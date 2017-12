Rezervist Lingard preprečil polom rdečih vragov

Kane s 56. zadetkom v letu 2017 prehitel Messija

26. december 2017 ob 13:30,

zadnji poseg: 26. december 2017 ob 17:49

London - MMC RTV SLO

Nogometaši Manchester United nikakor ne najdejo prave forme v napornem prazničnem sporedu. Na Boxing Day so na Old Traffordu zaostajali proti Burnleyju že z 0:2, točko pa je v 91. minuti priigral joker Jesse Lingard.



Izbranci Joseja Mourinha so v zadnjem tednu popolnoma odpovedali. Prejšnjo sredo so izpadli iz ligaškega pokala v Bristolu. V 93. minuti jih je pokopal Korey Smith in zrežiral največjo senzacijo v angleškem klubskem nogometu v letošnjem letu. V soboto so v Leicestru vodili z 2:1 in imeli celo igralca več, v 94. minuti pa jih je šokiral branilec Harry Maguire.

Sanjski začetek Burnleyja

Tokrat so na domači zelenici začeli zelo slabo. Johann Berg Gudmundsson je v 3. minuti s prostega strela podal pred vrata, gostitelji niso uspeli izbiti žoge, Ashley Barnes pa je v gneči s petih metrov matiral Davida de Geo. Gostje so dobili zalet, Scott Arfield je v 12. minuti stresel prečko.

Evrogol Defourja s prostega strela

Devet minut pred odmorom je Ashley Young naredil prekršek 25 metrov od vrat. Žogo si je nastavil Steven Defour in jo z desno nogo mojstrsko zavrtinčil prek živega zidu. De Gea se je makimalno iztegnil, a je bil prekratek, žoga je končala tik pod prečko. Dve minuti zatem je imel veliko priložnost Marcus Rashford. Napadalec je odlično sprejel žogo, na golovi črti pa so branilci gostov odlično posredovali. Tudi Zlatan Ibrahimović in Paul Pogba nista uspela znižati pred odmorom.

Mourinho povlekel pravega asa iz rokava

Na začetku drugega polčasa so gostitelji silovito pritisnili. Mourinho je v igro poslal Lingarda in Henrika Mhitarjana. V 53. minuti je Young podal pred vrata, kjer je Lingard s peto mojstrsko preusmeril žogo v mrežo. Burnley se je branil z vsemi sredstvi, tudi vratar Nick Pope je prejel rumeni karton zartadi očitnega zavlačevanja igre. "Bunker" je zdržal do 91. minute, ko je sprenti Lingard odbito žogo v kazenskem prostoru z desno nogo pospravil v mrežo.

Kane v zadnjem trenutku še prehitel Messija

20. krog se je začel z zmago Tottenhama s 5:2 nad Southamptonom. Hat-trick je zabil odlični napadalec Harry Kane in se povzpel na prvo mesto strelcev v koledarskem letu 2017.

Na letnem seznamu je Kane prvi s 56 goli (49 za za Tottenham, 7 za Anglijo), za njim sta ostala Lionel Messi (54) in Edinson Cavani (53), ki sta največ zadetkov dosegla v klubskih dresih (po 50), po 53 jih imata tudi Robert Lewandowski (44 za Bayern, 9 za Poljsko) in Cristiano Ronaldo (42 za Real Madrid, 11 za Portugalsko).

Postavil je še nov rekord Premier lige. Že njegov prvi današnji zadetek je bil 37. ligaški gol v enem letu, s katerim je pobegnil Alanu Shearerju in njegovim 36 zadetkom za Blackburn leta 1995, nato pa je dodal še dva.

Chelsea v drugem polčasu strl Brighton

Na Stamford Bridgeu je Chelsea odpravil Brighton z 2:0. V prvem polčasu aktualni prvaki niso prikazali dobre igre, povedli pa so v prvi akciji nadaljevanja. Cesar Azpilicueta je z leve strani podal pred vrata, kjer je Alvaro Morata z glavo spretno preusmeril žogo v mrežo. Srečanje je bilo odločeno po uri igre, ko je Cesc Fabregas izvedel kot, pred vrati pa je Marcos Alonso z glavo zatresel malo mrežico.

