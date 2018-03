Kriza v Mariboru: Slavje Domžal sredi Ljudskega vrta

13. marec 2018

zadnji poseg: 13. marec 2018 ob 17:56

Maribor - MMC RTV SLO

Nogometaši Domžal so v derbiju 23. kroga državnega prvenstva z 2:0 v gosteh premagali Maribor, ki je tako po neprepričljivih predstavah doživel prvi spomladanski poraz.

Na uvodu srečanja so imeli rahlo pobudo domači, a so gostje hitro vzpostavili ravnotežje in se v 10. minuti tudi veselili vodilnega gola. Andraž Kirm je v kazenskem prostoru gostov našel Matijo Široka, ki se je otresel neodločnih Damjana Boharja in Marka Šulerja, nato pa žogo silovito poslal pod prečko. Hladen tuš za vijoličaste.

Tudi Zlatko se je čudil zgrešeni priložnosti Luke

Maribor je nato napadal za izenačenje in v 26. minuti prišel do izjemne priložnosti. Mitja Viler je z desne strani podal an drugo vratnico, kjer je osamljeni Luka Zahović z nekaj metrov zgrešil prazna vrata oziroma zadel le stativo. Zgrešeni priložnosti svojega sina se je na mariborski klopi čudil tudi njegov oče, športni direktor Mariborčanov, Zlatko Zahovič. Pet minut kasneje je Luka Zahović mojstrsko streljal po podaji iz kota, a se je s parado izkazal Ajdin Mulalić. Blizu zadetku je bil malo kasneje tudi Marcos Tavares, čigar strel z glavo je zletel mimo desne vratnice.

Žoga več v nogah Domžal, Maribor nevarnejši

Na drug strani so bili nevarni tudi Domžalčani. Tako je Lovro Bizjak tik pred koncem polčasa nevarno meril z glavo po podaji iz kota, a je meril mimo desne vratnice. Gostje so imeli žogo več v nogah (52:48), a so bili domači nevarnejši - streli 8:5, streli v okvir vrat 6:3.

Bizjak povišal vodstvo Domžal

Domžalčani so sanjsko odprli drugi polčas. V 48. minuti so namreč izigrali obrambo domačih, ki je neuspešno nastavila ofsajd zanko, tako da se je Lovro Bizjak sam znašel pred Handanovićem in žogo poslal dobesedno v prazna vrata. V akciji sta sodelovala še Amedej Vetrih in Agim Ibraimi.

Jalovi napadi Maribora

Domači trener Darko Milanič je malo kasneje reagiral s prvo menjavo. Namesto Aleksa Pihlerja je na zelenico vstopil Grega Bajde. V 63. minuti pa je napad vijoličastih okrepil še Jasmin Mešanović, ki je zamenjal Damjana Boharja. Vijoličasti so pritiskali za gol priključka, a so bili napadi jalovi. Na drugi strani je Ibraimi v 81. minuti lepo podal do Gabra Dobrovoljca, ki pa je z nekaj metrov grdo zgrešil. Se je pa Dobrovoljc izkazal le malo kasneje, ko je z drsečim štartom in izbijanjem preprečil zadetek Maribora.

Vršič vlil upanje; Mešanović stresel vratnico

Milanič je v 85. minuti opravil še tretjo menjavo. Dare Vršič je vstopil namesto Amirja Derviševića in hitro pokazal svoje kvalitete. V 89. minuti je namreč po podaji iz kota mojstrsko ustrelil "s prve" z roba kazenskega prostora in poslal žogo v levi zgornji kot vrat Mulalića. Zares izjemen gol, ki je dal krila domačim, ki so pritiskali za izenačenje. V 92. minuti je po predložku Milca Mešanović stresel vratnico. Že prej bi na drugi strani Bizjak lahko odločil tekmo, a je meril mimo vrat.

Danes bo še tekma med Krškim in Ankaranom, medtem ko bo vodilna Olimpija v sredo gostila Rudar.

DRŽAVNO PRVENSTVO



PRVA LIGA TELEKOM SLOVENIJE, 23. krog



MARIBOR - DOMŽALE 1:2 (0:1)

Vršič 89.; Širok 10., Bizjak 48.

Maribor: Handanović, Milec , Ivković , Šuler, Viler, Hotić, Dervišević (85./Vršič), Pihler (55./Bajde), Bohar (63./Mešanović), Tavares, Zahović.

Domžale: Mulalić, Širok, Dobrovoljc , Klemenčič, Melnjak, Husmani, Vetrih (70./Alvir), Kirm (61./Hodžić), Ibričić, Ibraimi (87./Nicholson), Bizjak.

Sodnik: Andrej Žnidaršič (Kranj)



Danes ob 18.00:

KRŠKO - ANKARAN HRVATINI 0:0 (-:-)



Sreda ob 14.00:

CELJE - TRIGLAV



Ob 16.00:

OLIMPIJA - RUDAR



Četrtek ob 15.00:

GORICA - ALUMINIJ

Lestvica: OLIMPIJA 22 16 4 2 39:10 52 MARIBOR 21 14 6 1 37:13 48 DOMŽALE 20 11 4 5 40:16 37 RUDAR 20 10 3 7 28:19 33 CELJE 21 8 6 7 27:27 30 GORICA 21 7 2 12 21:32 23 KRŠKO 19 5 4 10 24:37 19 ALUMINIJ 21 4 6 11 22:35 18 TRIGLAV 20 3 5 12 16:35 14 ANKARAN HRVATINI 21 2 6 13 18:48 12

A. V.