Rezervist Lingard odločil derbi na Old Traffordu

V četrtek Arsenal - Manchester City

25. februar 2018 ob 15:05

25. februar 2018 ob 18:48

Manchester - MMC RTV SLO

Na derbiju 28. kroga angleškega nogometnega prvenstva na Old Traffordu je Manchester United z 2:1 premagal Chelsea in ohranil drugo mesto na lestvici.

Tekmo so bolje začeli gosti, Alvaro Morata je že v 5. minuti zadel prečko. V nadaljevanju je lepo priložnost za domače imel Alexis Sanchez, a je ni izkoristil. V 32. minuti so Londončani povedli, ko so krenili v protinapad, po podaji Edena Hazarda je mrežo zatresel Willian. Davida de Geo, ki bi lahko bolje posredoval in je imel tudi v drugem polčasu nekaj težav ob dveh strelih, je premagal na bližnji vratnici.

V 39. minuti je izenačil nekdanji član Chelseaja Romelu Lukaku, ki je bil v 75. minuti tudi podajalec za zmagoviti gol rdečih vragov. Poslal je lep predložek z desne strani, z glavo pa je tri točke Unitedu zagotovil rezervist Jesse Lingard. Lukaku je že predtem še enkrat zapretil, vendar mu je veselje s spektakularno obrambo preprečil Thibaut Courtois.

Manchester je v drugem polčasu igral bolje, ob koncu tekme pa je imel tudi nekaj sreče. Morata je dosegel gol za Chelsea, a so ga sodniki nepravilno razveljavili zaradi nedovoljenega položaja.

"Premagali smo zelo dobro moštvo. Morali smo biti organizirani in borbeni, vsakdo je moral upoštevati načrt. Dobro smo ustavili Hazarda. V drugem polčasu smo bili samozavestnejši. Če si je kdo zaslužil zmago, smo to mi," je povedal trener Jose Mourinho.

Chelsea je padel na peto mesto na lestvici za Tottenham, na zadnjih štirih ligaških tekmah je slavil le enkrat. "Najpravičnejši bi bil remi, a se zavedamo, da bi morali bolje izkoriščati svoje priložnosti. Vemo, da bo boj za Ligo prvakov še hud," je dejal trener modrih Antonio Conte.

Vodilni Manchester City bo svojo tekmo odigral šele v četrtek, ko bo gostoval pri Arsenalu. Ti dve moštvi sta se danes pomerili v finalu ligaškega pokala na Wembleyju.

28. krog:

MANCHESTER UNITED - CHELSEA 2:1 (1:1)

Lukaku 39., Lingard 75.; Willian 32.

Manchester United: De Gea, Young, Lindelöf, Smalling, Valencia, Matić, McTominay, Pogba, Sanchez (81./Bailly), Martial (64./Lingard), Lukaku.



Chelsea: Courtois, Rüdiger, Christensen, Azpilicueta, Drinkwater (81./Fabregas), Kante, Alonso, Moses (78./Giroud), Hazard (73./Pedro), Willian, Morata.

Sodnik: Martin Atkinson



LEICESTER - STOKE CITY 1:1 (0:1)

Butland 70./ag; Shaqiri 43.

BOURNEMOUTH - NEWCASTLE 2:2 (0:2)

Smith 80., Gosling 89.; Gayle 17., 45.



BRIGHTON - SWANSEA 4:1 (1:0)

Murray 18., 69., Knockaert 73., Locadia 90.; Dunk 86./ag



BURNLEY - SOUTHAMPTON 1:1 (0:0)

Barnes 67.; Gabbiadini 90.



LIVERPOOL - WEST HAM 4:1 (1:0)

Can 29., Salah 51., Firmino 57., Mane 77.; Antonio 59.

WEST BROMWICH - HUDDERSFIELD 1:2 (0:0)

Dawson 64.; van La Parra 48.,Mounie 56.

WATFORD - EVERTON 1:0 (0:0)

Deeney 80.



CRYSTAL PALACE - TOTTENHAM 0:1 (0:0)

Kane 88.

Četrtek ob 20.45:

ARSENAL - MANCHESTER CITY

Lestvica:

MANCHESTER CITY 27 23 3 1 79:20 72 MANCHESTER UTD. 28 18 5 5 53:20 59 LIVERPOOL 28 16 9 3 65:32 57 TOTTENHAM 28 16 7 5 53:24 55 CHELSEA 28 16 5 7 50:25 53 ARSENAL 27 13 6 8 51:36 45 BURNLEY 28 9 10 9 22:25 37 LEICESTER 28 9 9 10 40:41 36 EVERTON 28 9 7 12 32:47 34 WATFORD 28 9 6 13 38:47 33 BOURNEMOUTH 28 8 8 12 33:43 32 BRIGHTON 28 7 10 11 26:37 31 WEST HAM 28 7 9 12 35:50 30 HUDDERSFIELD 28 8 6 14 25:48 30 NEWCASTLE 28 7 8 13 27:38 29 SOUTHAMPTON 28 5 12 11 29:41 27 CRYSTAL PALACE 28 6 9 13 25:43 27 SWANSEA 28 7 6 15 21:41 27 STOKE CITY 28 6 8 14 28:54 26 WEST BROMWICH 28 3 11 14 22:42 20

M. R.