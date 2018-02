Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.2 od 10 glasov Ocenite to novico! Cristiano Ronaldo je na tekmi proti PSG-ju dvakrat zatresel mrežo, v letošnji Ligi prvakov je vknjižil že 11 golov. Foto: Reuters Adrien Rabiot je edini zadel za PSG. Foto: Reuters Areola je šel v pravo smer, a veselja Cristianu Ronalu ni preprečil. Real je izenačil v izdihljajih prvega polčasa. Foto: Reuters Real je lani prvi ubranil zmago v Ligi prvakov, ki so jo v tej obliki prvič organizirali v sezoni 1992/93. Foto: Reuters Pozdrav prvih zvezdnikov ekip - Neymarja in Cristiana Ronalda. Foto: Reuters Sadio Mane je proti Portu dosegel kar tri gole. Foto: Reuters Pri tretjem golu Liverpoola sta sodelovala oba strelca - Salah je našel Maneja pred golom, ta pa je mojstrsko končal. Foto: Reuters VIDEO Liverpool hitro zatrl ape... Sorodne novice Po zastreljani 11-m Higuaina Tottenham iz Torina z 2:2 Dodaj v

Real napravil preobrat; Liverpool že v gosteh razbil Porto

Trije goli Maneja, dva Ronalda

14. februar 2018 ob 20:45,

zadnji poseg: 14. februar 2018 ob 23:22

Madrid - MMC RTV SLO

Real Madrid je zmagovalec najvznemirljivejše tekme osmine finala Lige prvakov, pred povratnim srečanjem s PSG-jem si je nabral lepo prednost, na Santiagu Bernabeu je bilo 3:1. Na drugi tekmi je Liverpool visoko (5:0) premagal Porto.

Derbi je postregel z razburljivo predstavo, potem ko so Francozi povedli z 1:0, je Real v zadnjih trenutkih prvega polčasa izenačil (1:1), v drugem polčasu pa je prišel do popolnega preobrata (3:1).

Izenačen prvi polčas

O izenačenosti tekme priča podatek o posesti žoge (52:48), pa tudi število golov. Na vsaki strani so mrežo zatresli po enkrat.

Na začetku so bili podjetnejši gostitelji, a prvi so se gola razveselili gostje iz Pariza. Akcijo je začel Kylian Mbappe, ki je žogo z desne strani poslal v kazenski prostor, tam jo je pričakal Neymar, ki pa se ni odločil za strel, temveč je žogo s peto podal Adrienu Rabiotu, ki je z udarcem po sredini gola matiral Keylorja Navasa.

Real je ob izteku prvega polčasa poskusil nekajkrat izenačiti, gol Karima Benzemaja, poskusil je z volejem, je s parado preprečil Areola. Žoga je prišla do Tonija Kroosa, ki se je po prekršku Giovanija Lo Celsa znašel na tleh v kazenskem prostoru, sodnik je pokazal najstrožjo kazen. Enajstmetrovko je izvedel Cristiano Ronaldo, ki po dveh zapravljenih priložnostih - prostem strelu z roba kazenskega prostora v 26. minuti in imenitni priložnosti v 28. minuti, ki jo je z izjemno obrambo preprečil Alphonse Areola - le zadel. Areola je bil blizu temu, da Ronaldo ubrani tudi enajstmetrovko, a se je prvi zvezdnik kraljevega kluba le veselil 10. gola v letošnji Ligi prvakov.

PSG pretil, a gola ni bilo

Real je imel pobudo tudi na začetku drugega polčasa, a so prvi do priložnosti prišli gostje. Neymar je podal do Mbappeja, ki je močno streljal po sredini gola, a je bil na mestu Navas. Rabiot je močno streljal, gol je preprečil Sergio Ramos. Rabiot je nato zrušil Luko Modrića, Real je tako imel nov prosti strel z vrha kazenskega prostora, Ronaldo pa je tokrat zadel živi zid. Gostje so bili v naslednjih minutah nevarnejši, v 73. minuti je Presnel Kimpembe prišel do žoge po podaji iz kota, močno je streljal, obramba Reala pa je preprečila strel. V 76. minuti je sledila še ena nevarna akcija, Yuri Berchiche je poslal predložek v kazenski prostor, dva igralca PSG-ja pa sta bila prepočasna, da bi žogo sprejela in zapretila Madridčanom.

