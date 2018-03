Viole glasno navijale in prižigale bakle na treningu pred derbijem

Olimpija že leto dni neporažena v Stožicah

29. marec 2018 ob 20:32

Maribor - MMC RTV SLO, Televizija Slovenija

V soboto bodo na derbiju v Stožicah Mariborčani pod velikim pritiskom. Za Olimpijo zaostajajo že deset točk in novega spodrsljaja si ne smejo privoščiti. Prodanih je že več kot 9.000 vstopnic.

Navijaška skupina Viole je po mestu izobesila sporočila, kjer poziva k veliki enotnosti in podpori ekipe, ki je še jeseni blestela v Ligi prvakov. Proti Spartaku in Sevilli so vijoličasti osvojili tri točke, spomladi pa so v Prvi ligi popolnoma razglašeni, na štirih tekmah domačih še niso zmagali.

Na današnjem treningu v Ljudskem vrtu so Viole glasno spodbujale svoje ljubljence, navijači so prižgali tudi bakle. Od poloma proti Krškemu z 0:2 trener Darko Milanič in igralci ne dajejo izjav. Odločitve o usodi športnega direktorja Zlatka Zahovića klubsko vodstvo še ni sprejelo.

Ivković: Vrnili smo si samozavest

"Opravili smo veliko število treningov, da se ustrezno pripravimo na naslednji dvoboj. Na derbi z Olimpijo. Vmes smo imeli koristno in zelo dobrodošlo preizkušnjo proti Sturmu, na kateri smo opravili dobro delo in si vrnili nekaj samozavesti, zadnje dni pa bomo namenili zaključnim pripravam na nestrpno pričakovano sobotno tekmo," je za klubsko spletno stran povedal branilec Saša Ivković.

"V vsakem velikem klubu se zgodi obdobje rezultatske krize. Vendar menim, da je to obdobje zdaj za nami. Ko slišiš besedo derbi, veš, da gre za velik obračun med največjima tekmecema. Tako je v vsaki državi. Pričakujemo spektakel pred veliko gledalci, na igrišče pa želimo zbrani in popolnoma osredotočeni, da bi skušali zmagati," je še dodal 24-letnik.

Žigon zadal zmajem zadnji poraz v Stožicah

Točno pred letom dni je Olimpija v Stožicah zadnjič izgubila v domačih tekmovanjih. Pred letom dni je bila boljša Gorica (1:2), v 91. minuti je odločil Dejan Žigon. Ljubljančani imajo v spomladanskem delu šestih zaporednih zmag. Doma so premagali Celje (2:1), Aluminij (5:1) in Rudar (4:0). V tej sezoni so odigrali 13 tekem na domačem stadionu, 12 v prvenstvu in eno v pokalu. Le 27. avgusta na prvenstvenem obračunu z vijoličastimi so remizirali (0:0), kar dvanajstkrat so zmagali, razlika v golih pa je kar 33:4.

25. krog, petek ob 16.00:

GORICA - RUDAR



Ob 18.00:

ALUMINIJ - TRIGLAV



Sobota ob 15.00:

CELJE - ANKARAN HRVATINI



Ob 17.00:

KRŠKO - DOMŽALE



Ob 20.30:

OLIMPIJA - MARIBOR

Lestvica: OLIMPIJA 24 18 4 2 46:10 58 MARIBOR 23 14 6 3 38:17 48 DOMŽALE 22 13 4 5 48:18 43 RUDAR 22 11 3 8 30:24 36 CELJE 23 9 6 8 33:31 33 GORICA 23 8 3 12 23:33 27 KRŠKO 21 6 5 10 27:38 23 ALUMINIJ 23 4 6 13 23:42 18 TRIGLAV 22 3 6 13 19:41 15 ANKARAN HRVATINI 23 2 7 14 19:52 13

