Olimpija v Kidričevem odgovorila na izziv

Goričani z učinkovito igro visoko premagali Celjane

3. maj 2018 ob 16:00,

zadnji poseg: 3. maj 2018 ob 20:02

Nova Gorica - MMC RTV SLO

Olimpija je v Prvi ligi z zmago nad Aluminijem (0:2) spet našla zmagoviti ritem in Mariboru ni dopustila, da bi do konca tedna užival v vodstvu na lestvici.

Olimpija ni blestela, a je unovčila večjo kakovost, zadela pa sta najboljša strelca ljubljanskega kluba Ricardo Alves in Abass Issah. To je prva prvenstvena zmaga Olimpije po skoraj mesecu dni oziroma po treh zaporednih remijih, ki jih je dodobra izkoristil Maribor in zdaj zaostaja le točko. V naslednjem krogu bosta tako Maribor (Ankaran) kot Olimpija (Triglav) igralaa doma.

V prvem polčasu (razmerje v strelih v okvir vrat 0:5) je uspelo Olimpijo mrežo zatresti šele v sodnikovem dodatku. Dario Čanađija je prodrl po levi strani in podal Alvesu, ki je z levico neubranljivo streljal z dvanajstih metrov. To je njegov deseti gol sezone.

Pri drugem zadetku je v 57. minuti mojstrstvo pokazal Issah. V kazenskem prostoru je izigral Denisa Šmeja in žogo v mrežo poslal mimo Luke Janžekoviča.

V 79. minuti je Nik Kapun s 25 metrov oplazil prečko. Gostitelji so zaman zahtevali dve enajstmetrovki, obakrat je bil v akciji Ibrahim Mensah.

Gorica z učinkovito igro visoko ugnala Celje

V prvem četrtkovem obračunu 30. kroga je bila Gorica s 3:0 boljša od Celja, potem ko je unovčila vse tri svoje strele v okvir vrat. V 30. minuti je po desni strani veliko delo opravil Matteo Tomiček, po njegovi podaji pred gol pa je nespretno posredoval vratar Celja Metod Jurhar. Žogo je z roko odbil do Dejana Žigona, ki mu s šestih metrov ni bilo težko zadeti.

Šele po uri igre so Celjani, ki so v 29. krogu prekinili polletni domžalski niz neporaženosti, izpeljali prvi nevaren napad. Izigrali so goriško obrambo, Luka Kerin je že preigral Grego Sorčana, nato pa z leve strani streljal mimo vrat. V finišu tekme so gostitelji zabili še dva gola. Miran Burgić je po podaji Marka Tešije zadel z roba kazenskega prostora, rezervist Mark Gulič pa je s podobne razdalje kaznoval neaktivnost goriške obrambe in postavil končni izid.

Prva liga, 30. krog:

GORICA - CELJE 3:0 (1:0)

250; Žigon 30., Burgič 77., Gulič 80.

Gorica: Sorčan, Škarabot (72./Humar), Gregorič, Tomiček, Curk, Grudina, Kolenc, Žigon, Džuzdanović (69./Tešija), Osuji, Burgić (79./Gulič).

Celje: Jurhar, Vidmajer, Travner, Džinić, Pečnik, Pišek, Pungaršek, Požeg Vancaš, Lotrič (56./Štraus), Lupeta (84./Šauperl), Vizinger (42./Kerin).

Sodnik: Dragoslav Perić (Kranj)



ALUMINIJ - OLIMPIJA 0:2 (0:1)

700; Alves 45., Issah 57.



Aluminij: Janžekovič, Jakšić (37./Krajnc), Šme, Martinović, Zeba, Ploj, Horvat, Petrović, Ibrahim Mensah, Kidrič (63./Nunić), Tahiraj (63./Marinšek).

Olimpija: Ivačić, Apau, Ilić, Uremović, Štiglec, Tomić, Miškić (68./Kapun), Čanađija (88./Savić), Alves (78./Kronaveter), Davidson, Issah.

Sodnik: Nejc Kajtazović (Kranj)

Odigrano v sredo:

TRIGLAV - KRŠKO 2:0 (2:0)

Majcen 20., Tijanić 45.



RUDAR - MARIBOR 1:3 (0:1)

800; Bijol 75.; Tavares 45., 59.,

Zahović 84.



DOMŽALE - ANKARAN HRVATINI 4:0 (2:0)

450; Žužek 26., Hodžić 33., Nicholson 82. Bizjak 87./11-m.

Lestvica: OLIMPIJA 30 20 8 2 52:13 68 MARIBOR 30 20 7 3 60:22 67 DOMŽALE 30 19 5 6 67:23 62 RUDAR 30 13 4 13 43:43 43 CELJE 30 12 7 11 50:41 43 GORICA 30 11 5 14 31:41 38 KRŠKO 30 8 6 16 33:53 30 ALUMINIJ 30 6 8 16 32:54 26 ANKARAN HRVATINI 30 4 9 17 29:72 21 TRIGLAV 30 4 7 19 25:60 19

T. O.