Asensio Zidanov as iz rokava

Sledil je preobrat. Zidane je zadel v polno z menjavo, Marco Asensio je bil podajalec pri obeh naslednjih golih kraljevega kluba. Najprej je zadel Ronaldo - po prvem neuspešenem protinapadu Reala so Parižani žogo odbili, a jo je prestregel Modrić. Žogo je poslal Asensiu, ta pa je podal pred vrata. Žogo je Areola odbil, a se je ta na njegovo nesrečo odbila do Ronalda, ki je s kolenom brez težav spravil žogo v mrežo. Asensio je nato podal do Marcela, ki je streljal iz prve in zadel svoj prvi gol v letošnji Ligi prvakov.

Neymar je imel v zadnjih sekundah tekme priložnost za znižanje zaostanka, a je ni vnovčil.

Mane zadel trikrat

Favorit drugega srečanja Liverpool tudi na petem medsebojnem dvoboju proti Portu ni izgubil. Liverpool je zmagal s 5:0, že po 29 minutah je vodil z 2:0. Sadio Mane je zadel trikrat, prvič v 25. minuti, ko je prišel do odbitka in močno streljal. Drugi gol, svoj šesti v letošnji Ligi prvakov, je dosegel Mohamed Salah. Pri tretjem golu Liverpoola sta sodelovala oba strelca - Salah je našel Maneja pred golom, ta pa je mojstrsko končal. S svojim sedmim zadetkom je vodstvo angleškega kluba povišal Roberto Firmino, končni izid pa je postavil Mane.

Naslednji teden novi obračuni

Manchester City je v torek na prvi tekmi osmine finala s 4:0 premagal Basel, Juventus in Tottenham sta se razšla z neodločenim izidom 2:2. Preostale štiri tekme bodo na sporedu prihodnji teden, v torek Bayern - Bešiktaš in Chelsea - Barcelona, v sredo pa še Sevilla - Manchester United ter Šahtar Donjeck - Roma.

LIGA PRVAKOV

OSMINA FINALA, prve tekme

PORTO - LIVERPOOL 0:5 (0:2)

Mane 26., 53., 85., Salah 29., Firmino 70.

Porto: Jose Sa, Maxi Pereira, Marcano, Reyes, Alex Telles, Herrera, Sergio Oliveira, Brahimi ( 62./Majeed), Otavio ( 46./Corona), Marega, Soares ( 74./Paciencia).

Liverpool: Karius, Alexander-Arnold ( 79./Gomez), Lovren, van Dijk, Robertson, Milner, Henderson ( 75./Matip), Wijnaldum, Salah, Firmino ( 80./Ings), Mane.

Sodnik: Daniele Orsato (Italija)

REAL MADRID - PARIS SG 3:1 (1:1)

Ronaldo 45./11-m, 83., Marcelo 86.; Rabiot 33.

Real Madrid: Navas, Nacho , Ramos, Varane, Marcelo, Casemiro ( 79./Lucas), Kroos, Modrić, Ronaldo, Benzema ( 68./Bale), Isco ( 79./Asensio).

Paris SG: Areola, Dani Alves, Marquinhos, Kimpembe, Berchiche, Verratti, Lo Celso ( 84./Draxler), Rabiot , Mbappe, Cavani ( 66./Meunier ), Neymar .

Sodnik: Gianluca Rocchi (Italija)



Povratni tekmi bosta 6. marca.

Odigrano v torek:

JUVENTUS - TOTTENHAM 2:2 (2:1)

Higuain 2., 9./11-m; Kane 35., Eriksen 71.

Higuain je v 45. minuti z 11-m zadel prečko.

BASEL - MANCHESTER CITY 0:4 (0:3)

Gündogan 14., 53., Bernardo Silva 18., Agüero 23.

Povratni tekmi bosta 7. marca.

Torek, 20. februarja, ob 20.45:

CHELSEA - BARCELONA

BAYERN - BEŠIKTAŠ

Povratni tekmi bosta 14. marca.

Sreda, 21. februarja, ob 20.45:

SEVILLA - MANCHESTER UNITED

ŠAHTAR - ROMA

Povratni tekmi bosta 13. marca.

D. S., foto: Reuters