Romi dve točki v boju za vrh odščipnil nekdanji član Gorice

Milan brez zadetka na zadnjih štirih domačih ligaških tekmah

26. november 2017 ob 23:55

Napoli in Inter sta neporažena tudi po 14. krogu Serie A. Neapeljčani so z 0:1 slavili v Vidmu pri Udineseju, Milančani pa že v soboto v Cagliariju z 1:3.

Edini strelec za Napoli je bil v 33. minuti Jorginho, ki je v mrežo poslal odbito žogo, potem ko mu je vratar Simone Scuffet ubranil 11-metrovko. Udinese je prvič vodil novi trener Massimo Oddo. Tekma na razmočenem igrišču je bila slaba.

Za Inter je na Sardiniji dvakrat zadel Mauro Icardi in pri številki 15 ujel najboljšega strelca prvenstva Cira Immobileja iz Lazia. Gol je nekaj trenutkov po vstopu s klopi dodal še Hrvat Marcelo Brozović. Z novo odlično predstavo - še pred vodilnim zadetkom Icardija v 29. minuti je zbral tri obrambe - se je v vratih izkazal tudi Samir Handanović.

Rimljani prekinili niz 12 zmag v gosteh

Roma je prvič v sezoni remizirala, na gostovanju pri Genoi je igrala 1:1 in prekinila niz 12 zaporednih zmag v gosteh, ki je trajal od februarja. Gostitelji so izenačili z 11-metrovke, po nepotrebnem jo je zakrivil Daniele De Rossi in bil izključen. Z bele točke je bil uspešen nekdanji nogometaš Gorice Gianluca Lapadula, ki ga je De Rossi v dvoboju brez žoge udaril v obraz.

Lapadula je pred sezono v Genovo prišel iz Milana. Ta tokrat ni uspel streti Torina (0:0) in na sedmem mestu na lestvici zaostaja že 18 točk za vodilnim Napolijem. Rdeče-črni niso zadeli na zadnjih štirih domačih ligaških tekmah!

Fiorentina do točke v 94. minuti

Boleč udarec v boju za mesta tik pod vrhom je doživel Lazio, saj je brez dveh točk ostal v 94. minuti dvoboja s Fiorentino. Gosti iz Firenc so na 1:1 izenačili z 11-metrovke, ki jo je tako kot na srečanju v Genovi sodnik dosodil s pomočjo videoposnetka.

Na nedeljski večerni tekmi je Juventus s tremi goli v drugem polčasu s 3:0 premagal Crotone. Prvi zadetek v karieri je dosegel 25-letni branilec Mattia De Sciglio, v 60. minuti je od daleč povišal na 2:0.

Drugi avtogol Cesarja

Chievo je bil po preobratu z 2:1 boljši od SPAL-a. Nogometaši iz Ferrare so sicer povedli po avtogolu Boštjana Cesarja, ki je še drugič v tej sezoni premagal svojega vratarja, prvič se mu je to primerilo prejšnji mesec proti Milanu (1:4).

14. krog:

CAGLIARI - INTER 1:3 (0:1)

Pavoletti 71.; Icardi 29., 83., Brozović 55.

Handanović (Inter) je branil vso tekmo.

BOLOGNA - SAMPDORIA 3:0 (2:0)

Verdi 3., Mbaye 23., Okwonkwo 73.

RK: Torosidis 45./Bologna



CHIEVO - SPAL 2:1 (0:1)

Inglese 66., 82.; Cesar 17./ag

Cesar je igral vso tekmo, Birsa (oba Chievo) do 88. minute.



SASSUOLO - VERONA 0:2 (0:2)

Zuculini 22., Verde 31.

RK: Heurtaux 67./Verona

GENOA - ROMA 1:1 (0:0)

Lapadula 70./11-m; El Shaarawy 59.

RK: De Rossi 69./Roma

MILAN - TORINO 0:0



UDINESE - NAPOLI 0:1 (0:1)

Jorginho 33.



LAZIO - FIORENTINA 1:1 (1:0)

de Vrij 25.; Babacar 94./11-m



JUVENTUS - CROTONE 3:0 (0:0)

Mandžukić 52., De Sciglio 60., Benatia 71.

Kotnika (Crotone) ni bilo v ekipi.



Ponedeljek ob 20.45:

ATALANTA - BENEVENTO

(Iličić, Kurtić; Belec)

Lestvica:

NAPOLI 14 12 2 0 35:9 38 INTER 14 11 3 0 28:10 36 JUVENTUS 14 11 1 2 40:14 34 ROMA 13 10 1 2 24:9 31 LAZIO 13 9 2 2 33:15 29 SAMPDORIA 13 8 2 3 27:18 26 MILAN 14 6 2 6 19:18 20 BOLOGNA 14 6 2 6 17:17 20 CHIEVO 14 5 5 4 17:21 20 TORINO 14 4 7 3 18:20 19 FIORENTINA 14 5 3 6 23:19 18 ATALANTA 13 4 4 5 19:18 16 CAGLIARI 14 5 0 9 13:24 15 UDINESE 13 4 0 9 18:24 12 CROTONE 14 3 3 8 11:27 12 SASSUOLO 14 3 2 9 8:24 11 GENOA 14 2 4 8 12:20 10 SPAL 14 2 4 8 12:23 10 HELLAS VERONA 14 2 3 9 12:29 9 BENEVENTO 13 0 0 13 6:33 0

