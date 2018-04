Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.9 od 9 glasov Ocenite to novico! Matjaž Kek se je veselil odmevne zmage. Foto: EPA Dodaj v

Prva zmaga za Keka na Maksimirju

Dinamo bo moral še počakati na slavje

28. april 2018 ob 19:30

Zagreb - MMC RTV SLO

Na derbiju 32. kroga hrvaškega prvenstva je Dinamo na stadionu Maksimir izgubil proti Rijeki z 0:1. Štiri kroge pred koncem se je položaj na vrhu zapletel.

Srečanje je odločil Maxwell Acosty z izjemnim strelom z 20 metrov v 39. minuti. Žogo je poslal pod prečko in vratar Dominik Livaković je bil nemočen. To je prva zmaga Rijeke na Maksimirju po osmih letih, trener Matjaž Kek se je prvič veselil treh točk na tem stadionu. Pri gostiteljih je Petar Stojanović igral vso tekmo, Matic Črnic pa je bil pri gostih na zelenici do 56. minute.

Zagrebčani zelo oslabljeni

Trener Dinama Nikola Jurčević se je znašel v velikih težavah, saj je zaradi poškodb in kazni po derbiju v Splitu prejšnji teden (Dinamo je zmagal z 2:1 na Poljudu) manjkala polovica prve enajsterice. Tongo Doumbia, kapetan Arijan Ademi, Ivan Fiolić in Amir Rrahmani so bili kaznovani. Borna Sosa in Filip Benković sta odpovedala zadnji trenutek. Gabriel in Karlo Muhar sta debitirala v prvi postavi, priložnost sta dobila tudi Neven Đurasek in Borna Miklić, ki prav tako nimata nobenih izkušenj med hrvaško elito.

Poškodoval se je še Ćorić

Rijeka je bila boljša v prvem polčasu, že v 2. minuti je Antonio Mirko Čolak zadel vratnico. Dinamo nikakor ni našel prave igre, a je ob odmoru zaostajal le za en gol. Velik udarec je bila tudi poškodba Anteja Ćorića, ki v letošnji sezoni zelo verjetno ne bo več igral.

V nadaljevanju so se Zagrebčani zbrali. Najlepši priložnosti za izenačenje sta imela Amer Gojak in Mario Gavranović.

Dinamo ima zdaj šest točk prednosti pred Rijeko, Hajduk pa s tekmo manj zaostaja osem točk. Obeta se še zanimiv boj do konca.

Hrvaško prvenstvo, 32. krog:

DINAMO ZAGREB - RIJEKA 0:1 (0:1)

Acosty 39.

Dinamo Zagreb: Livaković, Lecjaks, Gabriel, Perić, Stojanović, Muhar, Gojak (72./Miklić), Hajrović, Ćorić (26./Durasek), Soudani, Gavranović.

Rijeka: Sluga, Leovac, Punčec, Župarić, Zuta, Grahovac, Bradarić, Črnic (56./Gorgon), Pavičić, Acosty (67./Kvržić), Čolak (89./Puljić).

Sodnik: Bruno Marić



Nedelja:

SLAVEN BELUPO - HAJDUK

Vrstni red: Dinamo Zagreb 69, Rijeka 63, Hajduk Split 61, Osijek 53, Inter Zaprešič 40, Lokomotiva Zagreb 37, Slaven Belupo 35, Rudeš 27, Istra 1861 25, Cibalia 24.

A. G.