Serie A veliko pridobila s prihodom Ronalda, v novi sezoni kar deset Slovencev

Že v soboto se v Veroni obeta spektakel

17. avgust 2018 ob 22:00

Rim - MMC RTV SLO

Nova sezona italijanskega prvenstva že dolgo ni bila tako težko pričakovana. Prihod Cristiana Ronalda k Juventusu je Serie A znova dvignil. V nobeni izmed najboljših lig ni toliko slovenskih nogometašev, v letošnji sezoni jih bo kar deset.

33-letni Portugalec, petkratni najboljši nogometaš sveta, je sprožil pravo evforijo. Cene vstopnic za gostovanja Juventusa so se močno dvignile in številni navijači niso navdušeni. Stadion Marc Antonio Bentegodi v Veroni, kjer igrata Valter Birsa in Boštjan Cesar, je le redko razprodan. Vse vstopnice za sobotni debi Ronalda v Serie A so pošle že pred tedni. Tudi zanimanje televizijskih postaj se je močno povečalo in večina klubov je kar malce razočarana, da so bile pravice podeljene že pred časom, saj bi bil iztržek zdaj precej večji.

"Končno se nogometni svet znova pogovarja o Serie A. V osemdesetih in devetdesetih letih prejšnjega stoletja smo predstavljali vrh nogometa, v zadnjih letih pa smo se popolnoma izgubili. Glavni razlog je, da nismo investirali v infrastrukturo. Prihod Ronalda je lahko prvi korak v pravo smer, a to ne bo rešilo vseh problemov," je poudaril legendarni Fabio Capello.

Claudio Ranieri je dodal: "Najvišja točka italijanskega nogometa je bila maja 2003, ko smo imeli dva kluba v finalu Lige prvakov. Niti slučajno še nismo dosegli te ravni. Mislim, da so najtežji dnevi za italijanski nogomet že mimo."

Massimiliano Allegri ima na voljo izjemno močno zasedbo, saj se je iz Milana vrnil tudi odlični branilec Leonardo Bonucci. Osmi zaporedni "scudetto" ne bo zadovoljil navijačev, ki želijo odmeven uspeh tudi v Ligi prvakov. Prav Ronaldo je bil usoden za staro damo v zadnjih dveh sezonah. Junija 2017 je bil junak finala, ko je bil madridski Real v Cardiffu boljši s 4:1, v četrtfinalu pretekle sezone pa je v Torinu zablestel s škarjicami in prejel celo aplavz navijačev Juventusa. Na povratni tekmi v Madridu je v 98. minuti zadel z zelo sumljive enajstmetrovke, potem ko so Torinčani izničili zaostanek s prve tekme.

Marchisio po četrt stoletja zapušča Juventus

Vodstvo Juventusa je sporazumno prekinilo pogodbo z vezistom Claudiom Marchisiom, ki je bil v klubu kar 25 let. 32-letnik je imel pogodbo do leta 2020. V zadnjih letih je imel številne poškodbe, stara dama pa se je na sredini igrišča okrepila s številnimi odličnimi igralci. V pretekli sezoni je zaigral na 20 tekmah. Za Juventus je odigral 389 tekem, veselil se je sedmih zaporednih naslovov prvaka in štirih zmag v pokalu. Italijanski mediji napovedujejo, da bo kariero najverjetneje nadaljeval v Ligi MLS pri Montrealu.

Velik izziv za Ancelottija v Neaplju

Kandidat za naslov ostaja Napoli. Ekipa, ki je v pretekli sezoni do zaključne faze prvenstva držala korak s staro damo, ostaja razmeroma nespremenjena. V Chelsea se je preselil brazilec Jorginho, skupaj s trenerjem Mauriziom Sarrijem. Jorginha bo nadomestil Fabio Ruiz, na Sarrijev stol pa je sedel izkušeni strateg Carlo Ancelotti. Odprto vprašanje ostaja, kako bo Ancelotti spremenil Sarrijev sistem igre, ki je temeljil na visoko postavljeni zvezni vrsti. Ancelotti ima na izbiro kakovostne igralce v napadu, saj se bo Arkadiuszu Miliku in Lorenzu Insigneju v pridružil še Simone Verdi, ki je prišel iz Bologne. Sprememba se obeta tudi na vratih, saj je Neapeljčane zapustil veteran Pepe Reina, v klub pa sta prišla izkušena vratarja David Ospina iz Arsenala in Orestis Karnezis iz Udineseja.

