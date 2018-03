Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 1 glasov Ocenite to novico! James Rodriguez in Robert Lewandowski sta že v uvodne četrt ure potopila razglašeno Borussio. Foto: Reuters Arjen Robben in Thomas Müller bosta morala še počakati na potrditev novega naslova. V mislih Bavarcev je predvsem četrtfinale Lige prvakov s Sevillo. Prva tekma bo v torek na stadionu Ramon Sanchez Pizjuan. Foto: Reuters Dodaj v

Schalke še za teden dni preložil slavje Bavarcev

Köln in Hamburg vse bližje drugi ligi

31. marec 2018 ob 18:30

München - MMC RTV SLO

Nogometaši Schalkeja so pravi hit pomladi v Bundesligi. S šesto zaporedno zmago so se utrdili na drugem mestu in preložili slavje Bayerna.

Na Allianz Areni poteka "Der Klassiker" med Bayernom in dortmundsko Borussio. Predsednik upravnega odbora Karl-Heinz Rummenigge je potrdil, da bodo novega trenerja predstavili do konca aprila. Vse glasnejše so govorice o Niku Kovaču, ki se je izkazal na klopi Eintrachta iz Frankfurta. O odhodu Roberta Lewandowskega k madridskemu Realu noče Rummenigge niti slišati, saj ima še triletno pogodbo.

Šesti zaporedni naslov bodo izbranci Juppa Heynckesa (konec maja bo drugič odšel v pokoj) lahko potrdili naslednjo soboto v Augsburgu.

Schalke v zadnje pol ure strl Freiburg

V Gelsenkirchnu je Schalke premagal Freiburg z 2:0. Gostje so stavili na protinapade in po uri igre je Vincent Sierro zatresel vratnico. V 63. minuti je branilec Freiburga Manuel Gulde nespretno podrl Breela Embola v kazenskem prostoru. Daniel Caligiuri je z bele točke poslal žogo od vratnice v mrežo.

Napadalec Freiburga Nils Petersen je izgubil živce in je namenil nekaj ostrih besed sodniku Tobiasu Stielerju. Nikakor se ni uspel pomiriti in v 66. minuti je zaradi neprimernega obnašanja prejel še drugi rumeni karton. Trener Christian Streich je nato glasno ugovarjal ob stranski črti. Tudi oba pomočnika trenerja ga nista uspela pomiriti in sodnik Stieler ga je poslal na tribuno. Končni izid je postavil spretni napadalec Guido Burgstaller z diagonalnim strelom v 73. minuti po podaji Nabila Bentaleba.

Köln in Hamburg vse bližje drugi ligi

Zelo napet bo boj za obstanek. Köln, ki se je spomladi pobral pod vodstvom Stefana Ruthenbecka, je doživel pravi polom, Hoffenheim je bil boljši kar s 6:0. Serge Gnabry je bil prehiter za Dominica Maroha, ki zares ni imel svojega dne. Prva dva gola je dosegel Gnabry, nato pa je v drugem polčasu dvakrat zadel še Mark Uth.

Hamburger SV je osvojil točko v Stuttgartu (1:1) in ostaja na zadnjem mestu. Le še čudež lahko še reši edino ekipo, ki še ni izpadla iz elitne druščine.

28. krog, danes ob 18.30:

BAYERN - BORUSSIA (D) 3:0 (-:-)

Lewandowski 5., James Rodriguez 14., Müller 23.

Bayern: Ulreich, Rafinha, Boateng, Hummels, Alaba, Javi Martinez, Müller, James Rodriguez, Robben, Ribery, Lewandowski.

Borussia (D): Bürki, Piszczek, Sokratis, Akanji, Schmelzer, Castro, Dahoud, Götze, Pulišić, Schürrle, Batshuayi.

Sodnik: Bastian Dankert

HOFFENHEIM - KÖLN 6:0 (1:0)

Gnabry 22., 47., Uth 56., 65., Rupp 61., Zuber 72.

Maroh (Köln) je igral vso tekmo.

SCHALKE - FREIBURG 2:0 (0:0)

Caligiuri 63./11-m, Burgstaller 73.

RK: Petersen 66./Freiburg



BAYER LEVERKUSEN - AUGSBURG 0:0



HANNOVER - RB LEIPZIG 2:3 (0:1)

Sane 71., Füllkrug 78.; Forsberg 16., Orban 54., Poulsen 76.

Kampl (Leipzig) je bil na klopi.



STUTTGART - HAMBURGER SV 1:1 (1:1)

Ginczek 44.; Holtby 18.



Ob 20.30:

HERTHA - WOLFSBURG



Nedelja ob 15.30:

WERDER - EINTRACHT



Ob 18.00:

MAINZ - BORUSSIA (M)

Lestvica: BAYERN 27 21 3 3 66:20 66 SCHALKE 28 15 7 6 43:30 52 BORUSSIA (D) 27 13 9 5 54:33 48 LEIPZIG 28 13 7 8 43:37 46 BAYER LEVERKUSEN 28 12 9 7 47:35 45 EINTRACHT 27 13 6 8 38:30 45 HOFFENHEIM 28 11 9 8 52:41 42 STUTTGART 28 11 5 12 26:31 38 AUGSBURG 28 9 9 10 37:36 36 BORUSSIA (M) 27 10 6 11 36:42 36 HERTHA 27 8 11 8 32:32 35 WERDER 27 8 9 10 30:32 33 HANNOVER 28 8 8 12 35:42 32 FREIBURG 28 6 12 10 26:46 30 WOLFSBURG 27 4 13 10 28:37 25 MAINZ 27 6 7 14 29:46 25 KÖLN 28 5 5 18 27:55 20 HAMBURGER SV 28 4 7 17 20:44 19

A. G.