Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 2.3 od 3 glasov Ocenite to novico! Skenderbeu kar deset let ne bo smel igrati v evropskih pokalih. Foto: EPA Dodaj v

Skenderbeu dobil najhujšo kazen doslej: 10 let brez Evrope

Klub mora v 90 dneh plačati tudi milijon evrov kazni

30. marec 2018 ob 16:39

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Albanski nogometni klub Skenderbeu prihodnjih deset let ne bo smel igrati evropskih tekem. Poleg tega bo zaradi prirejanja izidov tekem moral plačati še milijon evrov kazni.

Uefa je že sredi februarja predlagala kazen, ki jo je 21. marca tudi potrdila, uradno pa objavila včeraj, čeprav so Skenderbeu in vsi vpleteni v afero želeli, da objava ne bi bila javna.

Vodstvo kluba je že napovedalo pritožbo na mednarodnem športnem razsodišču in na švicarskem vrhovnem sodišču. "Po odločitvi Evropske nogometne zveze nam ne preostane drugega, kot da v interesu kluba zaščitimo njegov ugled s pritožbo. Vsem Albancem je jasno, da je športna pravica Uefe vedno naklonjena zasebnim interesom institucije in njenim partnerjem," so zapisali v izjavi za javnost albanskega prvoligaša, ki zavračajo obtožbe in odločitev disciplinske komisije Uefe.

Albanski klub, ki je lani igral kvalifikacije za Evropsko ligo, je leta 2017 izgubil pravico za igranje evropskih tekem, saj naj bi od leta 2011 naprej priredil izide več kot 50 tekem, tako v Evropi kot tudi na domačih tleh, Uefa pa je že takrat najavila najstrožjo kazen.

"Prepričani smo, da bo neodvisno telo potrdilo našo nedolžnost in odpravilo to nesmiselno kazen Uefe," so še zapisali pri Skenderbeuu.

T. O.