Ronaldo z dvema goloma v izdihljajih tekme preprečil slavje Egipta

Brazilci porazili Ruse, Argentinci pa Italijane

23. marec 2018 ob 19:06,

zadnji poseg: 23. marec 2018 ob 23:22

Moskva - MMC RTV SLO

Egipt je bil v Zürichu na pragu zmage proti Portugalski, a je njegovo slavje preprečil Cristiano Ronaldo.

Prvi zvezdnik portugalske izbrane vrste in Reala je zadel dvakrat v sami končnici tekme. Prvi gol je dosegel v 92. minuti, drugega pa tri minute pozneje. Egipt je vodil vse od 56. minute, strelec edinega gola je bil nogometaš Liverpoola Mohamed Salah.

Argentinci so v Manchestru odpor Italijanov strli šele v drugem polčasu. Po ukradeni žogi so Argentinci krenili v napad, uigrano akcijo pa je z golom kronal Ever Banega - natančno je streljal po tleh v desni spodnji kot. Deset minut pozneje so Argentinci hitro stekli v protinapad, z vrha kazenskega prostora pa je močno streljal Manuel Lanzini, Gianluigi Buffon je bil nemočen.

Zanimiva je bila prijateljska tekma med Francijo in Kolumbijo. Na tekmi je padlo kar pet golov. Francozi so po golih Olivierja Girouda in Kyliana Mbappeja vodili z 2:0, a je v 28. minuti Luis Muriel znižal zaostanek (2:1). V drugem polčasu je zadel še Falcao, tekmo pa je z uspešno izvedeno enajstmetrovko odločil Juan Quintero.

Brazilci s 3:0 ugnali Ruse

Prijateljske tekme je odprla Rusija, gostiteljica svetovnega prvenstva v nogometu, ki je na stadionu Lužniki v Moskvi na prijateljski tekmi morala priznati premoč enemu izmed favoritov za osvojitev SP-ja, Braziliji (0:3).

Južnoameriška moštva očitno ne ustrezajo Rusom, saj so po novembrskem porazu proti Argentini (0:1) doživeli še težji poraz od Brazilcev. Na stadionu, ki bo 15. julija gostil finale SP-ja 2018, so Rusi v svojo mrežo prejeli kar tri gole, in to vse v drugem polčasu.

Že v prvem polčasu so imeli gostje prevlado, a jim mreže ni uspelo zatresti. Takoj po vrnitvi na zelenico so zagrozili, gol, ki je dolgo visel v zraku, pa so dosegli v 53. minuti. Po predložku z desne strani je poskus Paulihna z glavo ubranil vratar Rusije, žogo je odbil do Mirande, ki je iz bližine brez težav zatresel za 0:1. V 60. minuti je poskusil Philippe Coutinho, ki je odlično preigraval in streljal, žoga se je odbila do Paulinha, ki pa ni bil dovolj učinkovit. Dvojica se je odkupila dve minuti pozneje. Paulinho je svoji ekipi priboril enajstmetrovko, potem ko ga je v kazenskem prostoru za roko povlekel Aleksandr Golovin. 11-m je suvereno izvedel Coutinho. V 66. minuti je Paulinho po podaji Williana z glavo zlahka povišal vodstvo in s tem postavil končni izid.

Belorusi prek Azerbajdžana

Beloruska nogometna reprezentanca, ki se bo v torek v Stožicah pomerila tudi s slovensko izbrano vrsto, je danes odigrala prijateljsko tekmo v Bakuju in na olimpijskem stadionu premagala Azerbajdžan z 1:0. Edini gol na tekmi je padel že v prvem polčasu, ko je Maksim Medvedov dosegel avtogol.

PRIJATELJSKE TEKME

RUSIJA - BRAZILIJA 0:3 (0:0)

Miranda 53., Coutinho 62./11-m, Paulinho 66.

URUGVAJ - ČEŠKA 2:0 (2:0)

Suarez 10./11-m, Cavani 37.

AZERBAJDŽAN - BELORUSIJA 0:1 (0:1)

Medvedev 42./ag

CIPER - ČRNA GORA 0:0

MAKEDONIJA - FINSKA 0:0

NORVEŠKA - AVSTRALIJA 4:1 (1:1)

Kamara 36., 57., 91., Reginiussen 48.; Irvine 19,

TURČIJA - IRSKA 1:0 (0:0)

Topal 52.

GRČIJA - ŠVICA 0:1 (0:0)

Džemaili 59.

BOLGARIJA - BiH 0:1 (0:1)

Kodro 20.

RK: Raynov 87./Bolgarija

MADŽARSKA - KAZAHSTAN 2:3 (1:3)

Szalai 21., Nemeth 68.; Murtazajev 6., Zainutdinov 10., Seidakmet 39.

UKRAJINA - SAVDSKA ARABIJA 1:1 (1:1)

Kravets 32.; Al Mowalad 38.

SRBIJA - MAROKO 1:2 (1:2)

Tadić 37.; Ziyech 29./11-m, Boutaib 40.

ARGENTINA - ITALIJA 2:0 (2:0)

Banega 75., Lanzini 85.

NEMČIJA - ŠPANIJA 1:1 (1:1)

Müller 35.; Rodrigo 6.

NIZOZEMSKA - ANGLIJA 0:1 (0:0)

Lingard 59.

ŠKOTSKA - KOSTARIKA 0:1 (0:1)

Urena 14.

PORTUGALSKA - EGIPT 2:1 (0:0)

Ronaldo 92., 95.; Salah 56.

POLJSKA - NIGERIJA 0:1 (0:0)

Moses 61./11-m.

FRANCIJA - KOLUMBIJA 2:3 (2:1)

Giroud 11., Lemar 26.; Muriel 28., Falcao 62., Quintero 85./11-m.

MEHIKA - ISLANDIJA

PERU - HRVAŠKA

D. S.