Saul z imenitnim volejem v podaljšku Atleticu tlakoval pot do superpokala

Diego Costa zadel dvakrat

15. avgust 2018 ob 21:00,

zadnji poseg: 15. avgust 2018 ob 23:09

Talin - MMC RTV SLO, STA

Madridski derbi je bil na sporedu še pred začetkom španskega prvenstva, Atletico je v evropskem superpokalu v Talinu premagal Real s 4:2 po podaljšku. Jan Oblak je kot prvi Slovenec osvojil evropski superpokal in je kot prvi z dvema evropskima lovorikama.



Izbranci Diega Simeoneja so tretjič osvojili evropski superpokal, najboljši so bili tudi v letih 2010 in 2012. Mestni tekmec Real ostaja pri štirih naslovih. Med klubi sta najuspešnejša Milan in Barcelona s po petimi naslovi.

Mojstrovina Diega Coste že v 49. sekundi

Atletico je srečanje na Lillekula Areni odprl sanjsko, saj je Diego Costa zadel že v 49. sekundi. Po prodoru na desni strani je skoraj iz mrtvega kota z desne strani z močnim strelom matiral vratarja Keylorja Navasa.

Benzema unovčil podajo Bala

Nogometaši Reala so nato prevzeli pobudo, premoč so kronali šele v 27. minuti iz polprotinapada, ko je Gareth Bale s predložkom z desne strani lepo zaposlil Karima Benzemaja na levi vratnici Atleticovega gola. Francoski napadalec je z natančnim strelom z glavo matiral Oblaka. Real je bil nevarnejši tudi v nadaljevanju, eno lepših priložnosti pa je zapravil Marco Asensio, ko je z diagonalnim strelom malce zgrešil vrata.

Ramos natančen z bele točke

Real je ostal nevarnejši tudi v drugem polčasu in povedel v 62. minuti. Po kotu je Juanfran v kazenskem prostoru zelo nespretno zaustavil žogo z roko in poljski sodnik Szymon Marciniak je takoj pokazal na belo točko. Zanesljiv izvajalec je bil Sergio Ramos, ki je Oblaka poslal v levi kot, žogo pa v desnega. Atletico je v nadaljevanju napadel z vsemi močmi, Real je morda zaigral celo preveč obrambno. Najboljši igralec tekme Diego Costa je v 79. minuti izenačil. V gneči v kazenskem prostoru je spretno izkoristil podajo Angela Corree z desne strani.

Volej Nigueza prevesil tehtnico na stran Atletica

V uvodnih minutah podaljška je imel premoč Real, Atletico pa je v 98. minuti povedel. Veliko napako obrambe kraljevega kluba je po podaji Thomasa Parteyja z izjemnim volejem s 15 metrov kaznoval Saul Niguez in dosegel najlepši gol na tekmi. Šest minut kasneje je Diego Costa v kazenskem prostoru zaposlil rezervista Vitola, ki je podaljšal žogo do Koke. Vezist je z dvanajstih metrov matiral vratarja Navasa za končnih 4:2.

V nadaljevanju je Real stavil vse na napad, a lepše priložnosti je imel v protinapadih Atletico, izid pa se ni več spremenil. Za to je poskrbel tudi Oblak, ki je v 114. minuti ubranil nevaren strel Luki Modriću. Hrvat, ki je bil najboljši igralec svetovnega prvenstva v Rusiji, je vstopil v 57. minuti.

Evropski superpokal, Talin:

Real Madrid – ATLETICO MADRID * 2:4, 2:2 (1:1)

10.000; Benzema 27., Ramos 63./11-m; Diego Costa 1., 79., Saul Niguez 98., Koke 104.

* - podaljšek

Real Madrid: Navas, Carvajal, Varane, Ramos , Marcelo , Casemiro ( 76./Ceballos ), Isco ( 83./Lucas Vazquez), Kroos ( 103./Mayoral), Bale, Benzema, Asensio (57./Modrić ).



Atletico Madrid: Oblak, Juanfran, Savić, Godin, Lucas Hernandez, Koke, Rodri (71./Vitolo ), Saul Niguez, Lemar (91./Thomas Teye), Diego Costa (108./Gimenez), Griezmann (57./Correa ).



Sodnik: Szymon Marciniak (Poljska)

Zmagovalci evropskega superpokala od leta 2000:

2018: Atletico Madrid

2017: Real Madrid

2016: Real Madrid

2015: Barcelona

2014: Real Madrid

2013: Bayern

2012: Atletico Madrid

2011: Barcelona

2010: Atletico Madrid

2009: Barcelona

2008: Zenit St. Peterburg

2007: Milan

2006: Sevilla

2005: Liverpool

2004: Valencia

2003: Milan

2002: Real Madrid

2001: Liverpool

2000: Galatasaray



M. L.