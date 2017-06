Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.4 od 14 glasov Ocenite to novico! Claudio Bravo je bil nepremagljiv tudi pri strelih z bele točke. Foto: EPA Veselje Čilencev po preboju v finale. Foto: EPA Cristiano Ronaldo je tolažil Ricarda Quaresmo, ki je zapravil prvo enajstmetrovko. Ronaldo ni streljal z bele točke, saj je bil verjetno predviden za peto serijo. Foto: EPA Arturo Vidal, ki je 12. aprila zapravil enajstmetrovko za Bayern proti madridskemu Realu na prvi tekmi četrtfinala Lige prvakov v Münchnu, je bil tokrat zanesljiv izvajalec. Foto: EPA VIDEO 11-metrovke na tekmi Port... VIDEO Čile dvakrat zadel okvir gola Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Sijajni Bravo popeljal Čile v finale - Portugalci zapravili vse tri 11-m

V rednem delu in podaljšku mreži mirovali

28. junij 2017 ob 20:00,

zadnji poseg: 28. junij 2017 ob 22:34

Kazan - MMC RTV SLO

Claudio Bravo je obranil vse tri enajstmetrovke Portugalcev v polfinalu Pokala konfederacij. Čilenci so zadeli trikrat in se bodo v finalu srečali z Nemčijo ali Mehiko.

Čile je imel lepše priložnosti že v rednem delu in podaljšku, ko sta v 119. minuti Arturo Vidal in Martin Rodriguez zadela okvir vrat. Po 120 minutah se je srečanje v Kazanu končalo brez zadetkov.

Selektor evropskih prvakov Fernando Santos ni mogel računati na poškodovanega branilca Raphaela Guerreira in kaznovanega stebra obrambe Pepeja.

Vargas zapravil najlepšo priložnost v prvem polčasu

Čile je prvo priložnost zapravil že v 6. minuti, ko je Eduardo Vargas po sijajni podaji Alexisa Sancheza prišel sam pred Ruija Patricia, ki pa je stekel iz vrat in odbil njegov poskus. Dve minuti zatem je Bravo obranil strel Andreja Silve, ki je sprožil proti desnemu spodnjemu kotu. Po pol ure igre je soigralec Kevina Kampla pri Bayerju iz Leverkusna Charles Aranguiz meril malce mimo vrat. Prvi polčas ni navdušil, veliko je bilo taktičnega boja med obema kazenskima prostoroma.

Ronaldo ni bil razigran

V uvodu drugega polčasa so imeli dve priložnosti Čilenci. V 54. minuti je Arturo Vidal z glavo streljal previsoko, štiri minute zatem je portugalski čuvaj mreže dobro posredoval po strelu Vargasa iz bližine. V 63. minuti je do strela z dobrih 20 metrov znova prišel Vidal, a žogo poslal čez vrata. Cristiano Ronaldo ni imel svojega večera, še najbližje je bil pet minut pred koncem rednega dela, ko je žogo z glavo poslal mimo leve vratnice.

Vidal v vratnico, Rodriguez pa v prečko

Na vrsti je bil podaljšek. V 95. minuti je bil z glavo nenatančen Sanchez. Portugalcem je v zadnjih minutah zmanjkalo moči. V 119. minuti je Vidal z roba kazenskega prostora stresel vratnico, odbito žogo pa je presenečeni Martin Rodriguez poslal v prečko, ko je Rui Patricio že ležal na tleh.

Bravo obranil strele Quaresme, Moutinha in Nanija

Odločali so streli z bele točke. Pri teh so bili precej uspešnejši Čilenci, ki so prek Vidala, Aranguiza in Sancheza zadeli vse tri strele. Ricardo Quaresma, Joao Moutinho in Nani so zapravili vse tri poskuse, vedno je bil na pravem mestu junak tekme Bravo.

V drugem polfinalu se bosta v četrtek ob 20. uri pomerili Nemčija in Mehika.

Polfinale, Kazan:

Portugalska - ČILE * 0:3 (0:0)

* - po streljanju 11-m

11-m:

Vidal 0:1

Quaresma (Bravo brani)

Aranguiz 0:2

Joao Moutinho (Bravo brani)

Sanchez 0:3

Nani (Bravo brani)

Portugalska: Rui Patricio, Cedric, Jose Fonte, Bruno Alves, Eliseu, Adrien Silva (102./Joao Moutinho), William Carvalho, Bernardo Silva (83./Quaresma), Andre Gomes (116./Martins), Andre Silva (76./Nani), Ronaldo.

Čile: Bravo, Isla (120./Fuenzalida), Medel, Jara, Beausejour, Diaz, Aranguiz, Hernandez (112./F. Silva), Vidal, Vargas (86./M. Rodriguez), Sanchez.

Sodnik: Alireza Faghani (Iran)

Četrtek ob 20.00:

NEMČIJA - MEHIKA (Soči)





FINALE, nedelja ob 20.00 (St. Peterburg)



TEKMA ZA TRETJE MESTO, nedelja ob 14.00 (Moskva)