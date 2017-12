Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.0 od 5 glasov Ocenite to novico! Korey Smith je takole poskrbel za eksplozijo navdušenja na Ashton Gatu. Foto: Reuters Alvaro Morata je Chelseaju v 91. minuti prinesel polfinale angleškega ligaškega pokala. Foto: Reuters Nogometaši Torina so Romo na Olimpicu izločili iz italijanskega pokala. Foto: EPA Gonzalo Higuain in Paulo Dybala sta Juventus popeljala v četrtfinale italijanskega pokala. Foto: EPA Dodaj v

Rdeči vragi pokleknili pred drugoligašem Bristol Cityjem

Roma "zletela" iz pokala; Kurtić izključen

20. december 2017 ob 19:41,

zadnji poseg: 20. december 2017 ob 23:22

Rim - MMC RTV SLO

Nogoemetaši Manchester Uniteda so izpadli iz angleškega ligaškega pokala, potem ko jih je Bristol City doma z 2:1 premagal v četrtfinalu.

Rdeči vragi so se opekli pri drugoligašu, ki je sicer tudi prvi povedel. Po natančni globinski podaji Mariona Packa je v 51. minuti s krasnim diagonalnim strelom vratarja Sergia Romera premagal branilec Joe Bryan.

Domači navijači se niso pretirano dolgo veselili, ko je izid izenačil Zlatan Ibrahimović. Zimzeleni švedski napadalec je bil natančen s prostega strela.

Tekma se je prevesila v sodnikov dodatek, v katerem so gostitelji našli zmagoviti zadetek. V 93. minuti je Korey Smith, sicer navijač Arsenala, s prsmi lepo zaustavil visoko podajo Mattyja Taylorja in iz obrata s polvolejem Brisol City poslal v polfinale.

V polfinale so se uvrstili tudi nogometaši Chelseaja, ki so z 2:1 na Stamford Bridgeu premagali Bournemouth. Odločilni zadetek je v 91. minuti dosegel Alvaro Morata.

Roma klonila na Olimpicu

Dejavni so bili tudi na Apeninskem polotoku, kjer so se odigrale tekme osmine finala italijanskega pokala. Nogometaši Torina so na rimskem Olimpicu šokirali Romo in jo izločili z 2:1. Rimljani so bili sicer boljši nasprotnik, večkrat so napadli vrata nasprotnika, po pol ure igre je Stephan El Shaarawy z razdalje zadel prečko, že nekaj minut pozneje je goste v vodstvo popeljal Lorenzo De Silvestri, ki je bil po ubranjenem strelu z glavo po predložku iz kota na pravem mestu in je z neubranljivim strelom iz bližine matiral nemočnega Lukasza Skorupskega. Gostitelji so bili podjetnejši tudi v nadaljevanju, v 48. minuti je El Sharaawy neverano zapretil ob drugi vratnici po predložku z desne strani, slabih 20 minut pozneje je Patrik Schick zatresel vratnico. Nato je sledil hladen tuš, v 72. minuti je Simone Edera ušel svojemu branilcu in ob drugi vratnici z glavo povišal vodstvo Torina na 0:2.

Schick med strelci

Hip zatem je rezervist Edin Džeko zapravil 11-metrovko, Vanja Milinković-Savić, ki je Romine napadalce sicer vso tekmo spravljal v obup, je njegov strel v levo stran ubranil. Vseeno so Rimljani zaostanek prepolovili, v 85. minuti je bil natančen Schick. V zaključku tekme so varovanci Eusebia Di Francesca začeli vršiti vse hujši pritisk na Torinov gol, a so se gostje ubranili. Zadnjo priložnost na tekmi je v zadnji minuti sodnikovega dodatka zapravil Schick.

Kurtić izključen proti Sassuolu

V četrtfinale se je uvrstila tudi Atalanta, ki je z 2:1 ugnala Sassuolo. Na tekmi sta nastopila oba slovenska reprezentanta. Josip Iličić je tokrat dobil drobtinice, v igro je vstopil v 84. minuti, Jasmin Kurtić je tekmo začel od prve minute, a je bil v 89. minuti zaradi drugega prejetega rumenega kartona izključen.

Italijanski pokal, osmina finala, sredine tekme:

ATALANTA - Sassuolo 2:1 (2:0)

Cornelius 16., Toloi 33.; Toloi 74./ag

RK: Kurtić 89./Atalanta

Kurtić je igral do 89. minute, Iličić (oba Atalanta) pa od 84. minute.

Roma - TORINO 1:2 (0:1)

Schick 85.; De Silvestri 39., Edera 72.

Džeko (Roma) je v 77. minuti zapravil 11-metrovko.

JUVENTUS - Genoa 2:0 (1:0)

Dybala 42., Higuain 76.

NAPOLI - Udinese 1:0 (0:0)

Insigne 71.

INTER - Pordenone * 5:4 (0:0)

* - po streljanju 11-m



FIORENTINA - Sampdoria 3:2 (1:1)

Babacar 2., Veretout 59./11-m, 90./11-m; Barreto 39., Ramirez 77./11-m



MILAN - Verona 3:0 (2:0)

Suso 22., Romagnoli 30., Cutrone 55.



LAZIO - Cittadella 4:1 (3:1)

Immobile 11., 87., Anderson 24., Camigliano 36./ag; Bartolomei 41.

Angleški ligaški pokal, četrtfinale, sredini tekmi:

CHELSEA - Bournemouth 2:1 (1:0)

Willian 13., Morata 91.; Gosling 90.

BRISTOL CITY - Manchester United 2:1 (0:0)

Bryan 51., Smith 93.; Ibrahimović 58.

Mitja Lisjak