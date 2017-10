Roma razbila razglašeni Chelsea, Atletico pred izpadom iz Lige prvakov

Paris SG in Bayern že v osmini finala

31. oktober 2017 ob 20:45,

zadnji poseg: 31. oktober 2017 ob 22:35

Rim - MMC RTV SLO

Nogometaši Rome so v 4. krogu Lige prvakov prikazali izjemno predstavo in odpravili Chelsea kar s 3:0. Rimljani so prevzeli vodstvo v skupini C, kjer je v velikih težavah madridski Atletico.

Roma ima na vrhu lestvice osem točk, Chelsea zaostaja točko, Atletico pa ima le tri. Colchonerosi so še drugič le remizirali s Qarabagom (1:1). Izbrance Diega Simeoneja lahko reši le še čudež, saj v naslednjem krogu gostijo Romo, v zadnjem krogu pa odhajajo na Stamford Bridge. Roma in Chelsea sta v zelo dobrem položaju, saj se bosta do konca skupinskega dela še srečala s Qarabagom.

El Shaarawy junak na Olimpicu

Rimljani so pred dvema tednoma navdušili na pravi poslastici na Stamford Bridgeu (3:3). Tokrat so povedli že po 30 sekundah na olimpijskem stadionu. Junak prvega srečanja Edin Džeko je z glavo našel Stephana El Shaarawyja, ki je z močnim strelom z 20 metrov z desno nogo poslal žogo pod prečko. Veliko priložnost za izenačenje je imel Eden Hazard, a je njegov strel v 4. minuti sijajno obranil Alisson. Devet minut pred odmorom je Radja Nainggolan s polovice igrišča imenitno podal v kazenski prostor, El Shaarawy pa je ob neodločni obrambi angleških prvakov povišal na 2:0.

Končni izid je postavil Diego Perotti v 63. minuti z natančnim strelom z 20 metrov. Chelsea je bil popolnoma razglašen v drugem polčasu, Perotti in Nainggolan sta imela veliki priložnosti še za višjo zmago. Vratar Thibaut Courtois je preprečil pravo katastrofo Chelseaja.

Qarabag presenetil tudi v Madridu

Atletico ostaja brez zmage tudi po štirih krogih Lige prvakov. Na stadionu Wanda Metropolitano je Qarabag povedel pet minut pred odmorom. Wilde-Donald Guerrier je podal iz kota, Michel pa je z močnim strelom z glavo matiral Jana Oblaka.

Na začetku drugega polčasa so Madridčani silovito pritisnili. Kevin Gameiro je bil blizu izenačenja že v 48. minuti. Osem minut zatem je Thomas Teye Partey s 30 metrov mojstrsko zavrtinčil žogo tik ob vratnici v mrežo. Azerbejdžanci so se po uri igre znašli v težavah, ko je Pedro Henrique z iztegnjeno nogo zadel Diega Godina v obraz. Sodnik Deniz Aytekin ga je izključil. Zaključni pritisk Atletica ni obdrodil sadov. V 88. minuti je Stefan Savić dobil drugi rumeni karton.

Vratar Svilar v središču dogajanja na Old Traffordu

V skupini A ima Manchester United popoln izkupiček, a še ni uvrščen v osmini finala. Rdeči vragi so ugnali Benfico na Old Traffordu z 2:0. Po četrt ure igre je Douglas podrl Anthonyja Martiala v kazenskem prostoru. Francoz je kar sam izvedel najstrožjo kazen, vratar Mile Svilar pa se je izkazal s parado. Smolo je imel 18-letni Belgijec v zadnji minuti prvega dela. Nemanja Matić se je odločil za strel s 25 metov, žoga pa se je od vratnice odbila v hrbet Svilarja in nato v mrežo. Daley Blind je v 78. minuti zadel z bele točke, potem ko Andreas Samaris podrl Marcosa Rashforda.

