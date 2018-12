Konstantinos Fortounis je z bele točke popeljal Olympiacos med najboljših 32 ekip v Evropski ligi. Foto: Reuters Pape Abou Cisse je načel mrežo Milana po uri igre. Foto: Reuters Navijači Olympiacosa so po koncu tekme vdrli na zelenico. Foto: Reuters Nogometaši Leipziga so prejeli zadetek štiri minute pred koncem in ostali brez prezimitve v Evropi. Razočaranje po koncu tekme je bilo ogromno. Foto: Reuters VIDEO Ljubičić pokopal Rangerse... Sorodne novice Verbič odločil v Astani in zagotovil kijevskemu Dinamu prvo mesto Dodaj v

Razglašeni Milan klonil v Pireju in izpadel iz Evropske lige

Leipzig se je opekel proti odpisanemu Rosenborgu doma

13. december 2018 ob 21:00,

zadnji poseg: 13. december 2018 ob 22:50

Pirej - MMC RTV SLO

Nogometaši Olympiacosa so v zadnjem krogu skupinskega dela Evropske lige s sijajno igro v drugem polčasu premagali Milan s 3:1 in se uvrstili v šestnajstino finala.

Na San Siru so rdeče-črni v 2. krogu zmagali s 3:1. Medsebojni tekmi torej nista odločali, boljšo skupno razliko v zadetkih pa so imeli Grki. Po koncu tekme so navijači vdrli na zelenico stadiona Georgios Karaiskakis in se veselili velike zmage.

Zapata najprej v lastno, nato pa v pravo mrežo

Milan je imel dve priložnosti v prvem polčasu, vendar ni uspel zadeti. V nadaljevanju so Grki zaigrali kot prerojeni. Povedli so po uri igre, ko je po skrajšanem kotu Pape Abou Cisse pospravil žogo iz bližine z glavo v mrežo, Gonzalo Higuain je bil nespreten pred svojimi vrati. Deset minut zatem se je Brazilec Guillherme odločil za strel s 23 metrov z desno nogo, žoga je zadela branilca Cristiana Zapato in preletela Pepeja Reino.

Milančani so bili v neugodnem položaju, a le dve minuti zatem so našli odgovor. Po podaji iz kota je Kolumbijec Zapata z glavo hitro popravil napako. Vratar Jose Sa je žogo odbil za golovo črto in glavni sodnik Benoit Bastien je zadetek takoj priznal.

Fortounis kaznoval veliko neumnost Abateja

Odločitev je padla devet minut pred koncem. Po podaji iz kota se je kapetan Ignazio Abate obesil na hrbet rezervista Vassiliosa Torosidesa in Bastien je pokazal na belo točko. Konstantinos Fortounis je z enajstih metrov poslal Reino v napačno smer. V sodnikovem dodatku je Milan vse moči usmeril v napad, tudi Reina je bil pred vrati gostiteljev. Najlepšo priložnost je zapravil Higauin, ki je zadel le zunanji del mreže.

Verbič, Mevlja in Stojanović naprej s prvega mesta

Slovenski reprezentant Benjamin Verbič je s kijevskim Dinamom v zadnjem krogu doma izgubil z 0:1 proti Jabloncu, a si je že prej zagotovil prvo mesto v skupini K in preboj v šestnajstino finala. Verbič je za ukrajinsko ekipo igral celo tekmo, v sodniškem dodatku dobil rumeni karton, edini zadetek na tekmi pa je dosegel Martin Doležal v 10. minuti.

V skupini C je Miha Mevlja igral vso tekmo za Zenit, ki je izgubil proti praški Slavii v gosteh z 0:2, a vseeno osvojil prvo mesto v skupini. V skupini D je Petar Stojanović prav tako igral celo tekmo za zagrebški Dinamo, ki je že pred tem osvojil prvo mesto, tokrat pa se z Anderlechtom razšel brez golov.

Reginiussen šokiral rdeče bike

V skupini B je spodletelo Kevinu Kamplu, ki je z Leipzigom doma igral le 1:1 z Rosenborgom in končal na tretjem mestu skupine B. Matheus Cunha je rdeče bike povedel v vodstvo v 47. minuti, izenačil pa je Tore Reginiussen v 86. minuti. Kampl je igral do 69. minute.

Leipzig bi si z zmago zagotovil drugo mesto, saj je Salzburg v Glasgowu ugnal Celtic z 2:1. Škoti tako napredujejo v šestnajstino finala z veliko pomočjo odpisanega Rosenborga.

V Evropski ligi bodo spomladi tekmovanje iz Lige prvakov nadaljevali Brugge, Inter, Napoli, Galatasaray, Benfica, Šahtar Doneck, Viktoria Plzen in Valencia.

6. KROG, skupina A:

LUDOGOREC - ZÜRICH 1:1 (1:1)

Swierczok 45.; Odey 21.



AEK LARNAKA - BAYER LEVERKUSEN 1:5 (1:2)

Catala 26.; Kohr 28., 68., Alario 41./11-m, 86., Paulinho 78.

