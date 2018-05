Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.5 od 2 glasov Ocenite to novico! Gorica je z izjemnimi obrambami Grege Sorčana v prejšnjem krogu iz Stožic odnesla točko (0:0), danes pa na domačem igrišču gosti Celje. Foto: www.alesfevzer.com Sorodne novice Tavares dvakrat, Zahović enkrat v polno za 20. zmago Maribora Dodaj v

Goričani z učinkovito igro visoko premagali Celjane

Olimpija za vodstvo potrebuje zmago v Kidričevem

3. maj 2018 ob 16:00,

zadnji poseg: 3. maj 2018 ob 17:50

Nova Gorica - MMC RTV SLO

30. krog nogometne Prve lige se končuje s tekmo med Aluminijem in Olimpijo (18.00), ki je včeraj izgubila vodstvo.

Maribor je z nizom zmag izničil zaostanek za Olimpijo in po včerajšnjem uspehu v Velenju (1:3) prevzel vodstvo. Olimpija potrebuje zmago v Kidričevem, da bo spet na vrhu.

V prvem četrtkovem obračunu 30. kroga je bila Gorica s 3:0 boljša od Celja, potem ko je unovčila vse tri svoje strele v okvir vrat. V 30. minuti je po desni strani veliko delo opravil Matteo Tomiček, po njegovi podaji pred gol pa je nespretno posredoval vratar Celja Metod Jurhar. Žogo je z roko odbil do Dejana Žigona, ki mu s šestih metrov ni bilo težko zadeti.

Šele po uri igre so Celjani izpeljali prvi nevaren napad, izigrali so goriško obrambo, Luka Kerin je že preigral Grego Sorčana, nato pa z leve strani streljal mimo vrat. V finišu tekme so gostitelji zabili še dva gola. Miran Burgić je po podaji Marka Tešije zadel z roba kazenskega prostora, rezervist Mark Gulič pa je s podobne razdalje kaznoval neaktivnost goriške obrambe in postavil končni izid.

Prva liga, 30. krog:

GORICA - CELJE 3:0 (1:0)

Žigon 30., Burgič 77., Gulič 80.

Ob 18.00:

ALUMINIJ - OLIMPIJA

Odigrano v sredo:

TRIGLAV - KRŠKO 2:0 (2:0)

Majcen 20., Tijanić 45.



RUDAR - MARIBOR 1:3 (0:1)

2.000; Bijol 75.; Tavares 45., 59.,

Zahović 84.



DOMŽALE - ANKARAN HRVATINI 4:0 (2:0)

400; Žužek 26., Hodžić 33., Nicholson 82. Bizjak 87./11-m.

Lestvica: MARIBOR 30 20 7 3 60:22 67 OLIMPIJA 29 19 8 2 50:13 65 DOMŽALE 30 19 5 6 67:23 62 RUDAR 30 13 4 13 43:43 43 CELJE 30 12 7 11 50:41 43 GORICA 30 11 5 14 31:41 38 KRŠKO 30 8 6 16 33:53 30 ALUMINIJ 29 6 8 15 32:52 26 ANKARAN HRVATINI 30 4 9 17 29:72 21 TRIGLAV 30 4 7 19 25:60 19

T. O.