CSKA po preobratu ostaja v igri za drugo mesto

Obeta se napet boj za drugo mesto, saj je Basel izgubil proti CSKA-ju iz Moskve z 1:2. Švicarji so povedli v 32. minuti prek Luce Zuffija. V 65. minuti so Rusi izid poravnali z zadetkom Alana Dzagojeva, v 79. minuti pa je odločil Pontus Wernbloom. Obe ekipi imata po šest točk.

Higuain priigral pomembno točko stari dami

Ključna tekma za drugo mesto v skupini D je bila v Lizboni, kjer sta Sporting in Juventus remizirala (1:1). Portugalce je v vodstvo popeljal Bruno Cesar v 20. minuti. V drugem polčasu je stara dama pritisnila. V 79. minuti je Juan Cuadrado z natančno podajo v kazenskem prostoru našel Gonzala Higuaina, ko je mojstrsko poslal žogo z desne strani prek vratarja Ruija Patricia.

Barca neučinkovita v Pireju

Na drugi tekmi je Olympiacos iztržil točko proti vodilni Barceloni (0:0). Katalonci so imeli veliko premoč (streli 6:19, posest 30:70 %). Vratar Grkov Sylvio Proto se je večkrat izkazal. Lionel Messi in Luis Suarez sta imeli najlepše priložnosti. Urugvajec je bil najbližje deset minut pred koncem, ko je že lobal Prota, a je žoga zadela vrhnji del prečke. V najboljšem položaju je Barcelona z 10 točkami, Juventus jih ima sedem, Sporting pa tri manj od Italijanov.

Bayern in PSG že med 16

V skupini B sta znana oba potnika v osmino finala. Bayern je v Glasgowu prišel do novih treh točk, Celtic je kljub zelo dobri predstavi izgubil z 1:2. V 22. minuti je Sven Ulreich izpred svojih vrat poslal visoko žogo proti kazenskemu prostoru Celtica. Ob neodločni obrambi Škotov je Kingsley Coman preigral vratarja Craiga Gordona in zatresel mrežo.

V drugem polčasu so Škoti prikazali zelo dobro igro. Imeli so pobudo in četrt ure pred koncem je Stuart Armstrong na levi strani kazenskega prostora našel Calluma McGregorja, ki je poslal žogo med nogama Ulreicha v mrežo. Veselje na tribunah Celtic Parka je bilo kratko, saj je le tri minute zatem David Alaba podal pred vrata, kjer je Javi Martinez z glavo postavil končni izid. Španec je obležal na tleh z razbito arkado, a je po krajši prekinitvi lahko nadaljeval.

Heynckes ostal brez napadalca

Robert Lewandowski je vodstvo velikana iz Münchna pozval, da zanj poišče zamenjavo, saj v primeru, ko je poškodovan, Bavarci nimajo prave rešitve na položaju napadalca. Lewandowski se je poškodoval in ni potoval na Škotsko. "Trenutno nimamo rezerve za moj položaj. Nihče ne more vsake tri dni odigrati 90 minut in to celotno sezono," je dejal Lewandowski.

Jupp Heynckes je iz mladinskih vrst vpoklical Manuela Wintzheimerja. Kwasi Okyere Wriedt, ki je zamenjava za Lewandowskega, pa ni bil registriran za nastope v Ligi prvakov. Športni direktor Hasan Salihamidžić je poudaril, da iščejo novega napadalca, ki ga bodo v klub pripeljali januarja. A morajo najti nogometaša, ki se bo sprijaznil s sedenjem na klopi.

Hat-trick Kurzawe v drugem polčasu

Paris SG je napolnil mrežo Anderlechta (5:0). Hat-trick je v drugem polčasu zabil Layvin Kurzawa. Roberta Berića ni bilo v ekipi Belgijcev, ki v tej sezoni Lige prvakov še niso dosegli zadetka, na drugi strani ga vodilni PSG še ni prejel.

4. KROG, skupina A:

MANCHESTER UNITED - BENFICA 2:0 (1:0)

Svilar 45./ag, Blind 78./11-m

Martial (Man. United) je v 15. minuti zapravil 11-m.

