Ramos: Mi živimo za take tekme in želimo še naprej podirati rekorde

Robben in Boateng ostala doma, Alaba bo igral

30. april 2018 ob 20:42

Madrid - MMC RTV SLO

Bayern je izgubil zadnjih šest tekem proti madridskemu Realu v izločilnih bojih Lige prvakov. Kraljevi klub ima lepo prednost pred torkovo povratno tekmo polfinala, saj je v Münchnu zmagal z 2:1.

Vse skupaj zelo spominja na lansko sezono, ko sta se evropska velikana srečala v četrtfinalu. Madridčani so na Allianz Areni zmagali z 2:1, nato pa so Bavarci vrnili udarec in po rednem delu vodili z 2:1. V podaljšku so igrali brez sporno izključenega Artura Vidala, Cristiano Ronaldo pa je dvakrat zadel iz prepovedanega položaja. "Briljiral" je sodnik Viktor Kassai. Po katastrofalnem sojenju Madžar pričakovano tudi na listi delivcev pravice za svetovno prvenstvo v Rusiji.

Španski klubi nerešljiva uganka za Bavarce

Bayern je pod vodstvom Juppa Heynckesa pred petimi leti osvojil Ligo prvakov, vse od tiste sezone naprej pa je izpadel proti španskim ekipam. Leta 2015 je bila boljša Barcelona, leto zatem Atletico, v letih 2014 in 2017 pa Real, ki ima tudi zdaj lepo priložnost, da se znova uvrsti v finale. V Kijevu bi Madridčani 26. maja lahko osvojili četrti evropski naslov v zadnjih petih letih.

"Don Jupp", ki je 20. maja 1998 v Amsterdamu osvojil Ligo prvakov z Realom in končal 32-letno sušo tega slavnega kluba, ima kar nekaj težav s poškodovanimi igralci. V torek ne bo mogel računati na Arjena Robbna, Artura Vidala, Jeroma Boatenga, Manuela Neuerja in Kingsleyja Comana. Prejšnjo sredo sta se že v prvem polčasu poškodovala Robben in Boateng, ki nista odpotovala v Madrid.

David Alaba, ki ni nastopil na prvi tekmi, bo igral v Madridu. 25-letni avstrijski reprezentant si je stegenske mišico poškodoval pred dvema tednoma v polfinalu nemškega pokala v Leverkusnu. Prejšnji teden ga je zamenjal Rafinha, ki je naredil veliko napako pri odločilnem zadetku Marca Asensia.

Heynckes: Tudi tokrat bomo neugoden tekmec

"Analiziral sem prvo tekmo. Popraviti moramo napake, ki smo jih naredili. Zdaj moramo napadati. V Bundesligi smo dosegli 88 golov in tudi v Ligi prvakov smo bili učinkoviti. Seveda je vse skupaj težje proti branilcem naslova. Napadalno igro imamo v našem DNK-ju, vedno želimo zadeti. Na prvi tekmi smo si priigrali več priložnosti od tekmecev, vendar nismo bili učinkoviti. Obe ekipi se zavedata, da je to tekma leta. Ključne bodo malenkosti, zbrani moramo biti vseh 93 minut," je pojasnil Heynckes.

"V zadnjih letih je imel Real več uspeha, a tistim tekmam ne posvečam veliko pozornosti, saj jih nisem vodil. Še dobro se spomnim, ko smo tu zmagali leta 2012 po enajstmetrovkah. Zadnji strel Bastiana Schweinsteigerja imam še vedno v lepem spominu. Prepričan sem, da bomo tudi tokrat zelo neugoden tekmec. Proti Juventusu je Real doma skoraj zaigral ogromno prednost. Tudi na tem stadionu lahko zmagamo," je optimističen 72-letni strokovnjak, ki bo čez nekaj tednov drugič odšel v pokoj.

Njegov dolgoletni prijatelj Uli Hoeness ga je skušal prepričate na vse mogoče načine, a mu ni uspelo. Na klopi Bayerna bo od 1. julija naprej sedel Niko Kovač, ki se bo pred tem z Bavarci srečal v finalu nemškega pokala 19. maja v Berlinu.

Z veseljem se spominja lovorike z Realom

Heynckes je vodil številne klube, prvi izjemen uspeh pa mu je uspel z Realom pred 20 leti. "Dva milijona ljudi nas je pričakalo ob vrnitvi iz Amsetrada. Tega ne pozabiš nikoli. 32 let čakanja je bilo zares veliko za tako velik klub. Spomnim se slavja na glavnem trgu in sprejema na polnem stadionu Bernabeu," se je tistega majskega večera leta 1998 spomnil Heynckes. Na Areni v Amsterdamu je proti Juventusu odločil Predrag Mijatović, za staro damo je igral tudi Zinedine Zidane.

