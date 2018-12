Ljudski vrt bo gostil štiri tekme. Foto: www.alesfevzer.com Dodaj v

Sloveniji in Madžarski Euro 2021 do 21 let

Prva tekma v Sloveniji, finale na Madžarskem

3. december 2018 ob 15:41

Dublin - MMC RTV SLO, STA

Slovenija bo leta 2021 skupaj z Madžarsko organizirala nogometno evropsko prvenstvo do 21 let. To so potrdili na zasedanju izvršnega odbora Evropske nogometne zveze v Dublinu.

Slovenija in Madžarska, ki imata tako zagotovljen nastop na prvenstvu, sta bili edini kandidatki za prvenstvo.

"Zmaga na razpisu za organizacijo evropskega prvenstva U-21 je veliko priznanje za nogometni zvezi Slovenije in Madžarske in je rezultat pregledne, odlično pripravljene kandidature ter organizacijskih uspehov iz preteklosti. Gre za velik organizacijski zalogaj za dve manjši zvezi, a Slovenci smo v preteklosti dokazali, da znamo organizirati podobne dogodke. To so opazili tudi pri Uefi, kjer je spomin na letošnji EP v futsalu še vedno zelo močan," je v sporočilu za javnost zapisal predsednik Nogometne zveze Slovenije Rade Mijatović.

Ta je poudaril, da gre za največje nogometno prvenstvo, ki ga Slovenija lahko organizira. "Prepričan sem, da bomo unovčili pretekle izkušnje in še enkrat dokazali, da smo na tem področju odlični," je še povedal prvi mož NZS-ja.

Za Slovenijo bo to največji nogometni turnir do zdaj, leta 2012 je že gostila evropsko prvenstvo nogometašev do 17. leta starosti, med številnimi drugimi turnirji pa je letos pozimi gostila tudi evropsko prvenstvo v futsalu. Prihodnje leto bo EP v Italiji in San Marinu.

Nogometni zvezi Madžarske in Slovenije sta se o skupni kandidaturi dogovorili v letu 2017, Slovenija je v skupno kandidaturo vstopila z Ljubljano, Mariborom in Celjem. Uvodna tekma prvenstva bo v Sloveniji, medtem ko bo finale na Madžarskem. Slovenija bo gostila deset tekem prvenstva, štiri v Mariboru, tri v Ljubljani in tri v Celju.

