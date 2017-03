Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.3 od 3 glasov Ocenite to novico! Manchester United je povedel po kombinaciji Zlatana Ibrahimovića in Henriha Mhitarjana. Foto: Reuters Andreas Corneliu je bil po uri igre mož odločitve v Köbenhavnu. Foto: Reuters Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Rdeči vragi Rostov zapuščajo z remijem in doseženim golom

Köbenhavn doma premagal Ajax

9. marec 2017 ob 18:58,

zadnji poseg: 9. marec 2017 ob 21:48

Köbenhavn, Rostov - MMC RTV SLO

Nogometaši Manchester Uniteda so na prvi tekmi osmine finala Evropske lige v gosteh remizirali z Rostovom (1:1), za katerega je Miha Mevlja odigral vso tekmo.

Pri rdečih vragih, ki so se prvič pomerili z Rostovom, so imeli pred tekmo veliko za povedati glede igralne površine, ki je bila dodobra načeta, zvezdnikom z Old Trafforda pa je povzročala kar nekaj preglavic. Gostje so sicer s prvim strelom na vrata povedli. To je bilo v 35. minuti, ko je Marouane Fellaini na levi strani kazenskega prostora visoko podajo Phila Jonesa lepo sprejel s prsmi. Nato je podal Zlatanu Ibrahimoviću, ki se je odlično znašel in spretno ob črti golavta ter Cesarju Navasu žogo spravil do Henriha Mhitarjana, armenski nogometaš pa jo je z bližine potisnil v mrežo.

Gostitelji so izvrstno začeli drugi polčas. Po osmih minutah je z natančno dolgo podajo žogo v kazenski prostor prek zadnje linije rdečih vragov poslal Timofej Kalačev. Aleksander Buhalov je pobegnil Chrisu Smallingu in Jones, elegantno žogo ustavil na prsih in jo s prve spravil za hrbet Sergia Romera.

Po izenačenju je najlepšo priložnost zapravil Aleksandr Erohin, prav tako je bil nenatančen Kalačev. Priložnost se je ponudila tudi domačemu kapetanu Aleksandru Gatskanu, a je bil Sergio Romero na mestu. Po štirih zaporednih tekmah brez prejetega gola v Evropski ligi se je mreža rdečih vragov le zatresla. Pred njimi je zdaj v ponedeljek dvoboj četrtfinala FA-pokala, ko gostujejo na Stamofrd Bridgeu pri vodilni ekipi Premier lige Chelseaju.

Ajax klonil v Köbenhavnu

Od slovenskih nogometašev je v Evropski ligi ostal še Benjamin Verbič, ki pa pri Köbenhavnu ni igral, saj okreva po poškodbi. Danski prvak je na domačem terenu z 2:1 odpravil amsterdamski Ajax. Gostitelji so sanjsko začeli. Potrebovali so vsega 27 sekund, da so povedli. William Kvist je domiselno poslal žogo v prostor za Rasmusa Falka, ki je z močnim diagonalnim strelom v malo mrežico premagal Andreja Onano.

Po dobre pol ure je Ajax izenačil, ko je Davy Klaassen poslal predložek pred vrata, kjer je v "rokoborskem dvoboju" danski napadalec v dresu nizozemskega velikana Kasper Dolberg ob Petru Akersenu zadel. Prvič v tej sezoni se je v Köbenhavnu na evropskih tekmah zatresla domača mreža. Odločitev je padla v 60. minuti, ko je bil po predložku Ankersena povsem z desne z glavo natančen Andreas Cornelius.

OSMINA FINALA, prve tekme:

ROSTOV - MANCHESTER UNITED 1:1 (0:1)

Buharov 53.; Mhitarjan 35.

Rostov: Medvedev, Kalačev, Mevlja, Navas, Granat (18./Terentjev), Kudrjašov, Jerohin, Gatcan, Noboa, Poloz, Buharov (74./Azmoun).

Manchester United: Romero, Jones, Smalling, Blind (92./Valencia), Rojo, Herrera (92./Carrick), Pogba, Fellaini, Young, Mhitarjan (67./Martial), Ibrahimović.

Sodnik: Felix Zwayer (Nemčija)

APOEL - ANDERLECHT 0:1 (0:1)

Stanciu 29.

KÖBENHAVN - AJAX 2:1 (1:1)

Falk 1., Cornelius 60.; Dolberg 32.

Verbič (Köbenhavn) še okreva po operaciji trebušne prepone.

Ob 21.05:

CELTA VIGO - KRASNODAR 0:0 (-:-)

SCHALKE - BORUSSIA (M) 1:1 (-:-)

Burgstaller 25.; Hofmann 15.

LYON - ROMA 1:2 (-:-)

Diakhaby 9.; Salah 20., Fazio 33.

OLYMPIACOS - BEŠIKTAŠ 1:0 (-:-)

Cambiasso 36.



GENT - GENK -:- (-:-)



Povratne tekme bodo 16. marca.

T. J.