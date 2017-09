Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.3 od 6 glasov Ocenite to novico! Kevin De Bruyne je z mojstrskim zadetkom proti nekdanjemu klubu takole navdušil soigralce. Foto: RTV SLO Marouane Fellaini in Romelu Lukaku sta pokopala Crystal Palace. Zlasti zadnji je trenutno v rušilni formi. Foto: Reuters Dodaj v

Rekordna forma Cityja se nadaljuje: Padel tudi Chelsea

Rdeči vragi zanesljivo opravili s Crystal Palaceom

30. september 2017 ob 18:29,

zadnji poseg: 30. september 2017 ob 20:56

London - MMC RTV SLO

Nogometaši Manchester Cityja po novi fantastični predstavi ostajajo na vrhu angleškega prvenstva tudi po gostovanju pri aktualnih prvakih Chelseaju (0:1).

Junak derbija sedmega kroga Premier League je belgijski reprezentant Kevin De Bruyne, ki je kronal gostujočo premoč in gostom iz Manchestra več kot zasluženo prinesel tri točke. 26-letni napadalni vezist, nekdanji član modrih, je v 67. minuti odigral dvojno podajo z Gabrielom Jesusom in po fantastičnim strelu domačemu vratarju Thibautu Courtoisu ni pustil nobenih možnosti. Courtois se je že nekajkrat prej izkazal z odličnimi obrambami.

Chelsea je bil po odhodu prvega napadalca Alvara Morate z zelenice zaradi poškodbe v prvem polčasu brez pravega aduta v napadu. To je bila šele druga zmaga Cityja v zadnjih 21 obiskih Stamford Bridgea v vseh tekmovanjih in 14. tekma brez poraza zapored v angleškem prvenstvu po porazu ravno proti modrim aprila letos. Prav tako so izenačili klubski rekord zaporednih zmag v gosteh v prvenstvu pri številki pet. Gostujoči trener Pep Guardiola, ki predtem Chelseja v svoji trenerski karieri še ni premagal po rednem delu igre, zaradi poškodbe reber po prometni nesreči ni mogel računati na prvega napadalca Sergia Agüera. Namesto njega je priložnost v napadu dobil Raheem Sterling.

Rušilna moč tudi Uniteda

Že predtem je Manchester United pričakovano zanesljivo opravil z izgubljenim Crystal Palacom (4:0) in začasno prevzel vodstvo na prvenstveni lestvici. Z dvema zadetkoma je blestel Marouane Fellaini, ki je v dozdajšnjem poteku prvenstva dosegel prav toliko zadetkov kot v prejšnjih dveh sezonah skupaj (3). Piko na i je v zaključku tekme postavil njegov rojak Romelu Lukaku, ki je izenačil rekord legendarnega Andyja Cola s sedmimi goli v prav toliko uvodnih tekmah v dresu rdečih vragov. Z dvema podajama je blestel Marcus Rashford.

Izkupiček 19 točk Uniteda v sedmih krogih angleškega prvenstva je izenačen klubski rekord iz ere Alexa Fergusona, ko so v sezonah 1998/99 in 2011/12 osvojili enak izkupiček.

Angleško prvenstvo, 7. krog:

HUDDERSFIELD - TOTTENHAM 0:4 (0:3)

Kane 9., 24., Davies 16., Sissoko 90.



M. UNITED - CRYSTAL PALACE 4:0 (2:0)

Mata 3., Fellaini 35., 49., Lukaku 86.

Manchester United: de Gea, Valencia, Smalling, Jones, Young, Matić, Fellaini, Mata (77./Herrera), Mkhitaryan (66./Lingard), Rashford (72./Martial), Lukaku.

Crystal Palace: Hennessey, Ward, Sakho, Delaney, van Aanholt, Milivojević, Cabaye, Townsend, Punche (69./Riedewald), Schlupp (68./McArthur), Sako (74./Ladapo).

Sodnik: Mike Dean

BOURNEMOUTH - LEICESTER 0:0



STOKE CITY - SOUTHAMPTON 2:1 (1:0)

Diouf 40., Crouch 85.; Jošida 75.

Berahino (St.) je v 43. zapravil 11-m.



WEST BROMWICH - WATFORD 2:2 (2:1)

Rondon 18., Evans 21.; Doucoure 37., Richarlison 90.



WEST HAM - SWANSEA 1:0 (0:0)

Sakho 90.

CHELSEA - MANCHESTER CITY 0:1 (0:0)

De Bruyne 67.

Chelsea: Courtois, Rüdiger, Christensen, Cahill, Azpilicueta, Kante, Bakayoko (73./Batshuayi), Fabregas, Alonso, Hazard (72./Pedro), Morata (35./Willian).

Manchester City: Ederson, Walker, Stones, Otamendi, Delph, De Bruyne (93./Danilo), Fernandinho, Silva (76./B. Silva), Sane (84./Gündogan), Gabriel Jesus, Sterling.

Sodnik: Martin Atkinson

Nedelja ob 13.00:

ARSENAL - BRIGHTON



Ob 15.15:

EVERTON - BURNLEY



Ob 17.30:

NEWCASTLE - LIVERPOOL

Lestvica MANCHESTER CITY 7 6 1 0 22:2 19 MANCHESTER UTD. 7 6 1 0 21:2 19 TOTTENHAM 7 4 2 1 14:5 14 CHELSEA 7 4 1 2 12:6 13 WATFORD 7 3 3 1 11:12 12 LIVERPOOL 6 3 2 1 12:11 11 ARSENAL 6 3 1 2 9:8 10 BURNLEY 6 2 3 1 6:5 9 NEWCASTLE 6 3 0 3 6:5 9 WEST BROMWICH 7 2 3 2 6:8 9 HUDDERSFIELD 7 2 3 2 5:7 9 SOUTHAMPTON 7 2 2 3 5:7 8 STOKE CITY 7 2 2 3 7:11 8 BRIGHTON 6 2 1 3 5:7 7 WEST HAM 7 2 1 4 7:13 7 EVERTON 6 2 1 3 4:11 7 LEICESTER 7 1 2 4 9:12 5 SWANSEA 7 1 2 4 3:8 5 BOURNEMOUTH 7 1 1 5 4:11 4 CRYSTAL PALACE 7 0 0 7 0:17 0

Ž. K.