Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.7 od 3 glasov Ocenite to novico! Josip Iličić je v odlični formi. V Serie A je letos zadel drugič, prvič se je vpisal med strelce 20. septembra proti Crotoneju. Foto: EPA Jasmin Kurtić je v 75. minuti takole stegnil nogo in postavil končni izid. Foto: EPA Dodaj v

Slovenski večer v Bergamu - med strelci tako Iličić kot Kurtić

Inter že v torek do nove zmage

25. oktober 2017 ob 21:15

Bergamo - MMC RTV SLO

Josip Iličić in Jasmin Kurtić sta bila strelca na tekmi 10. kroga italijanskega prvenstva ob zmagi Atalante nad Verono s 3:0.

Nogometaši iz Bergama so se veselili še tretjič v zadnjih sedmih dneh. V prvem polčasu so gostje grozili iz protinapadov in imeli lepše priložnosti (s pomočjo videosodnika je bil zaradi nedovoljenega položaja na obeh straneh razveljavljen po en zadetek), v drugem je bilo na igrišču samo eno moštvo.

V 50. minuti je najprej zadel Remo Freuler. Deset minut pozneje je Švicar podal, na 2:0 pa je Iličić povišal z levico z natančnim strelom po tleh z roba kazenskega prostora. Kurtić je na zelenico vstopil v 64. minuti in četrt ure pred koncem tekme postavil končni izid, ko je pred vrati lepo stegnil desno nogo po predložku Robina Gosensa z leve strani. To je bil njegov prvi gol v tej sezoni.



10. krog:

INTER - SAMPDORIA 3:2 (2:0)

Škriniar 18., Icardi 32., 54.; Kownacki 64., Quagliarella 85.

Handanović (Inter) je branil vso tekmo.

ATALANTA - VERONA 3:0 (0:0)

Freuler 50., Iličić 59., Kurtić 75.

Iličić je igral do 77. minute, Kurtić (oba Atalanta) pa od 64. minute.



Danes ob 20.45:

BOLOGNA - LAZIO

CAGLIARI - BENEVENTO (Belec)

CHIEVO - MILAN

(Birsa, Cesar)

FIORENTINA - TORINO

GENOA - NAPOLI

JUVENTUS - SPAL

ROMA - CROTONE (Kotnik)

SASSUOLO - UDINESE

Lestvica:

INTER 10 8 2 0 20:7 26 NAPOLI 9 8 1 0 26:5 25 JUVENTUS 9 7 1 1 27:9 22 LAZIO 9 7 1 1 24:10 22 ROMA 8 6 0 2 15:5 18 SAMPDORIA 9 5 2 2 18:12 17 ATALANTA 10 4 3 3 17:13 15 CHIEVO 9 4 3 2 12:11 15 BOLOGNA 9 4 2 3 8:9 14 FIORENTINA 9 4 1 4 15:11 13 TORINO 9 3 4 2 14:14 13 MILAN 9 4 1 4 12:13 13 SASSUOLO 9 2 2 5 5:15 8 GENOA 9 1 3 5 8:13 6 UDINESE 9 2 0 7 15:21 6 CAGLIARI 9 2 0 7 6:17 6 CROTONE 9 1 3 5 6:19 6 HELLAS VERONA 10 1 3 6 6:22 6 SPAL 9 1 2 6 7:15 5 BENEVENTO 9 0 0 9 2:22 0

M. R.