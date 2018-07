Slaviša Stojanović tudi uradno novi trener Levskega

Slaviša Stojanović je bil z Domžalami državni prvak v sezonah 2006/07 in 2007/08. Slovensko reprezentanco je vodil od oktobra 2011 do decembra 2012. Foto: www.alesfevzer.com

Nekdanji selektor Slovenije postal šef kluba iz Sofije

31. julij 2018 ob 09:23

Sofija - MMC RTV SLO, STA

Bolgarski nogometni prvoligaš Levski je na svoji spletni strani potrdil, da je za novega trenerja moštva izbral Slovenca Slavišo Stojanovića, ki je s klubom iz Sofije podpisal dveletno pogodbo, na klopi pa je nasledil Italijana Delia Rossija.

Za dolgoletnega trenerja v Serie A so bile usodne kvalifikacije za Evropsko ligo, saj je z Levskim v 1. predkrogu izpadel proti Vaduzu iz Liechtensteina (0:1 v gosteh in 3:2 doma). Že takoj po odpustitvi Delia Rossija se je Stojanović pojavil kot favorit za prevzem slovitega kluba, ki pa že skoraj 10 let čaka na nove trofeje.