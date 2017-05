Vršič v glasovanju za naj igralca premagal Glavino in Novakovića

Najboljši mladi nogometaš je Zahović

23. maj 2017 ob 21:28

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

Vezist Maribora Dare Vršič je najboljši nogometaš pretekle sezone po izboru članov Sindikata profesionalnih igralcev nogometa Slovenije (Spins).

Vršič je v glasovanju 162 igralcev Prve lige Telekom Slovenije v boju za naj nogometaša prehitel Dominika Glavino iz Rudarja in soigralca Milivoja Novakovića.

Na slavnostni prireditvi v Ljubljani je naziv najboljšega mladega nogometaša dobil Luka Zahović. Napadalec Maribora je v glasovanju prejel več glasov kot tekmeca Jure Balkovec iz Domžal in Grega Sorčan iz Gorice.

Najboljšo enajsterico Spins XI pa v 13. izboru sestavljajo vratar Maribora Jasmin Handanović, branilci Balkovec in Matija Širok iz Domžal ter Marko Šuler in Rodrigo Defendi iz Maribora, vezisti Vršič, Rifet Kapić iz Gorice in Senijad Ibričić iz Kopra ter napadalci Glavina, Zahović in Miran Burgić iz Gorice.



Nominiranci po kategorijah so bili:

- najboljši nogometaš sezone: Dare Vršič (Maribor), Dominik Glavina (Rudar Velenje) in Milivoje Novaković (Maribor);



- najboljši vratarji: Jasmin Handanović (Maribor), Grega Sorčan (Gorica), Matic Kotnik (Celje);

- najboljši obrambni igralci: Jure Balkovec (Domžale), Marko Šuler (Maribor), Rodrigo Defendi (Maribor), Matija Širok (Domžale), Mitja Viler (Maribor), Toni Datković (Koper), Matija Boben (Gorica), Denis Klinar (Olimpija Ljubljana);



- najboljši vezni igralci: Dare Vršič (Maribor), Rifet Kapić (Gorica), Senijad Ibričić (Koper), Žan Majer (Domžale), Marwan Kabha (Maribor), Goran Cvijanović (Celje);



- najboljši napadalci: Dominik Glavina (Rudar Velenje), Luka Zahović (Maribor), Miran Burgić (Gorica), Milivoje Novaković (Maribor), John Mary (Rudar Velenje), Dalibor Volaš (Celje);



- najboljši mladi nogometaš: Luka Zahović (Maribor), Jure Balkovec (Domžale), Grega Sorčan (Gorica).

M. R.