Slaven Bilić ni več trener West Hama

Hammerse naj bi prevzel David Moyes

6. november 2017 ob 12:40

London - MMC RTV SLO

Angleški premierligaš West Ham je po seriji slabih izidov odpustil trenerja Slavena Bilića. Nekdanjega hrvaškega selektorja naj bi zamenjal David Moyes.

"West Ham United lahko potrdi, da je Slaven Bilić danes zapustil trenersko mesto," je v izjavi za javnost med drugim zapisalo vodstvo kluba, ki je po enajstih krogih na 18. mestu angleške premier lige. Posloviti so se morali tudi Bilićevi pomočniki Nikola Jurčević, Edin Terzić, Julina Dicks in Miljenko Rak.

West Ham je na enajstih tekmah slavil le dvakrat in je ob treh remijih zbral devet točk. Bilića je dokončno odnesel sobotni poraz na domači zelenici proti Liverpoolu, ki je zmagal s 4:1.

49-letni Bilić je West Ham prevzel leta 2015 in ga v prvi sezoni popeljal do sedmega mesta v angleškem prvenstvu. Lani je bil West Ham 11. Hrvat je bil že dalj časa na "odstrelu", saj je izgubil tudi zaupanje navijačev. Po sobotnem porazu je priznal, da ne ve, ali še uživa zaupanje klubskega vodstva. "Verjamem vase in v moje pomočnike. Vedno sem jaz tisti, ki trpi udarce in prevzema odgovornost, ko je treba in ko ni. Ali igramo dobro? Ne. To je odgovornost, ki jo prevzemam nase in ki kaže, kako močen sem," je po porazu proti Liverpoolu govoril Bilić.

Otoški mediji poročajo, da je najbližje West Hamovi klopi nekdanji trener Manchester Uniteda David Moyes. Ta je brez službe od konca prejšnje sezone, ko je s Sunderlandom izpadel iz elitne angleške lige. Za Moyesom je tudi neuspešna avantura pri španskem prvoligašu Realu Sociedadu.

