Shakespeare: Lahko Leicester zmaga v Ligi prvakov? Zakaj pa ne.

13. marec 2017 ob 21:50

Torino, Leicester - MMC RTV SLO

V torek bo v Ligi prvakov najbolj zanimivo v Leicestru, kjer bodo angleški prvaki skušali nadomestiti minimalen zaostanek s prve tekme v Sevilli (1:2). Juventus je z eno nogo že v četrtfinalu.

Craig Shakespeare bo vodil Leicester do konca sezone. Predtem je bil pomočnik Claudia Ranierija, ki je bil odpuščen 23. februarja, potem ko je lani senzacionalno osvojil naslov angleškega prvaka. Menjava je bila očitno učinkovita, saj je Leicester na zadnjih dveh tekmah s 3:1 ugnal Hull City in Liverpool ter je na 15. mestu.

"V Sevilli smo dosegli ključni zadetek na gostovanju, ki nam odpira možnosti za četrtfinale. To bo prav posebna tekma, vzdušje bo naelektreno. Pričakujem, da bomo nadgradili odlični predstavi proti Liverpoolu in Hullu. Igralci so pridobili samozavest. Imeli smo dovolj časa za pripravo na tekmo, trenirali smo tudi enajstmetrovke. Novinarji me sprašujejo, ali lahko zmagamo v Ligi prvakov. Zakaj pa ne," je poudaril Shakespeare.

Sevilla je v soboto le remizirala z Leganesom v Primeri division (1:1) in na tretjem mestu za vodilnim madridskim Realom zaostaja pet točk.

"Na zadnjih tekmah smo preveč nihali. V torek pričakujem Sevillo v najboljši izvedbi. Prikazati moramo vse svoje odlike, ki so nas krasile v španskem prvenstvu, v katerem se dobro kosamo z Barcelono in Realom. Tudi v evropskih tekmovanjih smo v zadnjih letih blesteli. Letos smo v Torinu proti Juventusu izvlekli 0:0 in prav tako disciplinirano igro pričakujem jutri. Mislim, da je Leicester ujel formo, ki ga krasila v lanski sezoni," je povedal trener Seville Jorge Sampaoli.

Allegri igralcem pokazal posnetek zmage Porta nad Romo

Juventus je na prvi tekmi slavil zmago v Portu z 2:0, povratna tekma v torek v Torinu bi morala biti le še formalnost. Na domačem stadionu je stara dama izjemna, dobila je zadnjih 13 tekem v vseh tekmovanjih.

"Ogledal sem si zmago Porta nad Romo v Rimu s 3:0 pred pol leta. Pokazal sem posnetek tudi igralcem, da so videli, kaj se lahko zgodi. Zanima nas še ena zmaga, tekmo moramo začeti z izhodiščem 0:0 in ne 2:0. Stvari se hitro spreminjajo. Jeseni sem poslušal, da je Bayern v krizi, zdaj pa je kar naenkrat eden glavnih favoritov. Barcelona je bila že izločena po prvi tekmi v Parizu, zdaj pa jo imajo nekateri znova za glavno favoritinjo za naslov," je razmišljal Massimiliano Allegri, ki je po srečni zmagi nad Milanom v petek zvečer lahko vse misli usmeril v Ligo prvakov. Šesti zaporedni naslov italijanskega prvaka bo Juventusu zelo težko odvzeti.

Osmina finala, povratne tekme, torek ob 20.45:

JUVENTUS - PORTO 2:0

Verjetni postavi:

Juventus: Buffon, Lichtsteiner, Rugani, Bonucci, Alex Sandro, Khedira, Marchisio, Cuadrado, Dybala, Mandžukić, Higuain.

Porto: Casillas, Maxi Pereira, Felipe, Marcano, Layun, Danilo Pereira, Andre Andre, Oliver, Brahimi, Andre Silva, Soares.

Sodnik: Ovidiu Alin Hategan (Romunija)



LEICESTER - SEVILLA 1:2

Verjetni postavi:

Leicester: Schmeichel, Simpson, Morgan, Huth, Fuchs, Albrighton, Ndidi, Drinkwater, Mahrez, Gray, Vardy.

Sevilla: Sergio Rico, Mariano, Rami, Daniel Carrico, Escudero, N'Zonzi, Nasri, Sarabia, Iborra, Vitolo, Ben Yedder.

Sodnik: Daniele Orsato (Italija)



Sreda ob 20.45:

MONACO - MANCHESTER CITY 3:5



Verjetni postavi:

Monaco: Subašić, Sidibe, Raggi, Jemerson, Mendy, Fabinho, Bakayoko, Bernardo Silva, Lemar, Falcao, Mbappe.

Manchester City: Caballero, Sagna, Stones, Otamendi, Kolarov, Fernandinho, Y. Toure, Silva, De Bruyne, Sane, Agüero.

Sodnik: Gianluca Rocchi (Italija)



ATLETICO MADRID - BAYER LEVERKUSEN 4:2

Verjetni postavi:

Atletico Madrid: Oblak, Vrsaljko, Savić, Godin, Lucas Hernandez, Thomas Teye, Koke, Saul Niguez, Gaitan, Griezmann, Ferreira-Carrasco.

Bayer Leverkusen: Leno, Hilbert, Jedvaj, Dragović, Wendell, Baumgartlinger, L. Bender, Bellarabi, Volland, Brandt, Hernandez.

Sodnik: Sergej Karašev (Rusija)

Odigrano prejšnji teden:

BORUSSIA (D) - Benfica 4:0 (1:0) 0:1

Aubameyang 4., 61., 85., Pulisic 59.



BARCELONA - Paris SG 6:1 (2:0) 0:4

Suarez 3., Kurzawa 40./ag, Messi 50./11-m, Neymar 88., 91./11-m, Sergi Roberto 95.; Cavani 62.



Napoli - REAL MADRID 1:3 (1:0) 1:3

Mertens 24.; Ramos 51., 57., Morata 91.



Arsenal - BAYERN 1:5 (1:0) 1:5

Walcott 20.; Lewandowski 55./11-m, Robben 68., Costa 78., Vidal 80., 86.

RK: Koscielny 53./Arsenal

Žreb četrtfinala bo v petek ob 12.00 v Nyonu.

A. G.