Man. United: de Gea, Darmian, Bailly, Smalling, Blind, McTominay, Matić, Mata (68./Herrera), Lingard (46./Mhitarjan), Martial (75./Rashford), Lukaku.

Benfica: Svilar, Douglas, Jardel, Ruben Dias, Grimaldo (64./Eliseu), Pizzi (78./Jonas), Fejsa, Filipe Augusto, Salvio, Raul Jimenez (74./Seferović), Diogo Goncalves.

Sodnik: Gediminas Mazeika (Litva)

BASEL - CSKA MOSKVA 1:2 (1:0)

Zuffi 32.; Dzagojev 65., Wernbloom 79.

Lestvica: MANCHESTER UNITED 4 4 0 0 10:1 12 BASEL 4 2 0 2 8:5 6 CSKA MOSKVA 4 2 0 2 5:8 6 BENFICA 4 0 0 4 1:10 0

Skupina B:

PARIS SG - ANDERLECHT 5:0 (2:0)

Verratti 30., Neymar 45., Kurzawa 53., 72., 78.

CELTIC - BAYERN 1:2 (0:1)

McGregor 74.; Coman 22., Javi Martinez 77.

Celtic: Gordon, Lustig, Boyata, Bitton, Tierney, S. Brown, Armstrong (79./Griffiths), Forrest, McGregor, Sinclair (64./Rogic), Dembele.

Bayern: Ulreich, Rafinha, Süle, Boateng, Alaba, Tolisso (83./Kimmich), Javi Martinez, Robben (94./Thiago), James Rodriguez, Coman, Vidal (59./Rudy).

Sodnik: Danny Makkelie (Nizozemska)

Lestvica: PARIS SG * 4 4 0 0 17:0 12 BAYERN * 4 3 0 1 8:4 9 CELTIC 4 1 0 3 4:10 3 ANDERLECHT 4 0 0 4 0:15 0 * - v osmini finala



Skupina C:

ROMA - CHELSEA 3:0 (2:0)

El Shaarawy 1., 36., Perotti 63.

Roma: Alisson, Florenzi (76./Manolas), Juan Jesus, Fazio, Kolarov, Strootman, Nainggolan, De Rossi, Perotti (87./Pellegrini), Džeko, El Shaarawy (75./Gerson).

Chelsea: Courtois, Rüdiger, David Luiz, Cahill (56./Willian), Azpilicueta, Fabregas (71./Drinkwater), Bakayoko, Alonso, Pedro, Hazard, Morata (75./Batshuayi).

Sodnik: Jonas Eriksson (Švedska)

ATLETICO MADRID - QARABAG 1:1 (0:1)

Thomas Teye 56.; Michel 40.

RK: Savić 88.; Pedro Henrique 59.

Oblak (Atletico) je branil vso tekmo.

Lestvica: ROMA 4 2 2 0 8:4 8 CHELSEA 4 2 1 1 11:7 7 ATLETICO MADRID 4 0 3 1 2:3 3 QARABAG 4 0 2 2 2:9 2



Skupina D:

OLYMPIACOS - BARCELONA 0:0

SPORTING - JUVENTUS 1:1 (1:0)

Bruno Cesar 20.; Higuain 79.

Sporting: Rui Patricio, Andre Pinto, Coates, Ristovski (91./Petrović), Silva, Bruno Cesar (64./Palhinha), Battaglia, Gelson, Martins, Bruno Fernandes, Acuna, Dost (82./Doumbia).

Juventus: Buffon, de Sciglio (65./Douglas Costa), Barzagli, Chiellini, Alex Sandro, Pjanić, Khedira (70./Matuidi), Cuadrado, Dybala (82./Bernardeschi), Mandžukić, Higuain.

Sodnik: Clement Turpin (Francija)

Lestvica: BARCELONA 4 3 1 0 7:1 10 JUVENTUS 4 2 1 1 5:5 7 SPORTING 4 1 1 2 5:6 4 OLYMPIACOS 4 0 1 3 3:8 1

A. G.