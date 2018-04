Poudarki Odmevi po derbiju 27. kroga Prve lige TS med Olimpijo in Domžalami (1:1) Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.5 od 4 glasov Ocenite to novico! Igor Bišćan in Simon Rožman se bosta znova srečala v zadnjem krogu 27. maja v Domžalah. Bo tedaj prvenstvo že odločeno ali se obeta drama vse do konca? Foto: www.alesfevzer.com Do konca je še veliko tekem, moramo biti maksimalno resni. Točkovna prednost je dobra, a čaka nas še zelo težek mesec in pol. Že v prihodnjem krogu prihaja zahtevna tekma v Celju. Igor Bišćan Dvoboj Senijada Ibričića in Abassa Issaha. Foto: www.alesfevzer.com Nismo se predali, a razmišljamo o tem, kakšen ritem prihaja. Olimpija je superiorna na domačem igrišču. Do konca prvenstva je sicer še zelo dolgo, a mislim, da so težko premagljivi. Daleč od tega pa, da bi se drugi predajali oziroma se ne bi borili do konca. Simon Rožman VIDEO Olimpija in Domžale spoml... VIDEO Bizjak v Stožicah prepreč... Sorodne novice Bizjak v 92. minuti zadel za točko Domžal v Stožicah Olimpija ima prvo "zaključno žogo" za naslov Dodaj v

Vztrajne Domžale kaznovale Olimpijino obrambno držo

Boj za prvenstveno lovoriko znova bolj odprt

15. april 2018 ob 11:04

Ljubljana - MMC RTV SLO

Če so najzanimivejša tuja prvenstva že odločena, bo, kot kaže, zadnji mesec in pol sezone razburljivejši na slovenskih nogometnih zelenicah. Po remiju med Domžalami in Olimpijo ima Maribor danes priložnost, da se vodilnim Ljubljančanom pred zadnjo četrtino Prve lige TS približa na pet točk zaostanka.

Za to bo moral popoldne premagati Gorico. Z zmago bi tako še lahko upal na preobrat v bitki za naslov, ki bi kaj lahko bila odločena šele v zadnjih treh krogih, ko bo Olimpija gostovala tako v Ljudskem vrtu (19. maja) kot ob Kamniški Bistrici (27. maja). Tekma Domžale - Maribor bo v sredo, 9. maja.

V soboto popoldne je dolgo kazalo, da bo Olimpija prišla do zmage, toda v 92. minuti je izenačil Lovro Bizjak in poskrbel, da je boj za prvenstveno lovoriko znova bolj odprt (1:1). Ljubljančani so tudi na derbiju proti Mariboru pred dvema tednoma izenačujoči gol prejeli ob koncu srečanja.

Rožman: Zadovoljni, čeprav nismo bili idealni

Domžalčani so imeli večji del tekme več od igre, 60 odstotkov časa je bila žoga v njihovi posesti. V sodnikovem podaljšku so bili nagrajeni za napadalnejši pristop, v končnici so z nekaterimi spremembami, kot je dejal trener Simon Rožman, do remija poskušali priti tudi malce na silo - z maksimalnim pritiskom na vrata.

"Lahko smo zadovoljni, čeprav danes nismo bili idealni. Osvojena točka proti močni Olimpiji z igro, v kateri smo želeli dominirati, je za nas kar lep uspeh. Sledimo svoji viziji, da smo napadalni, poskušamo biti čim bolj atraktivni. Težko je bilo prebiti izjemno organiziran blok Olimpije, trudili smo se na vse mogoče načine. Ekipa je pokazala značaj, da je igrala do konca in konstantno poskušala imeti iniciativo v igri. Mislim, da smo popolnoma zasluženo dosegli zadetek, ki je prinesel remi," je dejal Rožman.

