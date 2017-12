Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Kevin Kampl je dosegel vodilni zadetek za rdeče bike po pol ure igre. Foto: EPA Bayern si je sedmič zapored zagotovil jesenski naslov. Foto: EPA Arturo Vidal je z glavo s treh metrov zatresel mrežo. Čilenec se je veselil zadetka že na četrti zaporedni prvenstveni tekmi. Foto: EPA Po koncu tekme so navijači Borussie z glasnimi žvižgi in protesti zahtevali spremembe. Foto: EPA Dodaj v

Prvi gol Kampla za Leipzig, Vidal zagotovil Bayernu jesenski naslov

Koncert žvižgov v Dortmundu

9. december 2017 ob 19:48

Leipzig - MMC RTV SLO

Velike krize dortmundske Borussie ni videti konca. Navijačem je prekipelo po porazu proti Werderju z 1:2. Bayern je odnesel tri točke iz Frankfurta (0:1) in si sedmič zapored zagotovil jesenski naslov.

Nemški klubi so v evropskih pokalih doživeli pravi polom. Izjemna so Bavarci, ki so se edini prebili v osmino finala Lige prvakov. Dortmundčani so zbrali manj točk od Maribora, vendar so vseeno v šestnajstini finala Evropske lige, kjer bo igral tudi RB Leipzig. Köln, Hertha in Hoffenheim so izpadli iz Evropske lige.

Izjemen strel Kampla na koncu dovolj le za točko

Tudi v Bundesligi je vse bolj jasno, da je po prihodu Juppa Heynckesa Bayern razred zase. Leipzig po remiju proti Mainzu (2:2) zaostaja že osem točk. Kevin Kampl je dosegel vodilni zadetek za rdeče bike po pol ure igre. Diego Demme je prodrl po desni strani in v kazenskem prostoru zaposlil Kampla, ki je s 13 metrov z desno nogo poslal žogo v malo mrežico. Vratar gostov Robin Zentner je bil nemočen. To je bil prvi zadetek vezista za Leipzig. Gostitelji so na odmor odšli s prednostjo z 2:1, potem ko je napadalec Timo Werner izkoristil najstrožjo kazen tik pred odmorom. Tri minute pred koncem je točko Mainzu priigral Emil Berggreen z glavo.

Vidal odločil v Frankfurtu

Heynckes je po zmagi nad Parižani v torek s 3:1 precej premešal začetno postavo. Prvič je v prvenstvu na klopi začel najboljši strelec Bundeslige Robert Lewandowski. Na ogrevanju se je poškodoval vratar Sven Ulreich, med vratnici je stopil 36-letni Tom Starke, ki je poleti že končal kariero, a so ga kmalu znova poklicali po hujši poškodbi Manuela Neuerja.

Motivirani gostitelji so v uvodne četrt ure pritisnili, a niso uspeli zadeti. V 20. minuti je Joshua Kimmich z desne strani natančno podal na oddaljeno vratnico, kjer je Arturo Vidal z glavo s treh metrov zatresel mrežo. Čilenec se je veselil zadetka že na četrti zaporedni prvenstveni tekmi. Starke je nekajkrat zelo dobro posredoval, dvakrat je zapretil Ante Rebić, enkrat pa Jetro Willems.



Izključeni Wolf iz garderobe nazaj na igrišče

V 55. minuti je Vidal, ki je že imel rumeni karton, pred kazenskim prostorom podrl Mariusa Wolfa. Sodnik Harm Osmers mu je pogledal skozi prste in Heynckes ga je takoj zamenjal.

Najbolj sporen trenutek se je zgodil v 72. minuti, ko je Wolf s strani pokosil Jamesa Rodrigueza. Sodnik Osmers je takoj pokazal rdeči karton. Trener Niko Kovač je bil ogorčen, vmešal se je videosodnik. Osmers si je posnetek ogledal ob igrišču in spremenil odločitev. Jezni Wolf je bil že v garderobi, a ga je pomočnik trenerja Kovača poklical nazaj na zalenico, kjer mu je nato sodnik pokazal le rumeni karton. Eintracht je imel jalovo premoč, obramba Bavarcev pa je bil trdna. Gostitelji so imeli več strelov (12:6) in večjo posest žoge (52:48), a jim to ni pomagalo.

Heynckes: Jesenski naslov nima velikega pomena

"V Frankfurtu je vedno zelo težko igrati. Eintracht na domačem igrišču vedno igra zelo borbeno in intenzivno. Zelo sem zadovoljen s predstavo. Sodniških odločitev nikoli ne komentiram. Mislim, da se je odločil pravilno, obe ekipi sta končali z enajstimi. Jesenski naslov nima velikega pomena, ne bomo zdaj pošiljali raket v zrak od veselja," je poudaril 72-letni Heynckes.