Vrstni red: Bayer Leverkusen 13, Zürich 10, AEK Larnaka 5, Ludogorec 4 točke.



Skupina B:

CELTIC - RB SALZBURG 1:2 (0:0)

Ntcham 95.; Dabbur 67., Gulbrandsen 78.



RB LEIPZIG - ROSENBORG 1:1 (0:0)

Cunha 47.; Reginiussen 85.

Kampl (Leipzig) je igral do 69. minute.

Vrstni red: Salzburg 18, Celtic 9, Leipzig 7, Rosenborg 1 točka.

Skupina C:

KÖBENHAVN - BORDEAUX 0:1 (0:0)

Briand 73.



SLAVIA PRAGA - ZENIT 2:0 (2:0)

Zmrhal 32., Stoch 41.

Mevlja (Zenit) je igral vso tekmo.

Vrstni red: Zenit 11, Slavia Praga 10, Köbenhavn 7, Bordeaux 5 točk.



Skupina D:

DINAMO ZAGREB - ANDERLECHT 0:0

Stojanović (Dinamo) je igral vso tekmo.



SPARTAK TRNAVA - FENERBAHČE 1:0 (1:0)

Yilmaz 41.



Vrstni red: Dinamo Zagreb 14, Fenerbahče 8, Spartak Trnava 7, Anderlecht 3 točke.

Skupina E:

ARSENAL - QARABAG 1:0 (1:0)

Lacazette 17.



SPORTING LIZBONA - VORSKLA POLTAVA 3:0 (3:0)

Montero 17., Luis 35., Dallku 44./ag



Vrstni red: Arsenal 16, Sporting 13, Vorskla Poltava in Qarabag po 3 točke.



Skupina F:

OLYMPIACOS - MILAN 3:1 (0:0)

Cisse 60., Zapata 70./ag, Fortounis 81./11-m; Zapata 72.

Olympiacos: Jose Sa, Elabdellaoui, Cisse, Vuković, Koutris, Camara (79./Torosidis), Guilherme, Fetfatzidis (69./Natcho), Fortounis, Daniel Podence (85./Bouchalakis), Guerrero.

Milan: Reina, Calabria, Abate, Zapata, Rodriguez (85./Halilović), Kessie, Bakayoko, Calhanoglu, Samu Castillejo, Higuain, Cutrone (78./Laxalt).

Sodnik: Benoit Bastien (Francija)



DUDELANGE - BETIS 0:0



Vrstni red: Betis 12, Olympiacos in Milan po 10, Dudelange 1 točka.

Skupina G:

VILLARREAL - SPARTAK MOSKVA 2:0 (1:0)

Chukwueze 11., Ekambi 48.

RK: J. Costa 90./Villarreal

RAPID DUNAJ - RANGERS 1:0 (0:0)

Ljubičić 84.



Vrstni red: Villarreal in Rapid po 10, Rangers 6, Spartak 5 točk.



Skupina H:

LAZIO - EINTRACHT 1:2 (0:0)

Correa 56.; Gačinović 65., Haller 71.



MARSEILLE - APOLLON LIMASOL 1:3 (1:2)

Thauvin 11.; Maglica 8., 30., Stylianou 56.

RK: Kamara 8., Ocampos 93./Marseille

Vrstni red: Eintracht 18, Lazio 9, Apollon 7, Marseille 1 točka.

Skupina I:

BEŠIKTAŠ - MALMÖ 0:1 (0:0)

Antonsson 51.

RK: Quaresma 65./Bešiktaš

GENK - SARPSBORG 4:0 (2:0)

Gano 3., Paintsil 5., Berge 64., Aidoo 67.

Vrstni red: Genk 11, Malmö 9, Bešiktaš 7, Sarpsborg 5 točk.



Skupina J:

SEVILLA - KRASNODAR 3:0 (2:0)

Ben Yedder 5., 10., Banega 49./11-m

RK: Ramirez 48./Krasnodar

AKHISAR - STANDARD LIEGE 0:0



Vrstni red: Sevilla in Krasnodar po 12, Standard 10, Akhisar 1 točka.

Skupina K:

DINAMO KIJEV - JABLONEC 0:1 (0:1)

Doležal 10.

Verbič (Dinamo Kijev) je igral vso tekmo.

RENNES - ASTANA 2:0 (0:0)

Sarr 66., 73.



Vrstni red: Dinamo Kijev 11, Rennes 9, Astana 8, Jablonec 5 točk.



Skupina L:

PAOK - BATE BORISOV 1:3 (0:3)

Prijović 59.; Skaviš 18., Signevič 42./11-m, 45.

RK: Signevič 62.

VIDI - CHELSEA 2:2 (1:1)

Ampadu 32./ag, Nego 56.; Willian 30., Giroud 75.

Vrstni red: Chelsea 16, Bate Borisov 9, Vidi 7, PAOK 3 točke.

A. G.