"Nismo bili niti pripravljeni, da bi vršili pritisk"

Domači trener Igor Bišćan se je po zadetku Ricarda Alvesa že v 6. minuti v nadaljevanju odločil za bolj obramben pristop: "Začetek tekme nam je ponudil priložnost, da ostanemo bolj zadaj. Glede na to, da je bila to naša peta tekma v zadnjih dveh tednih, na katerih je bila poraba energije res velika, nismo bili niti pripravljeni za takšno tekmo, da bi visoko napadli in vršili pritisk. V bistvu sem presenečen in fantom čestitam, da so bili tako agresivni v pravih trenutkih. Domžalam nismo dovolili, da bi igrali tako, kot so navajeni. Držali smo se vseh dogovorov, ni nam uspelo nadzorovati le zadnjih nekaj minut. Domžale so s svojo vztrajnostjo prišle do tega gola, izid je realen. Težko je sprejeti, da smo izgubili dve točki v zadnji minuti, mislim pa, da so Domžale to zaslužile, saj so večji del tekme napadale in nekaj poskušale."



Marsikdo je pričakoval, da bo vodilna ekipa vendarle poskušala več storiti tudi v napadu. Tudi 5.000 gledalcev na tribunah si je najbrž želelo pogumnejše predstave Olimpije.

"Ne morem reči, da nismo poskušali biti nevarni. Imeli smo še nekaj priložnosti, da bi izkoristili odvzeto žogo ali veliko prostora za njihovim hrbtom. Pri tem nismo bili dovolj kakovostni. Toda morate razumeti, da to ni preprosto: utrujenost je velika, Domžale pa so čvrsta ekipa, ki ne dopušča veliko. Svojim igralcem res nimam česa zameriti, čeprav se takšen prejeti gol ne bi smel pripetiti ekipi, ki želi biti prva," je odgovoril Bišćan.

Premalo priložnosti

Je bil nad obrambno držo Olimpije presenečen Rožman? "Ne bom rekel, da smo bili presenečeni, saj vemo, kje je Olimpija na lestvici in koliko je bilo danes v igri. Nekako smo jih prisilili v to, da se njihov najvišje postavljeni igralec postavi nekje na 40 metrov. Vedeli smo, da bomo morali vztrajati. Je pa dejstvo, da je žoga prepočasi krožila oziroma s preveč dotiki. Prav tako smo s premalo tveganja iskali medprostore. Na drugi strani pa je bil tekmec, ki se zna organizirano braniti, v vsej sezoni je prejel 11 zadetkov. Naša namera, da jih spravimo zelo nizko v 'gard', nam je uspela, smo si pa pripravili malce manj priložnosti, kot bi si želeli."

Vezist Domžal Amedej Vetrih je srečanje ocenil podobno kot Rožman: "Lahko gledamo pozitivno, ker smo osvojili točko, a vseeno nismo bili pravi. Iskali smo rešitve, napadali, bili dominantni, a preprosto nismo prihajali do izrazitih priložnosti. Na srečo smo tik pred koncem izenačili. Ker je Olimpija zadela zelo zgodaj, je bilo logično, da se bo malo bolj zaprla. Mislim, da bi bila tekma precej drugačna, če ne bi prejeli tako hitrega gola. O tem, da lovimo rekordno 12. zaporedno zmago, pa niti nismo razmišljali. Ni nekega grenkega priokusa, ker nam ni uspelo."

"Hvala gospodom, ki nam dajejo težke naloge"

Tudi nogometaš Olimpije Dario Čanađija je nekoliko tarnal nad utrujenostjo zaradi pokalnega dvoboja proti Celju in delegiranjem tekme že v soboto: "Hvala gospodom, ki nam dajejo težke naloge, kdorkoli že so to. Naš načrt je bil, da pobudo malo prepustimo Domžalam, ostanemo za žogo, postavimo čvrst blok in poskušamo s protinapadi in polprotinapadi. Ter da zadržimo žogo čim dlje, ko jo imamo. V prvem polčasu nismo dopustili Domžalam, da razvijejo igro na naši polovici in niso imele velikih priložnosti. Tudi v drugem polčasu smo se dobro branili, ob koncu pa so imeli nekaj strelov iz kota in odbitih žog. Na žalost smo na tak način prejeli zadetek."

V naslednjem krogu bo Olimpija gostovala v Celju, Domžale bodo gostile Rudar. Še prej pa tudi njih na sredni preloženi tekmi čakajo Celjani.

Matej Rijavec