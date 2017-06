Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.3 od 6 glasov Ocenite to novico! Zlatko Zahovič je z nakupom Jasmin Mešanovića oslabil Zrinjski pred obračunom v 2. krogu kvalifikacij za Ligo prvakov. Foto: www.alesfevzer.com Sorodne novice Maribor spet proti Zrinjskemu, Olimpija na Finsko Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Zahovič s prihodom Mešanovića ubil dve muhi na en mah

Prva tekma 11. ali 12. julija

21. junij 2017 ob 20:35

Maribor - MMC RTV SLO/STA

Nogometni klub Maribor se je okrepil z napadalcem Jasminom Mešanovićem, ki je nazadnje igral za Zrinjski, nasprotnika Maribora v 2. predkrogu Lige prvakov.

25-letni in 183 cm visoki napadalec je bil v zadnjih dveh sezonah najboljši strelec prvaka Bosne in Hercegovine. Mešanović je bil pred prestopom v Zrinjski eno leto član Osijeka, v članski konkurenci pa je po odhodu iz Slobode igral za Čelik iz Zenice.

Zahovič: Oslabili smo neposrednega tekmeca

"Iskali smo močnega napadalca, ki bi nam prinesel dodatno kakovost in dosegli namen z Jasminom Mešanovićem. Gre za igralca po naših željah, ob tem pa smo ubili dve muhi na en mah. Pripeljali smo vrhunskega igralca in oslabili neposrednega tekmeca," je ob sklenitvi dogovora, veljavnega do leta 2020, pojasnil športni direktor Maribora Zlatko Zahovič.

Prišel sem, da bi bil spet prvak

"Vtisi so odlični, zelo sem vesel, da sem postal nogometaš Maribora. Zavedam se, da sem prišel k enemu največjih klubov tej regiji, ki je vajen zbiranja trofej in storil bom vse, kar lahko, da bi pomagal ter prispeval svoj delež pri uresničitvi novih ciljev. Ne dogaja se pogosto, da igralec prestopi k naslednjemu nasprotniku, a je tudi to del nogometa. Tako se je zgodilo, moje ambicije pa so zdaj povezane le z uspešnimi igrami v Mariboru. Prišel sem kot prvak in z željo, da bom znova prvak. Ob tem pa, da bi bili uspešni na evropskem prizorišču," je ob podpisu pogodbe dejal Mešanović.

Prva tekma med Mariborom in Zrinjskim bo 11. ali 12. julija, povratna pa teden dni kasneje.

