Seznam je vse daljši - tudi Modrić obtožen utaje davkov

V torek utajo priznal Marcelo

29. november 2017 ob 22:18

Madrid - MMC RTV SLO, STA

Špansko tožilstvo je vložilo obtožnico proti kapetanu hrvaške reprezentance in članu madridskega Reala Luki Modriću. V letih 2013 in 2014 naj bi utajil davek v višini več kot 870.000 evrov.

Odlični vezist je prihodke od reklam in sponzorstva prejemal v Luksemburgu, kjer je imel z ženo Vanjo svoje podjetje, Real pa naj bi družinskemu podjetju Modrićevih nakazal okrog 1,6 milijona evrov. A davčna utaja bi bila lahko še višja, saj naj bi imel Modrić odprt račun tudi na otoku Man, davčni oazi med Irsko in Veliko Britanijo.

32-letni nogometaš in klub očitkov tožilstva še nista komentirala. Nazadnje je v torek davčno utajo v višini pol milijona evrov priznal Modrićev soigralec Brazilec Marcelo, že pred tem pa so bili utaje davkov obtoženi številni zvezdniki Reala, tudi Ronaldo in nekdanji trener Jose Mourinho.

A. G.