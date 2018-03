Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.5 od 2 glasov Ocenite to novico! Messi je tekmo začel na klopi. Foto: Reuters Gareth Bale je zabil dva gola. Foto: Reuters Dodaj v

Špansko prvenstvo: Sevilla - Barcelona 2:0

Real brez Ronalda do nove gladke zmagevilli

31. marec 2018 ob 20:13,

zadnji poseg: 31. marec 2018 ob 21:50

Las Palmas - MMC RTV SLO

Čeprav je prvenstvo za nogometaše Reala iz Madrida že izgubljeno, varovanci Zinedina Zidana niso milostni do svojih tekmecev. Na zadnji tekmi La Lige so bili s 3:0 boljši od Las Palmasa. Barcelona se meri s Sevillo.

Nogometaši Reala so v prvem polčasu nizali priložnosti, do polčasa pa so unovčili dve.

Vodilni zadetek je dosegel Gareth Bale v 26. minuti. S podajo v globino se je izkazal Luka Modrić, Bale je žogo sprejel, bil je hitrejši od obrambe Las Palmasa, akcijo pa je končal z močnim strelom. Bale se je gola razveselil že na samem začetku tekme, a je sodnik dosodil prepovedani položaj.

Drugi gol je zabil Karim Benzema, natančno je izvedel 11-metrovko. To je Madridčanom priboril Lucas, ki ga je v kazenskem prostoru zrušil Jonathan Calleri. Benzema je streljal v levi spodnji kot in zadel za 2:0. Tudi tretji gol so Madričani dali iz 11-m, med strelce se je še enkrat vpisal Gareth Bale.

Tako Benzema kot Bale sta bila tudi v drugem polčasu podjetna, nanizala sta dve nevarni priložnosti, ki pa nista končali v nasprotni mreži. Tudi gostitelji so zapretili nekajkrat, Calleri je v 76. minuti zadel prečko.

Prvega zvezdnika Reala Cristiana Ronalda ni bilo v postavi.

Nasprotnik Barcelone je Sevilla.

ŠPANSKO PRVENSTVO

30. KROG

Ob 20.45:

SEVILLA - BARCELONA 1:0 (1:0)

Vazquez 36.

LAS PALMAS - REAL MADRID 0:3 (0:2)

Bale 26., Bale 51./11-m., Benzema 39./11-m.

GIRONA - LEVANTE 1:1 (0:0)

Granell 54.; Morales 68.



ATHLETIC BILBAO - CELTA VIGO 1:1 (0:0)

Nunez 55.; Mendez 91.

Nedelja ob 12.00:

ESPANYOL - ALAVES

Ob 16.15:

LEGANES - VALENCIA

Ob 18.30:

EIBAR - REAL SOCIEDAD

MALAGA - VILLARREAL



Ob 20.45:

ATLETICO MADRID - DEPORTIVO

(Oblak)



Ponedeljek ob 21.00:

GETAFE - BETIS

Lestvica: BARCELONA 29 23 6 0 74:13 75 ATLETICO MADRID 29 19 7 3 49:14 64 REAL MADRID 30 19 6 5 76:33 63 VALENCIA 29 18 5 6 57:31 59 VILLARREAL 29 14 5 10 40:33 47 SEVILLA 29 14 3 12 37:44 45 GIRONA 30 12 8 10 44:43 44 REAL BETIS 29 13 4 12 49:53 43 CELTA VIGO 30 11 7 12 46:43 40 GETAFE 29 10 9 10 35:27 39 EIBAR 29 11 6 12 36:43 39 ATHLETIC BILBAO 30 8 12 10 30:34 36 LEGANES 29 10 6 13 25:35 36 ESPANYOL 29 8 11 10 26:37 35 REAL SOCIEDAD 29 9 6 14 51:52 33 ALAVES 29 10 1 18 26:45 31 LEVANTE 30 5 13 12 26:44 28 LAS PALMAS 30 5 6 19 21:61 21 DEPORTIVO 29 4 8 17 26:60 20 MALAGA 29 3 5 21 16:45 14

D. S.