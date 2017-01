Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.7 od 3 glasov Ocenite to novico! Lionel Messi, Luis Suarez in Neymar se niso udeležili gala prireditve Fife v ponedeljek, saj so se želeli popolnoma osredotočiti na tekmo kraljevega pokala. Foto: Reuters Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Španski kraljevi pokal: Barcelona - Athletic Bilbao 1:0

Real Sociedad izločil Villarreal

11. januar 2017 ob 21:15,

zadnji poseg: 11. januar 2017 ob 22:02

Barcelona - MMC RTV SLO

V osmini finala španskega kraljevega pokala se na povratni tekmi na stadionu Camp Nouu merita Barcelona in Athletic iz Bilbaa. Baski so pvo tekmo dobili z 2:1.

Prejšnji četrtek so bili Katalonci popolnoma razglašeni na San Mamesu v prvem polčasu. Aritz Aduriz in Inaki Williams sta zadela za vodstvo Bilbaa z 2:0. V 52. minuti je Lionel Messi sijajno izvedel prosti strel z leve strani s 27 metrov. Gostitelji so tekmo končali le z deveterico, a so zadržali minimalno prednost.

Barcelona je v krizi tudi v prvenstvu, kjer po remiju v Villarrealu zaostaja za madridskim Realom že pet točk, kraljevi klub pa ima še tekmo manj.

Španski kraljevi pokal, osmina finala, povratne tekme:

ATLETICO MADRID - Las Palmas 2:3 (0:0) 2:0

Griezmann 49., Correa 61.; Livaja 57., 89., Garcia 92.



Alaves - DEPORTIVO 1:1 (1:0) 2:2

Mendez 45.; Arribas 62.

RK: T. Hernandez 47./Alaves

Cordoba - ALCORCON 1:2 (1:0) 0:0

Piovaccari 9.; D. Rodriguez 51., Alejo 68.

Villarreal - REAL SOCIEDAD 1:1 (1:1) 1:3

R. Soriano 45.; Oyazabal 15.

RK: Sansone 89./Villarreal

Ob 21.15:

BARCELONA - ATHLETIC BILBAO 1:0 (1:0) 1:2

Suarez 36.

Barcelona: Cillessen, Sergi Roberto, Pique, Umtiti, Jordi Alba, Busquets, Rafinha, Iniesta, Messi, Suarez, Neymar.

Athletic Bilbao: Iraizoz, Boveda, Etxeita, Laporte, Balenziaga, Benat, San Jose, Sabin, Eraso, Saborit, Inaki Williams.

Sodnik: Jesus Gil Manzano

Četrtek ob 19.00:

CELTA VIGO - VALENCIA 4:1



EIBAR - OSASUNA 3:0



Ob 21.15:

SEVILLA - REAL MADRID 0:3

Izidi prvih tekem so v krepkem tisku.

A. G.