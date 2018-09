Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Rodrigo je bil najzaslužnejši za zmago Španije. Foto: Reuters Haris Seferović in soigralci so napolnili mrežo Islandije. Foto: Reuters Dodaj v

Španci po preobratu do zmage na Wembleyju

Švicarji razbili Islandijo

8. september 2018 ob 23:00

London - MMC RTV SLO

V Ligi narodov je bil derbi na Wembleyju, kjer je Anglija izgubila proti Španiji z 1:2. Polfinalisti svetovnega prvenstva so povedli, a so še do odmora prejeli dva zadetka.

Izbranci Garetha Southgata so povedli v 11. minuti, ko je Luke Shaw sijajno zaposlil Marcusa Rashforda. Napadalec Manchester Uniteda je ob neodločnem Nachu zatresel mrežo s sedmih metrov z desno nogo. Le dve minuti zatem je izenačil Saul Niguez po lepem prodoru Rodriga.

Po pol ure igre je Thiago izvedel prosti strel z leve strani, pred vrati pa so branilci Anglije popolnoma pozabili na Rodriga, ki je spremenil smer žogi in ukanil Jordana Pickforda.

Na začetku drugega polčasa je Shaw zaradi poškodbe glave zapustil zelenico na nosilih. Tekma je bila prekinjena za več minut in na sporedu je bilo kar enajst minut sodnikovega dodatka. V 98. minuti je Danny Welbeck dosegel zadetek, a je predtem naredil prekršek nad Davidom de Geo, zato ga sodnik Danny Makkelie ni priznal.

Na drugi tekmi lige A je Švica s kar 6:0 odpravila Islandijo, ki je v drugem polčasu prejela štiri gole.

Liga A, skupina 2:

ŠVICA - ISLANDIJA 6:0 (2:0)

Zuber 13., Zakaria 23., Shaqiri 53., Seferović 67., Ajeti 71., Mehmedi 82.



Torek ob 20.45:

ISLANDIJA - BELGIJA

Skupina 4:

ANGLIJA - ŠPANIJA 1:2 (1:2)

Rashford 11.; Saul Niguez 13., Rodrigo 32.

Anglija: Pickford, Gomez, Stones, Maguire, Trippier, Henderson (64./Dier), Alli, Lingard, Shaw (53./Rose), Rashford (94./Welbeck), Kane.

Španija: de Gea, Carvajal, Nacho, Ramos, Marcos Alonso (87./Inigo Martinez), Saul Niguez, Busquets, Thiago (80./Sergi Roberto), Rodrigo Moreno, Iago Aspas (68./Asensio), Isco.

Sodnik: Danny Makkelie (Nizozemska)



Torek ob 20.45:

ŠPANIJA - HRVAŠKA

Liga B, skupina 3:

SEVERNA IRSKA - BiH 1:2 (0:1)

Grigg 93.; Duljević 36., Šarić 64.



Torek ob 20.45:

BiH - AVSTRIJA

Liga C, skupina 2:

FINSKA - MADŽARSKA 1:0 (1:0)

Pukki 7.



ESTONIJA - GRČIJA 0:1 (0:1)

Fortounis 14.

Liga D, skupina 2:

BELORUSIJA - SAN MARINO 5:0 (2:0)

Stasevič 4., Dragun 26., 87., Saroka 67./11-m, Kovalev 91.



LUKSEMBURG - MOLDAVIJA 4:0 (1:0)

Malget 34., Thill 59., Sinani 75., Martins 83.

A. G.