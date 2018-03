Še veliko uigravanja, da bosta Kampl in Krhin pravo srce ekipe

Birsa: Morali bomo prečistiti stvari in si povedati, kar je treba

24. marec 2018 ob 12:27

Celovec - MMC RTV SLO

Idilično ozračje, ki je v preteklem tednu vladalo na Brdu, je nakazovalo, da je nogometna reprezentanca res dobila nov zagon, toda kot vedno do zdaj bo za ocene o uspešnosti merodajno le igrišče.

Premiera Tomaža Kavčiča na selektorskem stolčku v Celovcu je bila klavrna. Končala se je z enako visokim porazom, kot ga je na začetku svojega drugega mandata pred petimi leti doživel Srečko Katanec, ki je v Stožicah videl poraz svojih varovancev z 0:3 proti Bosni in Hercegovini. Toda izid tedaj ni povedal vsega, bilo je tudi kar nekaj dobrih stvari. Sinoči ne selektor ne igralci niso mogli izpostaviti tako rekoč nobene.

Visok poraz je streznil vse tiste, ki so pričakovali, da bo nov veter v reprezentanci samodejno prinesel tudi boljše predstave in izide. Izbrana vrsta je preveč kompleksna zadeva, da bi bilo tako preprosto.

Jan Oblak je zaradi lažje poškodbe zadnjične mišice zapustil reprezentančni tabor. Nadomestil ga bo vratar Olimpije Aljaž Ivačič, ki je dobil prvi vpoklic v člansko reprezentanco.



Več bi radi igrali, a na pravi žar ne smejo pozabiti

"Takšen poraz mora biti poučen. Morali bomo prečistiti stvari in si povedati, kar je treba, ter delati še trše na treningih. Nekatere ideje, ki smo jih imeli pred tekmo, so se nam nekako izjalovile, iz minute v minuto smo padali in izgubili samozavest. Več bi radi poskušali igrati, a tudi če bomo to izpilili do zelo dobre mere, ne smemo pozabiti na žar, borbenost in agresivnost. Brez tega ne bo nič," je razmišljal Valter Birsa, ki je na stadionu Wörthersee začel na klopi, v drugem polčasu pa zamenjal na desnem krilu slabo razpoloženega Jasmina Kurtića.

Tudi drugi nogometaši niso navdušili, le Josip Iličić je z nekaj prodori potrdil dobro formo iz kluba. V obrambi je bilo preveč lukenj in neuglašenosti, v vezni vrsti pa premalo idej, kako spraviti žogo do Roberta Berića oziroma Romana Bezjaka v napadu.

Krhin: Če dobro stojiš, si tudi lažje agresiven

Kevin Kampl in Rene Krhin, nekoč uspešna naveza v mladi reprezentanci, sta po dolgem času združila moči na položaju zadnjih veznih igralcev, a bo treba še veliko uigravanja, da bi predstavljala pravo srce ekipe.

"S Kevinom bova morala stati malce bolj uravnoteženo. Če se eden izmed naju priključi napadu, mora drugi ostati na položaju. Nekajkrat so Avstrijci izpeljali preveč protinapadov. Težave so nam povzročale predvsem žoge za hrbet, mogoče smo preveč stali nekje vmes, ne naprej ne nazaj. V kakšnem trenutku bi morda morali stati bolj nazaj in več napadati iz cone. Če dobro stojiš, si tudi lažje agresiven," je svoja opažanja opisal Krhin, ki je bil ob tudi tekaško bolje razpoloženih tekmecih preveč izpostavljen v obrambi.

"Avstrijci so odigrali malo drugače, kot smo pričakovali. Zadaj so igrali s petimi igralci, imeli so veliko igralcev za žogo. Pustili smo jim preveč prostora in jim dovolili preveč igrati. Nam je primanjkovalo idej. Ko smo imeli žogo, nismo bili dovolj mirni, izgubljali smo žoge, to pa nam je vzelo veliko energije. Vsi skupaj smo se na igrišču preveč razvlekli in nismo prišli do žoge. Nekatere stvari bi radi naredili drugače kot prej, za kar pa bomo potrebovali nekaj časa. Izkazalo se je, da je pred nami še veliko dela," je povedal Kampl, ki ga prejšnji selektor ni videl na tem položaju.

Ko ga je tja postavil oktobra 2014 na tekmi proti Švici (1:0), si je že med polčasom premislil in ga pomaknil višje. "Kevin mi je rekel, da je njegov položaj tam, kjer sem ga jaz dal igrati v prvem polčasu, toda tam ne bo več igral. Mogoče se to v Avstriji da (Kampl je tedaj igral za Salzburg, op. a.), a to je neka druga raven. Tu 'poka'," je takrat dejal Katanec.

Kakšen bo odgovor na popravnem izpitu?

Benjamin Verbič je poudaril, da so imeli vezni igralci Avstrije ob premalo čvrstih Slovencih preveč časa, da so obračali stran igre: "Igrali so med našimi linijami in potem prihajali po trije ali štirje na našo zadnjo vrsto. Mislim, da bo treba predvsem to popraviti."

Novi stalni kapetan Bojan Jokić krsta v tej vlogi ne bo ohranil v lepem spominu: "Ni bilo lepo biti kapetan ob takšni predstavi. Nismo bili pravi, dovolj agresivni, nismo napadali odbitih žog in nismo si ustvarili dovolj priložnosti. Avstrijci so v naš kazenski prostor poslali preveč predložkov. To nikakor ni bil naš dan. Kot da bi pregoreli v želji, da se dokažemo in nekaj pokažemo."

Medeni tedni Kavčiča na selektorskem položaju so končani. V torek tako njega kot igralce čaka popravni izpit proti Belorusiji, na katerem bodo morali odgovoriti na stara in na novo odprta vprašanja. Kar nekajkrat se je že zgodilo, da je Slovenija veliko bolje odigrala, ko je bila pod pritiskom, kot tedaj, ko je bilo vzdušje že preveč kičasto.