James ne bo proslavljal, če bo zadel

James Rodriguez se vrača v Madrid, kjer je med letoma 2014 in 2017 dosegel 28 golov na 77 prvenstvenih tekmah. "Zelo se veselim vrnitve na ta stadion. To je bil moj doma tri leta, imam lepe spomine. Če bom dosegel gol v torek, ne bo proslavljal. imam veliko spoštovanje do tega kluba. Počutil sem se odlično, veliko lovorik smo osvojili. Prav nič ne zamerim Zidanu, ker nisem bil v prvi postavi. Želim igrati vsak teden in zdaj v Münchnu imam veliko minutažo. Vsi si želimo v finale. Pred vrati moramo biti bolj natančni," je pojasnil 26-letni Kolumbijec.

Zidane ne bo ničesar spreminjal

Zidane se zaveda, da potnik v finale še ni določen. Veliko opozorilo je bila četrtfinalna tekma proti Juventusu, ko so imeli na kocnu Madridčani tudi veliko sreče.

"Vsi se zavedamo, da je to izjemno pomembna tekma. Ničesar ne bomo spreminjali. Želimo zmagati tudi na povratni tekmi. Naš cilj je, da dosežemo hiter zadetek, potem nam bo lažje. Finalne tekme so vedno neverjetne in seveda želimo biti tretjič zapored zraven," je pojasnil Zidane, ki ne more računati na Danija Carvajala, tudi nastop Isca je vprašljiv.

O prihodnosti Zidane noče govoriti: "Jutri je ključna tekma. Ne bomo ugibali, kaj se bo zgodilo v naslednji sezoni. Do konca te sezone bom na klopi Reala. Seveda nismo zadovoljni z našimi izidi v španskem prvenstvu in kraljevem pokalu."

Ramos: Bayern mora napasti in to nam ustreza

Sergio Ramos ima lepe in tudi neprijetne spomine na polfinalne tekme z Bayernom. Pred šestimi leti je na povratni tekmi pri streljanju enajstmetrovk poslal žogo visoko na tribune stadiona Santiago Bernabeu, Bastian Schweinsteiger pa je Bavarce popeljal v finale. Pred štirimi leti je nato Ramos dvakrat zadel z glavo na Allianz Areni, ko je Real razbil takratne izbrance Pepa Guardiole kar s 4:0.

"Prva tekma je že zgodovina. Dobro smo igrali in tako želimo nadaljevati tudi v torek. Imamo pozitiven izid, a srečanje moramo začeti z mislijo, da je v seštevku še vedno 0:0. Že na prvi tekmi smo zadeli po protinapadu. Zdaj imamo prednost in z disiplinirano obrambo lahko prežimo na protinapade, Bayern mora napasti in to nam ustreza. Finale Lige prvakov je vsako sezono nagrada za trdo delo skozi celotno sezono," je povedal Ramos.

To bo posebna noč, jutri je že finale

"Dokazali smo že, da se dogajajo tudi nemogoče stvari. V zadnjih štirih letih smo osvojili tri evropske naslove, želimo zmagati tretjič zapored. Že dvakrat zapored ni pred tem uspelo nobenemu klubu osvojiti Lige prvakov. Mi želimo podirati rekorde. Živimo za take tekme. Jutri je za nas finale. To bo posebna noč na stadionu Bernabeu," je bil slikovit odlični branilec.

Sodil bo Cüneyt Cakir, ki je razjezil Bavarce pred dvema letoma na povratni polfinalni tekmi proti Atleticu. Antoine Griezmann je zadel iz prepovedanega položaja in s tem zadetkom popeljal v finale, kjer pa je bil na San Siru boljši Real.

Polfinale, povratni tekmi, torek ob 20.45:

REAL MADRID - BAYERN 2:1



Verjetni postavi:



Real Madrid: Navas, Vazquez, Varane, Ramos, Marcelo, Casemiro, Kovačić, Modrić, Kroos, Asensio, Ronaldo.



Bayern: Ulreich, Kimmich, Süle, Hummels, Alaba, Javi Martinez, James Rodriguez, Thiago, Müller, Ribery, Lewandowski.



Sodnik: Cüneyt Cakir (Turčija)

Sreda ob 20.45:

ROMA - LIVERPOOL 2:5



Verjetni postavi:



Roma: Alisson Becker, Bruno Peres, Manolas, Fazio, Kolarov, Florenzi, De Rossi, Nainggolan, Strootman, Schick, Džeko.



Liverpool: Karius, Alexander-Arnold, Lovren, van Dijk, Robertson, Wijnaldum, Henderson, Milner, Salah, Firmino, Mane.

Sodnik: Damir Skomina (Slovenija)



Izida prvih tekem sta v krepkem tisku. Finale bo 26. maja v Kijevu.

A. G.