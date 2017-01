S Savdsko Arabijo v torek ob 16. uri na MMC TV

V petek še tekma s Finsko

9. januar 2017 ob 12:37

Ljubljana - MMC RTV SLO

Slovenska nogometna reprezentanca B, sestavljena z igralci iz slovenskih klubov, bo v torek ob 16.00 v Abu Dabiju odigrala prijateljsko tekmo s Savdsko Arabijo. Prenos bo na MMC TV.

Slovenski reprezentanti se v Združenih arabskih emiratih pripravljajo od konca prejšnjega tedna. "Pogoji so odlični," je s pripravami zadovoljen Katanec, nekdaj selektor Združenih arabskih emiratov. "Fantje delajo dobro, želja je velika, pripravljenost pa je v tem delu sezone takšna, kot je," je povedal Katanec, ki ima na voljo 22 igralcev.

"Z dosedanjim potekom priprav sem zelo zadovoljen, občutki so izjemni. Treniramo dobro, pogoji za trening pa so odlični. Poleg tega je poskrbljeno tudi za sprostitev, tako da se že veselimo nadaljnjih treningov in tekem, ki prihajajo. Čeprav se z večino igralcev dobro poznamo, pa potrebujemo še nekaj časa da se spoznamo kot ekipa, saj se tega ne da storiti čez noč. Vedno več se pogovarjamo, družimo in mislim, da se bo do tekme že ustvarila neka prava kemija med nami," razmišlja vezist Domžal Amedej Vetrih.

Po tekmi s Savdsko Arabijo, ki si jo boste v živo lahko ogledali na tej spletni strani, se bo Slovenija v petek pomerila še s Finsko. Ta tekma bo ob isti uri v prenosu na TV SLO 2 in MMC-ju.

Slovenija se je s Savdsko Arabijo na uradnih tekmah pomerila enkrat, leta 2000 jo je na prijateljskem obračunu za Bežigradom premagala z 2:0.

Na seznamu za tekmi so Matic Kotnik (Celje), Grega Sorčan (Gorica), Rok Vodišek (Olimpija), Jure Balkovec (Domžale), Matija Boben (Gorica), Miha Blažič (Domžale), Antonio Delamea Mlinar (Olimpija), Gaber Dobrovoljc (Domžale), Denis Klinar (Olimpija), Gregor Sikošek (Koper), Matija Širok (Domžale), Sandi Arčon (Gorica), Martin Kramarič (Krško), Rok Kronaveter (Olimpija), Žan Majer (Domžale), Jure Matjašič (Domžale), Amedej Vetrih (Domžale), Miha Zajc (Olimpija), Elvis Bratanović (Domžale), Mitja Lotrič (Rudar), Matej Podlogar (Celje), Matej Pučko (Koper) in Slobodan Vuk (Domžale).

R. K.