Koncert žvižgov ogorčenih navijačev v Dortmundu

80.000 gledalcev je v Dortmundu zahtevalo prvo zmago v Bundesligi po 23. septembru. Borussia je v prvem polčasu prikazala katastrofalno igro, niti enkrat ni streljala na vrata Werderja. Bremenčani so povedli v 26. minuti, ko je Maximilian Eggestein dan po 21. rojstnem denvu zadel z natančnim strelom z levo nogo z roba kazenskega prostora.

Borussia je silovito pritisnila na začetku drugega dela in v 57. minuti je Pierre-Emerick Aubameyang izenačil po podaji Šindžija Kagave. Werder se je hitro pobral in v 65. minuti je Theodor Gebre Selassie odločil z glavo po podaji Maxa Kruseja iz kota. Črno-rumeni so nato vse moči usmerili v napad, a si izrazitih priložnosti niso priigrali. Po koncu tekme so navijači Borussie z glasnimi žvižgi in protesti zahtevali spremembe.

Bosz: Popolnoma smo prespali prvi polčas

"Razočaranje je ogromno. Vsi smo pričakovali zmago. Popolnoma smo prespali prvi polčas, Werder je bil precej boljši. Odgovoren sem za tako predstavo, ki pa je zares nisem pričakoval. Še vedno mislim, da lahko obrnemo krivuljo navzgor," je poudaril trener Peter Bosz, ki spomladi zelo verjetno ne bo več vodil Borussie.

NEMŠKO PRVENSTVO, 15. KROG

EINTRACHT - BAYERN 0:1 (0:1)

Vidal 20.

Eintracht: Hradecky, Salcedo, Abraham, Falette, Wolf, Willems (78./Tawatha), K.-P. Boateng, Fernandes (71./Jović), Barkok (82./Stendera), Rebić, Haller.

Bayern: Starke, Kimmich, J. Boateng, Süle, Rafinha, Javi Martinez, James Rodriguez, Vidal (55./Tolisso), Coman (83./Lewandowski), Ribery (68./Alaba), Müller.

Sodnik: Harm Osmers

BORUSSIA (D) - WERDER 1:2 (0:1)

Aubameyang 58.; Eggestein 26., Selassie 65.

Borussia (D): Bürki, Sokratis, Subotić, Schmelzer, Bartra, Dahoud (82./Isak), Kagava, Guerreiro (46./Sahin), Jarmolenko (46./Schürrle), Aubameyang, Pulišić.

Werder: Pavlenka, Veljković, Bargfrede, Moisander, Gebre Selassie, Delaney, Augustinsson, Eggestein, Junuzović (53./Gondorf), Bartels (33./Kainz; 84./Bauer), Kruse.

Sodnik: Manuel Gräfe

STUTTGART - BAYER LEVERKUSEN 0:2 (0:1)

Havertz 20., L. Bender 80.

RB LEIPZIG - MAINZ 2:2 (2:1)

Kampl 29., Werner 45./11-m; Quaison 39., Berggreen 87.

Kampl je igral vso tekmo.

HAMBURGER SV - WOLFSBURG 0:0

Danes ob 18.30:

BORUSSIA (M) - SCHALKE

Nedelja ob 13.30:

KÖLN - FREIBURG

(Maroh)

Ob 15.30:

HANNOVER - HOFFENHEIM

Ob 18.00:

AUGSBURG - HERTHA

Lestvica: BAYERN 15 11 2 2 35:11 35 LEIPZIG 15 8 3 4 24:21 27 SCHALKE 14 7 4 3 22:16 25 BAYER LEVERKUSEN 15 6 6 3 29:19 24 BORUSSIA (M) 14 7 3 4 23:25 24 HOFFENHEIM 14 6 5 3 25:18 23 BORUSSIA (D) 15 6 4 5 35:23 22 AUGSBURG 14 6 4 4 21:16 22 EINTRACHT 15 6 4 5 16:15 22 HANNOVER 14 5 4 5 17:19 19 WOLFSBURG 15 3 9 3 20:19 18 HERTHA 14 4 5 5 19:21 17 STUTTGART 15 5 2 8 13:19 17 MAINZ 15 4 4 7 17:24 16 HAMBURGER SV 15 4 3 8 13:20 15 WERDER 15 3 5 7 11:17 14 FREIBURG 14 2 6 6 9:25 12 KÖLN 14 0 3 11 6:27 3

A. G.