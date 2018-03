Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.3 od 12 glasov Ocenite to novico! Bernardo Silva je z nekaj sreče žogo spravil v mrežo. Foto: Reuters Leroy Sane je bil v prvem polčasu blizu zadetka. Foto: Reuters Antonio Conte in Pep Guardiola - lanski in najbrž letošnji trener angleških nogometnih prvakov. Foto: Reuters Glenn Murray je popeljal Brighton v vodstvo z 2:0. Foto: Reuters Sorodne novice Salah in Mane Liverpool popeljala tik pod vrh Dodaj v

Simbolični razplet: (najbrž) novi prvak ugnal aktualnega

Nov spodrsljaj Arsenala

4. marec 2018 ob 17:00,

zadnji poseg: 4. marec 2018 ob 18:52

Manchester - MMC RTV SLO

Za nogometaši Manchester City so odlični dnevi, saj so po osvojitvi ligaškega pokala nato v dveh derbijih slavili še dve zmagi.

Prejšnjo nedeljo so v finalu ligaškega pokala premagali Arsenal, istega tekmeca nato na kolena spravili še v četrtek v zaostali prvenstveni tekmi, v tekmi 29. kroga pa so na svojem stadionu ugnali še aktualnega prvaka Chelsea (1:0).

Jalova premoč v prvem polčasu

V prvem polčasu je prevladoval City, ki je imel v svojih nogah prepričljivo več žoge (v odstotkih 77-23), premoč je imel tudi v strelih (6:0, v strelih na gol 2:0), a je ni znal pretvoriti v gol. Gostitelji so največjo priložnost zapravili v 28. minuti, ko je Kevin de Bruyne zaposlil Leroya Saneja, ta je žogo že spravil mimo vratarja Thibauta Courtoisa, a je bil na golovi črti priseben Azpilicueta, ki je preprečil gol.

Silva-Silva-gol

Sinjemodri so svojo premoč kronali v prvih sekundah drugega polčasa, ko je na levi strani kazenskega prostora žogo dobil David Silva, poslal jo je na drugo stran, kjer je bil priseben Bernardo Silva. Portugalec je žogo zadel s kolenom in jo spravil v mrežo. Manchester je prevladoval tudi v nadaljevanju, a ni pretirano zavzeto iskal poti do drugega gola, ampak je rutinirano pazil na prednost.

Manchester mirno jadra proti naslovu

City ima zdaj pred Liverpoolom prednost že 18 točk, Chelsea pa bo imel še veliko dela v boju za Ligo prvakov, saj za četrtim Tottenhamom zaostaja za pet točk.

Četrti zaporedni poraz Arsenala

V edini preostali današnji tekmi je Brighton presenetil Arsenal z 2:1. Topničarji so tako prikovani na šesto mesto, za četrtim zaostajajo že za 13 točk. Za Arsenal je to že četrti zaporedni poraz v vseh tekmovanjih.

Wenger: Osnovna naloga je sploh zmagati

"Igrali smo preveč pasivno, nismo bili samozavestni, ni skrivnost, da smo v zelo nehvaležnem položaju," je bil slabe volje trener Arsenala Arsene Wenger. "Uvrstitev med prve štiri? To je zdaj praktično nemogoče, saj ne potrebujemo pomoči v popolnem razpadu ene ekipe, ampak kar dveh. A zdaj imamo popolnoma druge težave, naša osnovna naloga je, da sploh dobimo kakšno tekmo," je še dodal.

Angleško prvenstvo, 29. krog:

MANCHESTER CITY - CHELSEA 1:0 (0:0)

B. Silva 46.

Man City: Ederson, Walker, Laporte, Otamendi, Zinčenko (87./Danilo), Gündogan, B. Silva, Sane, D. Silva (90./Foden), De Bruyne, Agüero (85./Jesus).

Chelsea: Courtois, Azpilicueta, Christensen, Rüdiger, Moses, Fabregas, Drinkwater, Alonso, Willian (78./Giroud), Hazard (90./Morata), Pedro (82./Emerson).

BRIGHTON - ARSENAL 2:1 (2:1)

Dunk 7., Murray 26.; Aubameyang 43.

Ponedeljek ob 21.00:

CRYSTAL PALACE - MAN. UNITED

Že odigrano:

BURNLEY - EVERTON 2:1 (0:1)

Barnes 56., Wood 80.; Tosun 20.

RK: Williams 86./Everton

LEICESTER - BOURNEMOUTH 1:1 (0:1)

Mahrez 97.; King 35./11-m

SOUTHAMPTON - STOKE CITY 0:0

SWANSEA - WEST HAM 4:1 (2:0)

Ki 8., van der Hoorn 32., King 48., J. Ayew 63./11-m; Antonio 79.

TOTTENHAM - HUDDERSFIELD 2:0 (1:0)

Son 27., 54.

WATFORD - WEST BROMWICH 1:0 (0:0)

Deeney 77.

LIVERPOOL - NEWCASTLE 2:0 (1:0)

Salah 40., Mane 55.

Lestvica: MANCHESTER CITY 29 25 3 1 83:20 78 LIVERPOOL 29 17 9 3 67:32 60 MANCHESTER UTD. 28 18 5 5 53:20 59 TOTTENHAM 29 17 7 5 55:24 58 CHELSEA 29 16 5 8 50:26 53 ARSENAL 29 13 6 10 52:41 45 BURNLEY 29 10 10 9 24:26 40 LEICESTER 29 9 10 10 41:42 37 WATFORD 29 10 6 13 39:47 36 BRIGHTON 29 8 10 11 28:38 34 EVERTON 29 9 7 13 33:49 34 BOURNEMOUTH 29 8 9 12 34:44 33 SWANSEA 29 8 6 15 25:42 30 WEST HAM 29 7 9 13 36:54 30 HUDDERSFIELD 29 8 6 15 25:50 30 NEWCASTLE 29 7 8 14 27:40 29 SOUTHAMPTON 29 5 13 11 29:41 28 CRYSTAL PALACE 28 6 9 13 25:43 27 STOKE CITY 29 6 9 14 28:54 27 WEST BROMWICH 29 3 11 15 22:43 20

