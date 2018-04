Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 2 glasov Ocenite to novico! Cristiano Ronaldo ni bil zadovoljen po koncu tekme. Foto: Reuters Inaki Williams je po četrt ure popeljal Bilbao v vodstvo. Foto: Reuters Iago Aspas je priigral Celti točko proti Barceloni. Foto: Reuters Dodaj v

Ronaldo rešil točko - vratar Kepa spravljal Madridčane v obup

Barcelona z igralcem manj do točke v Vigu

18. april 2018 ob 23:44

Madrid - MMC RTV SLO

Cristiano Ronaldo je v 87. minuti preprečil poraz madridskega Reala v 33. krogu španskega prvenstva proti Athleticu iz Bilbaa (1:1). Blestel je vratar Baskov Kepa Arrizabalaga.

Kraljevi klub je odigral zadnjo tekmo pred polfinalom Lige prvakov. Prvo srečanje z Bayernom bo naslednjo sredo zvečer na Allianz Areni v Münchnu. Ta konec tedna bodo izbranci Zinedina Zidana počivali, saj se bodo s Sevillo pomerili 9. maja. Andaluzijci se bodo v finalu španskega kraljevega pokala v soboto ob 21.30 srečali z Barcelono na stadionu Wanda Metropolitano v Madridu.

Ronaldo v prečko, Williams v polno

Gareth Bale je tudi to tekmo začel le na kloipi in vse glasnejše so govorice o odhodu Valižana letos poleti. Ronaldo je v 9. minuti z glavo stresel prečko. Pet minut zatem so gostje povedli, Inigo Cordoba je v kazenskem prostoru zaposlil Inakija Williamsa, ki je z desne strani lobal vratarja Keylorja Navasa.

Vratar Kepa v sijajni formi

V nadaljevanju prvega polčasa so Madridčani prevladovali, a je bil sijajni Kepa vedno na pravem mestu. V 19. minuti je zaustavil nevaren strel Marcela z roba kazenskega prostora. Tudi Marco Asensio ga ni uspel ukaniti dve minuti pred odmorom.

V 64. minuti je bilo kar trikrat vroče pred vrati Reala. Po dobiti žogi je do strela prišel Raul Garcia, ki je zadel prečko. 20 minut pred koncem je Zidane le potegnil dve potezi. Vstopila sta Bale in Isco. Valižan je v 72. minuti z voleja streljal mimo vrat. Baski so se odlično branili in bili že zelo blizu polnemu izkupičku na stadionu Santiago Bernabeu. Tri minute pred koncem je po kotu do strela z 20 metrov prišel Luka Modrić, pred vrati je Ronaldo s peto spremenil smer žogi in jo poslal v mrežo.

Barcelona z deseterico do točke v Vigu

Barcelona je v torek rezmizirala v Vigu (2:2) in pet krogov pred koncem Primere division ostaja neporažena. Pred finalom pokala je Lionel Messi eno uro sedel na klopi, Luis Suarez in Jordi Alba pa sploh nista igrala.

Katalonci so povedli devet minut pred odmorom, ko je Philippe Coutinho prišel do žoge po veliki napaki Jonnyja Castra. Podal je do Paca Alcacerja, ki je na robu kazenskega prostora našel Ousmaneja Dembeleja. 20-letni Francoz je z močnim strelom zatresel mrežo. Tik pred odmorom je Castro popravil napako, po podaji Sergija Gomeza je izenačil.

Paco Alcacer je v 64. minuti z bližine zadel za novo vodstvo Barcelone. Gostje so sedem minut zatem ostali brez Sergija Roberta, ki je povlekel za dres Iaga Aspasa, ko je napadalec sam krenil proti vratom. Prav Aspas je postavil končni izid, ko je unovčil slabo posredovanje vratarja Marca Andreja ter Stegna.

33. krog:

DEPORTIVO - SEVILLA 0:0

CELTA VIGO - BARCELONA 2:2 (1:1)

Jonny 45., Iago Aspas 82.; Dembele 36., Paco Alcacer 64.

RK: Sergi Roberto 71./Barcelona

Celta Vigo: Sergio Alvarez, Wass, Roncaglia, Sergi Gomez, Jonny Castro, Sisto (79./Mor), Lobotka, Jozabed (73./Radoja), Mendez (85./Boye), Iago Aspas, Maxi Gomez.

Barcelona: ter Stegen, Nelson Semedo, Yerry Mina, Vermaelen, Digne, Andre Gomes (60./Sergi Roberto), Paulinho, Denis Suarez, Dembele (78./Vidal), Paco Alcacer, Coutinho (60./Messi).

Sodnik: David Fernandez Borbalan





VILLARREAL - LEGANES 2:1 (1:0)

Ruiz 42., Bacca 55.; Brašanac 82.

VALENCIA - GETAFE 1:2 (0:1)

Rodrigo 69.; Remy 16., 49.

RK: Parejo 86./Valencia

ESPANYOL - EIBAR 0:1 (0:1)

Lomban 32.



REAL MADRID - ATHLETIC BILBAO 1:1 (0:1)

Ronaldo 87.; Inaki Williams 14.

Real Madrid: Navas, Carvajal, Ramos, Varane, Marcelo, Vazquez, Modrić, Kroos, Asensio (69./Isco), Benzema (69./Bale), Ronaldo.

Athletic Bilbao: Kepa, de Marcos, Nunez, Inigo Martinez, Balenziaga, San Jose, Iturraspe, Lekue (79./Susaeta), Raul Garcia, Cordoba (70./Muniain), Inaki Williams (85./Aduriz).



Sodnik: Juan Martinez Munuera

Četrtek ob 19.30:

REAL SOCIEDAD - ATLETICO MADRID

ALAVES - GIRONA



Ob 21.30:

BETIS - LAS PALMAS



MALAGA - LEVANTE

Lestvica: BARCELONA 33 25 8 0 83:19 83 ATLETICO MADRID 32 21 8 3 54:15 71 REAL MADRID 33 20 8 5 80:36 68 VALENCIA 33 20 5 8 61:35 65 REAL BETIS 32 16 4 12 53:53 52 VILLARREAL 33 15 6 12 45:40 51 SEVILLA 33 14 6 13 41:52 48 GETAFE 33 12 9 12 38:31 45 GIRONA 32 12 8 12 44:49 44 CELTA VIGO 33 12 8 13 52:46 44 EIBAR 33 12 7 14 37:46 43 REAL SOCIEDAD 32 11 7 14 57:52 40 ATHLETIC BILBAO 33 9 13 11 36:39 40 LEGANES 33 11 6 16 28:41 39 ALAVES 32 12 2 18 29:45 38 ESPANYOL 33 8 12 13 26:40 36 LEVANTE 32 6 13 13 28:48 31 DEPORTIVO 33 6 9 18 32:65 27 LAS PALMAS 32 5 6 21 22:64 21 MALAGA 32 4 5 23 20:50 17

A. G.