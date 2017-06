Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 1.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Cristiano Ronaldo je bil z dvema zadetkoma najboljši igralec finala Lige prvakov. Z dvanajstimi zadetki je tudi prvi strelec letošnjega elitnega evropskega tekmovanja. Foto: EPA Gianluigi Buffon, morda najboljši vratar tega stoletja, ostaja brez lovorike v Ligi prvakov. Neuspešen je bil tudi v tretjem poskusu. Po tekmi je pritekla tudi nekaj solz. Foto: Reuters Real je čakal vse od leta 1958, da je v isti sezoni postal tako španski kot evropski prvak. V novem formatu najmočnejšega evropskega klubskega tekmovanja je postal prvi, ki je ubranil naslov. AC Milanu je sicer to zadnjemu uspelo v letih 1989 in 1990. Foto: Reuters Sorodne novice Foto: Madridski Real ostaja evropski kralj Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Ronaldo sporoča kritikom: zmagovalci smo!

Real Juventusovo obrambo odprl kot konzervo

4. junij 2017 ob 10:03

Cardiff - MMC RTV SLO

Večer v Cardiffu, ki je postregel z izjemnim nogometom, polnim napadalnega naboja, je imel prvega junaka v Cristianu Ronaldu, ki je postal prvi igralec v zgodovini, ki je zadel na treh finalnih obračunih.

"Odlična tekma, izvrstno smo končali sezono. Zidane nam je vcepil zmagovalno miselnost. Vesel sem tako zgodovinskega drugega zaporednega naslova Reala kot svojih dveh golov. Kritikom lahko rečem le: zmagovalci smo," je po zmagi s 4:1 nad Juventusom povedal 32-letni Ronaldo.

V zadnjih 12 mesecih je izjemni napadalec dvakrat zmagal v Ligi prvakov, osvojil špansko prvenstvo, svetovni klubski pokal, postal evropski prvak s Portugalsko in dobil zlato žogo in Fifino nagrado za najboljšega igralca leta 2016. Večina meni, da da bo nagradi dobil tudi za leto 2017.

Z golom več od Messija prvi strelec

Ronaldo, ki je igral na desni strani, kar je bila odlična taktična poteza Zinedina Zidana, je včeraj zadel dvakrat. V 20. minuti je po kombinaciji z Danijem Carvajalom našel prostor, kjer je žoga po diagonalnem strelu presenetila Gianluija Buffona. Pri drugem zadetku, ki je odločil tekmo, je dokazal ubijalski instinkt in unovčil podajo Luke Modrića.

To je bil že Ronaldov 600. gol kariere in rekordni dvanajsti v letošnji sezoni Lige prvakov, s čimer je za en gol presegel velikega tekmeca Lionela Messija.

Ronaldo je na finalnih tekmah Lige prvakov zadel tudi leta 2008 (takrat v dresu Manchester Uniteda) in leta 2014.



Zidane znal razjeziti igralce

Arhitekt velike zgodbe - Real je prvi v novem formatu najmočnejšega klubskega tekmovanja, ki je ubranil naslov - je trener Zinedine Zidane. "Juventusu zabiti štiri gole ni enostavno. V drugem polčasu smo vidno prevladovali, tekmo smo dobili, ker smo bili fizično boljši in ker smo bili odločnejši. Predvsem pa je bilo ključno, da so šli igralci v tekmo jezni. Za nami je spektakularno leto, o katerem lahko le sanjaš."

Juventusovo obrambo odprli kot konzervo

Juventus je doživel že sedmi poraz v devetem finalu Lige prvakov, drugega v zadnjih treh letih. Takšne izkušnje najbolj bolijo. V enem večeru je dobil več zadetkov kot na vseh dvanajstih prejšnjih tekmah sezone Lige prvakov. Granitni obrambni trio Giorgio Chiellini, Andrea Barzagli in Leonardo Bonucci tokrat ni imel svojega dne. Kar štirikrat je moral vratar Gianluigi Buffon po žogo v mrežo.

"To je veliko razočaranje. Res smo verjeli, da lahko osvojimo naslov. Odigrali smo izreden prvi polčas, pritiskali na Real, toda zdi se, da te tekme nikoli ne gredo v našo korist," je razlagal v solzah. Izgubil je še svoj tretji finale Lige prvakov.

Veterani ostajajo, Allegri tudi

Juventusov trener Massimiliano Allegri je za prelomni trenutek tekme označil hitra Realova zadetka za vodstvo s 3:1. "To nas je dotolklo, nismo se bili sposobni odzvati. Po zadetku Casemira bi morali mentalno ostati v igri in ostati prepričan, da še ni konec. Z nekaj več sreče bi lahko po prvem polčasu vodili in potem bi bila to drugačna tekma."



Čeprav so nekateri ključni igralci že precej v letih, Allegri o prenovi ekipe noče slišati in pravi, da še ni konec zgodbe. Potrdil je, da bo trener tudi naslednjo sezono.

Najboljši strelci Lige prvakov 2016/17:

Cristiano Ronaldo (Real Madrid) 12

Lionel Messi (Barcelona) 11

Edinson Cavani (Paris Saint-Germain) 8

Robert Lewandowski (Bayern München) 8

Pierre-Emerick Aubameyang (Paris Saint-Germain) 7

Antoine Griezmann (Atlético Madrid) 6

Kylian Mbappé (Monaco) 6

T. O.