Tudi Roma z zvenečimi okrepitvami

Roma stavi na čudežna dečka Justina Kluiverta in Anteja Čorića. Največja okrepitev je vsekakor vezist Steven N'Zonzi, ki je za 30,6 milijona evrov prišel iz Seville. 29-letnik je podpisal štiriletno pogodbo. Javier Pastore je po sedmih letih zapustil Paris SG in se bo skušal dokazati na rimskem Olimpicu. Roma je v lanski sezoni Lige prvakov izločila Barcelono in izpadla šele v polfinalu. Ta dosežek bo zelo težko ponoviti.

Handanović končno v Ligi prvakov

Zveneče okrepitve so zaznamovale tudi milanski Inter, ki se je preteklo sezono v prvi polovici zadrževal na vrhu lestvice skupaj z Juventusom in Napolijem, a v drugi polovici izgubil korak z vodilnimi in si mesto v Ligi prvakov zagotovil šele v zadnjem krogu. Inter, ki ga je v minuli sezoni pestila predvsem kratka klop, se je ob uvrstitvi v Ligo prvakov v obrambi okrepil s Srefanom De Vrijem iz Lazia in Šimetom Vrsaljkom iz madridskega Atletica, zvezno vrsto je okrepil nekdanji igralec Rome Radja Nainggolan in Matteo Politano, ki je prišel iz Sassuola. V Italijo se vrača tudi Keita Balde, ki je po odhodu iz Lazia branil barve Monaca. Samir Handanović bo prvič zaigral v Ligi prvakov, ki bo za Milančane velik izziv.

Težava Lazia ostaja napad

Lazio, ki je preteklo sezono v zadnjem krogu zapravil Ligo prvakov, v Evropski ligi pa izpadel v četrtfinalu, moštva ni bistveno spreminjal. Rimljane je zapustil brazilec Felipe Anderson, ki je imel vlogo jokerja s klopi in branilec Stefan De Vrij. Slednjega bo nadomestil Francesco Acerbi, ki je v Rim prišel iz Sassuola. Rimljani so se v zvezni vrsti okrepili tudi s Hrvatom Milanom Badljem, ki je prišel iz Fiorentine, Joaquinom Correo iz Seville ter Valonom Berisho iz Salzburga, medtem ko bo poleg veterana Raduja zaigral tudi Riza Durmisi, ki je prišel iz Betisa. Težava Rimljanov ostaja napad, saj nimajo zamenjave za sicer izvrstnega Cira Immobileja, kar se je maja pokazalo kot usodno v boju za četrto mesto, ko se je poškodoval.

Milan z visokimi cilji

Vtis bodo skušali popraviti pri Milanu, kjer so se na koncu uvrstili v Evropsko ligo, a je med poletjem njihov nastop v Evropi visel na nitki, saj so zaradi kršenja finančnega fair-playa prejeli izključitev iz tekmovanja, preden je arbitrarno športno razsodišče presodilo v korist Milana. Rossonere so zapustili Nikola Kalinič, ki je šel v Atletico Madrid in mladi Manuel Locatelli, ki bo branil barve Sassuola. Po enem letu se v staro damo vrača tudi branilec Leonardo Bonucci, ki lani ni upravičil pričakovanj, medtem ko bo napad okrepil napadalec Gonzalo Higuain, v zvezni vrsti so se okrepili z Urugvajcem Diegom Laxaltom, Hrvatom Alenom Halilovićem in Francozom Tiemouejem Bakayokom, ki je prišel iz Chelseaja. Tudi obramba naj bi bila bolj trdna. Ivan Strinič je prišel iz Sampdorie, Matia Caldara pa iz Juventusa.

1. krog, sobota ob 18.00:

CHIEVO - JUVENTUS

(Birsa, Cesar)

Ob 20.30:

LAZIO - NAPOLI

Nedelja ob 18.00:

TORINO - ROMA



Ob 20.30:

PARMA - UDINESE

(Štulac)

BOLOGNA - SPAL (Kurtić)

SASSUOLO - INTER (Handanović)

EMPOLI - CAGLIARI (Zajc)



Ponedeljek ob 20.30:

ATALANTA - FROSINONE

(Iličić; Krajnc)



Preloženo:

MILAN - GENOA (Vodišek)

SAMPDORIA - FIORENTINA

(Belec)

