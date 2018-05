Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Slovenci so imeli žogo več v nogah, a Švedi so bili konkretnejši. Na fotografiji dvoboj Omarja Kočarja in Alexa Anderssona Timossija. Foto: Uefa Dodaj v

Slovenci imeli pobudo, a Švedi so zadeli

V ponedeljek proti Portugalcem

4. maj 2018 ob 22:53,

zadnji poseg: 4. maj 2018 ob 23:20

Burton on Trent - MMC RTV SLO

Slovenska nogometna reprezentanca do 17 let je evropsko prvenstvo v Angliji začela s porazom, potem ko je morala z 2:0 priznati premoč Švedski.

Švedi so v Burton on Trentu oba gola dosegli v prvem polčasu. V 7. minuti je zadel Fredrik Hammar, v 20. pa Benjamin Nygren. To sta bila tudi edina strela Švedske v okvir slovenskih vrat, ki jih je branil Domen Gril.

Repas stresel vratnico

Na drugi strani so Slovenci v okvir švedskih vrat sprožili sedem strelov in imeli tudi žogo več v posesti. Najbližje zadetku so bili v 77. minuti, ko je Žiga Repas stresel vratnico.

V prvi tekmi skupine B sta se Portugalska in Norveška razšli brez zmagovalca (0:0). Portugalci bodo v ponedeljek naslednji nasprotnik Slovenije, ki jo vodi Agron Šalja.

Na EP-ju v Angliji nastopa 16 reprezentanc, v četrtfinale tekmovanja se bodo uvrstile prvo- in drugouvrščene iz vsake skupine. Finale bo 20. maja v Rotherhamu.

Agron Šalja, selektor Slovenije: "Odigrali smo dobro tekmo, vendar te na tej ravni nasprotnik kaznuje za vsako napako. Dobro smo začeli, a smo hitro prejeli dva začetniška gola. Verjetno so nekateri fantje občutili ta pritisk evropskega prvenstva. Mi smo bili večino srečanja precej boljši nasprotnik, si ustvaril precej priložnosti, vendar nismo zadeli. V nogometu štejejo zadetki, mi jih nismo dosegli, Švedska pač, zato je tudi zmagala. Fantje morajo preboleti ta poraz, v nogometu ne zmaga vedno boljši. Fantom sem v slačilnici povedal, da so odigrali dobro tekmo in da jim nimam česa očitati, ker so dali vse od sebe. Pri tej starosti je normalno, da se kdaj pripetijo tudi kakšne začetniške napake."

Tamar Svetlin, kapetan Slovenije: "Vsi smo razočarani zaradi poraza. Prvi polčas smo slabo začeli, prejeli nesrečen zadetek, v drugem polčasu pa smo bili precej boljši nasprotnik. Tekmo je treba analizirati, vendar je kar nekaj stvari, ki smo jih počeli dobro. Pred nami sta še dve tekmi, ki jih lahko zmagamo, tako da je še vedno vse odprto. Napake bo treba odpraviti, je pa zelo pomembno, da smo pokazali pravi odnos in karakter že na tekmi s Švedsko."



EVROPSKO PRVENSTVO (U-17), SKUPINA B, Burton-on-Trent:



SLOVENIJA - ŠVEDSKA 0:2 (0:2)

300; Hammar 7., Nygren 20.



Slovenija: Gril, Matko, Burin, Maher, Pečar (71./Repas), Urbančič , Svetlin (63./Frešer), Simić , Kočar, Mutavčić , Kukovec (63./Koritnik).



PORTUGALSKA - NORVEŠKA 0:0



Ponedeljek ob 16.00:

SLOVENIJA - PORTUGALSKA

Ob 13.30:

NORVEŠKA - ŠVEDSKA



Četrtek ob 14.00:

NORVEŠKA - SLOVENIJA

ŠVEDSKA - PORTUGALSKA



V četrtfinale se uvrstita prvi dve reprezentanci.

A. V.