20. krog:

TOTTENHAM - SOUTHAMPTON 5:2 (2:0)

Kane 22., 39., 67., Alli 49., Son 51.; Boufal 64., Tadić 82.

Tottenham: Lloris, Aurier, Sanchez, Vertonghen, Rose, Dier, Dembele (54./Sissoko), Eriksen, Alli (84./Winks), Son (77./Lamela), Kane.

Southampton: Forster, Stephens, Jošida, Hoedt, Targett (77./McQueen), Oriol Romeu, Lemina (63./Lemina), Boufal, Höjbjerg, Redmond (63./Gabbiadini), Long.

Sodnik: Graham Scott

CHELSEA - BRIGHTON 2:0 (1:0)

Morata 46., Alonso 60.

Chelsea: Courtois, Azpilicueta, Cahill, Rüdiger, Moses, Kante (85./Drinkwater), Bakayoko, Marcos Alonso, Fabregas, Morata (82./Batshuayi), Hazard (73./Willian).

Brighton: Ryan, Schelotto, Duffy, Dunk, Suttner, Stephens, Pröpper, Kayal (73./Gross), March (82./Knockaert), Izquierdo, Hemed (80./Murray).

Sodnik: Michael Dean

MANCHESTER UNITED - BURNLEY 2:2 (0:2)

Lingard 53., 91.; Barnes 3., Defour 36.

Manchester United: de Gea, Young, Jones, Rojo (46./Mhitarjan), Shaw, Mata, Pogba, Matić, Rashford, Lukaku, Ibrahimović (46./Lingard).

Burnley: Pope, Bardsley, Long, Mee, Taylor, Cork, Gudmundsson, Hendrick, Barnes (81./Walters), Arfield, Defour (67./Vokes).

Sodnik: Martin Atkinson

BOURNEMOUTH - WEST HAM 3:3 (1:1)

Gosling 30., Ake 57., Wilson 91.; Collins 8., Arnautović 82., 89.

HUDDERSFIELD - STOKE CITY 1:1 (1:0)

Ince 10.; Sobhi 60.

WATFORD - LEICESTER 2:1 (1:1)

Wague 45., Doucoure 65.; Mahrez 38.

WEST BROMWICH - EVERTON 0:0

Ob 18.30:

LIVERPOOL - SWANSEA 1:0 (-:-)

Coutinho 6.

Liverpool: Mignolet, Alexander-Arnold, Matip, Klavan, Robertson, Oxlade-Chamberlain, Can, Wijnaldum, Salah, Roberto Firmino, Coutinho.

Swansea: Fabianski, Naughton, Fernandez, Mawson, Olsson, Fer, Roque, Carroll, Routledge, J. Ayew, McBurnie.

Sodnik: Kevin Friend

Sreda ob 20.45:

NEWCASTLE - MANCHESTER CITY



Četrtek ob 21.00:

CRYSTAL PALACE - ARSENAL

Lestvica: MANCHESTER CITY 19 18 1 0 60:12 55 MANCHESTER UTD. 20 13 4 3 43:16 43 CHELSEA 20 13 3 4 34:14 42 TOTTENHAM 20 11 4 5 39:20 37 LIVERPOOL 19 9 8 2 41:23 35 ARSENAL 19 10 4 5 34:23 34 BURNLEY 20 9 6 5 18:17 33 LEICESTER 20 7 6 7 30:30 27 EVERTON 20 7 6 7 24:30 27 WATFORD 20 7 4 9 29:35 25 HUDDERSFIELD 20 6 5 9 18:32 23 BRIGHTON 20 5 6 9 15:25 21 STOKE CITY 20 5 5 10 23:41 20 SOUTHAMPTON 20 4 7 9 20:30 19 NEWCASTLE 19 5 3 11 19:29 18 CRYSTAL PALACE 19 4 6 9 16:29 18 WEST HAM 20 4 6 10 22:38 18 BOURNEMOUTH 20 4 5 11 18:31 17 WEST BROMWICH 20 2 9 9 14:27 15 SWANSEA 19 3 4 12 11:26 13

A. G.