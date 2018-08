Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Sebastian Rudy je odigral 26 tekem za nemško izbrano vrsto, pri Bayernu pa je konkurenca na sredini igrišča prevelika. Foto: EPA Dodaj v

Rudy okrepil Schalke, Tuchel želi Boatenga pripeljati v Pariz

Coman bo odsoten vsaj tri mesece

27. avgust 2018 ob 19:44

München - MMC RTV SLO

Vodstvo Bayerna je potrdilo prestop vezista Sebastiana Rudyja v Schalke. Za 28-letnega nemškega reprezentanta, ki je prišel v München leta 2017 iz Hoffenheima, so knapi po poročanju nemških medijev odšteli 16 milijonov evrov.

"To je za nas logičen korak," je bil kratek predsednik bavarskega velikana Karl-Heinz Rummenigge in dodal: "Želim mu vse najboljše. Res ima izjemen karakter. Hitro se je vklopil v naš klub, vendar ni dobil dovolj priložnosti za igro. Normalno, da mora nemški reprezentant redno igrati."

Do petka imajo nemški klubi možnost za prestope. V petek je Bayern premagal Hoffenheim na uvodu 56. sezone Bundeslige s 3:1, a ostal je brez Kingsleyja Comana. Francoz je obnovil poškodbo levega gležnja in vsaj do decembra ne bo igral. "To je velik šok za nas. Ne bomo kupovali novih igralcev, na krilnih položajih imamo Francka Riberyja in Arjena Robbna, ki želita vseskozi igrati, tudi Serge Gnabry je okreval po poškodbi."

Na izhodnih vratih sta Juan Bernat in tudi Jerome Boateng. Trener PSG-ja Thomas Tuchel si zelo želi Boatenga, ki je začel uvodno tekmo proti Hoffenheimu, Mats Hummels pa sedi na klopi.

A. G.