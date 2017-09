Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.6 od 5 glasov Ocenite to novico! Tonči Žlogar je le dva meseca vodil Triglav. Foto: www.alesfevzer.com Dodaj v

Žlogar ni več trener Triglava - nasledil ga bo športni direktor Brkić

Kranjčani po desetih krogih še brez zmage

25. september 2017 ob 19:08

Kranj - MMC RTV SLO

Tonči Žlogar ni več trener Triglava, ki v uvodnih desetih krogih ni zmagal niti enkrat. Upravni odbor kluba mu je zaradi slabih izidov soglasno izglasoval nezaupnico.

Kaplja čez rob je bil sobotni poraz proti Ankaranu z 1:3, Kranjčani so padli na zadnje mesto s štirimi točkami. Nekdanji slovenski reprezentanti je Triglav prevzel pred začetkom letošnje sezone.

Zamenjal ga bo Siniša Brkić, ki je tudi športni direktor kluba. Nekdanji igralec Triglava bo začasno opravljal obe funkciji.

"Večkrat smo poudarjali, da smo klub, ki da priložnost tako trenerjem kot igralcem. Tako je bilo tudi s Tončijem. Imel je mir, spodbudno okolje in pogoje, da bi lahko naredili nekaj več. Žal se ni izšlo. Seveda ni odgovornost samo njegova, je pa večinska. Trenutno ekipa ne daje tega, kar zmore in kar je dajala lani. Navajeni smo bili zmagovati, krivulja uspehov je bila obrnjena navzgor. Zdaj se je obrnila in po zadnji tekmi je uprava sklenila, da je aktualni trener ne more več obrniti. Žlogar je izjemen trener in odlična osebnost. Verjetno predobra za posameznike v ekipi, ki potrebujejo trdnejše usmeritve pri delu. Vse bi bilo drugače, če bi se prvih nekaj tekem obrnilo nam v prid. A stavili smo na mlado ekipo, ki jo je potrebno voditi. Do zdaj nam to ni najbolje uspevalo. Sam lahko dam Tončiju samo javno priporočilo. Je delaven, željan učenja, zavzet in upam, da kmalu najde novega delodajalca. Kljub slabšim rezultatom nam je pomagal razgaliti naše slabosti in želim si, da jih čimprej popravimo. Njemu pa vse dobro, klubska vrata so mu vedno odprta," je dejal predsednik Triglava Beno Fekonja.

A. G.