dopolnilo, a se je preslabo pozanimal o vseh sestavinah. To ga je drago stalo, saj je zaužil prepovedano snov higenamin in bil 18. aprila pozitiven na dopinškem testu po prvoligaški tekmi proti Celju. Ob vrnitvi na igrišča se je z njim pogovarjala Marjeta Hočevar.

Izteklo se je verjetno najdaljših šest mesecev v vašem življenju, ko ste bili oddaljeni od tistega, kar najraje počnete.

Da, bilo je peklenskih šest mesecev. Čez noč sem bil odrezan od športa, ki ga imam najraje, in od poklica, ki ga zelo rad opravljam. Moral sem se sprijazniti s tem. Sploh prvi štirje meseci, v katerih sem imel popolno prepoved treniranja, so se zelo vlekli. Ko sem začel trenirati z ekipo, je bilo nekoliko lažje.

Kaj nekdo pravzaprav doživlja, ko mu prepovedo početi tisto, kar najraje počne?

Na začetku je prisoten šok, ne veš točno, kaj se je zgodilo. Od samega obvestila, da sem padel na dopingu, do zaslišanja pri slovenski protidopinški organizaciji (SLOADO). Potem tri tedne čakaš na njihovo odločitev, tako rekoč je vsaka noč neprespana. Sledi še novinarska konferenca, kjer pride vse na dan. Je zelo težko obdobje. Težko najdem besede za opis tega, kako mi je bilo težko. S pomočjo družine, kluba in ljudi, ki so mi ostali ob strani, je bilo nekoliko lažje.

Štiri mesece niste smeli imeti stika z nogometom. Kaj ste počeli, kako ste vzdrževali kondicijo?

Na začetku sem si vzel nekaj časa za dopust, odšel sem na morje. Večinoma sem izkoristil čas za druženje s hčerkico in družino, polnil sem si baterije. Po enem mesecu sem začel individualno kondicijsko trenirati, tam, kjer mi je bilo to omogočeno. Pripravljal sem se, in ko sem prišel nazaj na treninge z ekipo, se ni poznala velika razlika razen pri občutku prostora.

Sta zadnja dva meseca morda malce hitreje minila?

Ta dva meseca sta šla kar precej hitro mimo. Lepo je bilo spet trenirati s fanti, res sem užival. Šele ko si toliko časa odstranjen od nogometa, ugotoviš, koliko ti to dejansko pomeni. V zadnjih tednih sem bil že popolnoma vključen v proces treningov in bom z veseljem izkoristil vsako priložnost, ki mi jo bo dal trener. Pogrešal sem že adrenalin in vznemirjenje pred tekmami ter komaj čakal, da spet zaigram. Zadnje štiri mesece sem tudi vizualiziral svojo vrnitev na igrišča. Verjamem, da lahko na neki način z vizualizacijo pozitivno vplivamo na dogodke.

Pri vašem dopinškem primeru je šlo za minimalno prekoračene vrednosti in za sredstvo, ki ga niste vzeli namerno. Ste se pozanimali, kaj se zdaj dogaja s tem preparatom, ki ste ga vzeli za preprečitev krčev?

Mislim, da je bil ta izdelek že naslednji dan odstranjen z vseh spletnih strani, najverjetneje tudi iz proste prodaje. Vrednosti so bile res minimalne, tako rekoč niso imele nobenega učinka, ampak šlo je za prepovedano snov in s tem sem se moral spopasti.

Ste bili morda v stiku s prodajalcem? V klubu so opozorili, da je bilo v angleški deklaraciji napisano, da vsebuje to prepovedano snov, v slovenskem prevodu pa ne.

Ne, nisem želel imeti stika s prodajalcem, saj je šlo za mojo napako, ker se nisem bolje pozanimal. Dejstvo pa je, da je trg prehranskih dopolnil preslabo nadzorovan in prihaja do takšnih primerov. Upam, da bo to šola za vse druge.

Bila je velika šola za vas. Verjetno se zdaj o vsaki podobni zadevi posvetujete s klubskim zdravnikom oziroma fizioterapevtom, kajne?

Tako rekoč vsako energijsko pijačo, ki jo kupim v trgovini ali na bencinski črpalki, pregledam. Obstaja aplikacija, v katero vpišeš vse sestavine, ki jo izdelek vsebuje, in lahko preveriš, ali je prepovedano ali ne. V ozadju je zdaj pri meni vedno prisoten strah in vse redno pregledujem. Upam, da ni nobenih možnosti za podobno situacijo.



Kako je bilo spremljati soigralce s tribune?

Precej težje je, kot če si na igrišču. Precej bolj čustveno doživljaš vse skupaj. Težko je bilo predvsem na tistih tekmah, ko smo prejemali gole v zadnjih minutah in izgubljali točke. Na tekmi proti Muri, ko smo še v 87. minuti vodili z 2:0, potem pa se je v eni minuti vse obrnilo, sva imela z Dejanom Lazarevićem kar pogrizene nohte. Fantom je v takšnih trenutkih težko pogledati v oči, ker veš, kako jih je prizadelo. Čudni občutki so, ko spremljaš njihovo žalost in razočaranje.

Marjeta Hočevar, TV Slovenija; M. R.