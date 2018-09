Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.3 od 3 glasov Ocenite to novico! Giovanni Simeone se je že ob debiju za člansko argentinsko izbrano vrsto vpisal med strelce. Foto: Reuters Roberto Firmino in Neymar - brazilska strelca ob zmagi v New Jerseyju. Foto: Reuters Dodaj v

Sin Diega Simeoneja zadel ob debiju za Argentino

8. september 2018 ob 08:29

New Jersey,Los Angeles - MMC RTV SLO

Nogometaši Brazilije so dobili prijateljski obračun z ZDA (0:2), zmagali so tudi Argentinci, ki so s 3:0 premagali Gvatemalo.

Zadnjo tekmo je brazilska reprezentanca odigrala na preteklem svetovnem prvenstvu v Rusiji, kjer je bila z 2:1 boljša Belgija. Petkratni svetovni prvaki so se v noči na soboto vrnili na zmagovita pota.

V New Jerseyju so gostiteljico, reprezentanco Združenih držav Amerike, premagali z 2:0, med strelce sta se vpisala napadalec Liverpoola Roberto Firmino in napadalec PSG-ja Neymar.

Oba zadetka sta padla v prvem polčasu, prvi že v 11. minuti, ko je Douglas Costa sijajno prodrl po desni strani in poslal predložek pred vrata, kjer je Firmino podstavil nogo in brez težav zadel za vodstvo.

Le-tega je tik pred odmorom z bele točke podvojil Neymar, potem ko je v kazenskem prostoru Wil Trapp na nedovoljen način zaustavil prodor Fabinha.

Krasen zadetek Lo Celsa

Zmage so se veselili tudi Argentinci, ki so pod začasnim selektorjem Lionelom Scalonijem proti Gvatemali zmagali s 3:0. Gavči so v prednost smuknili v 27. minuti, ko je z bele točke vratarja Paula Motto ukanil Gonzalo Martinez. Rezultat se je spremenil po dobre pol ure igre, ko je Giovani Lo Celso z natančno odmerjenim projektilom z razdalje razparal gvatemalsko mrežo. Končni izid je postavil sin trenerja madridskega Atletica Diega Simeoneja Giovanni Simeone, ki je najprej lepo sprejel podajo Exequiela Palaciosa, nato pa z levico zadel za 3:0. To je bil sploh njegov prvi nastop za člansko reprezentanco Argentine.

Prijateljske tekme:

ZDA - BRAZILIJA 0:2 (0:2)

Firmino 11., Neymar 44./11-m

ARGENTINA - GVATEMALA 3:0 (3:0)

G. Martinez 27./11-m, Lo Celso 35., Simeone 44.

MEHIKA - URUGVAJ 1:4 (1:3)

R. Jimenez 25.; J. Gimenez 22., L. Suarez 32., 41., Pereira 59.

EKVADOR - JAMAJKA 2:0 (1:0)

E. Valencia 17., Ibarra 50.

KOLUMBIJA - VENEZUELA 2:1 (0:1)

Falcao 55., Chara 90.; Machis 4.

M. L.