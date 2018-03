Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 1.8 od 6 glasov Ocenite to novico! Sneg v letošnji sezoni Prve lige precej kroji spored. Foto: www.alesfevzer.com Dodaj v

Tekma med Krškim in Triglavom odpovedana

Ankaran in Domžale v Novi Gorici pred praznimi tribunami

5. marec 2018 ob 18:13

Ljubljana - MMC RTV SLO

Zaradi slabega vremena je odpovedana torkova tekma 21. kroga Prve lige Telekom Slovenije med Krškim in Triglavom, medtem ko bo tekma med Ankaranom in Domžalami v Novi Gorici.

Igrišče v Dravogradu, kjer Ankaran igra domače tekme, še ne dovoljuje nogometne igre, zato je bil dvoboj Ankarana Hrvatinov in Domžal prestavljen v Novo Gorico. Termin tekme ostaja nespremenjen, torkov dvoboj se bo pričel ob 14. uri. Tekma v Športnem parku Nova Gorica, v katerem so Ankarančani pred dnevi gostili že Triglav, bo zaprta za javnost.

V torek bo - ob tekmi v Novi Gorici - odigran še obračun Maribora in Rudarja, zimske razmere pa so odnesle srečanje v Krškem. Krčani in Kranjčani se bodo pomerili v torek, 3. aprila, ob 15. uri.

PRVA LIGA TELEKOM SLOVENIJE, 21. krog

Torek ob 14.00:

ANKARAN HRVATINI - DOMŽALE

(v Novi Gorici; brez gledalcev)



Ob 16.00:

MARIBOR - RUDAR



Sreda ob 16.00:

CELJE - GORICA



Ob 18.00:

OLIMPIJA - ALUMINIJ



Preloženo:

KRŠKO - TRIGLAV

Lestvica: OLIMPIJA 20 14 4 2 33:9 46 MARIBOR 19 13 5 1 32:11 44 DOMŽALE 18 9 4 5 33:16 31 RUDAR 18 9 2 7 23:17 29 CELJE 19 6 6 7 23:26 24 GORICA 19 7 2 10 21:27 23 KRŠKO 18 5 4 9 24:34 19 ALUMINIJ 19 4 6 9 20:28 18 TRIGLAV 19 3 5 11 16:34 14 ANKARAN HRVATINI 19 2 6 11 18:41 12

T. O.