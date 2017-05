Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 2 glasov Ocenite to novico! Favorit za osvojitev španskega kraljevega pokala je Barcelona. Foto: Reuters Nemški pokal so končno dvignili nogometaši Borussie iz Dortmunda. V finalu so bili z 2:1 boljši od Eintrachta. Foto: Reuters Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Španski pokal, finale: Barcelona - Alaves 3:1

Borussia Dortmund osvojila nemški pokal

27. maj 2017 ob 21:31,

zadnji poseg: 27. maj 2017 ob 22:40

Madrid - MMC RTV SLO

V finalu španskega kraljevega pokala na stadionu Vicente Calderon v Madridu se za lovoriko merita Barcelona in Alaves.

Finale si je Barcelona zagotovila z zmago nad Atleticom iz Madrida, Alaves pa je bil v polfinalu boljši od Celte Vigo.

Barcelona se je četrtič zapored uvrstila v finale tega tekmovanja in je favorit za končno zmago.

Borussia do pokala v četrtem poskusu

Zmagovalec nemškega pokala je Borussia iz Dortmunda. Rumeno-črnim je v četrtem zaporednem finalu le uspelo priti do pokala. Dvakrat jim je slavje preprečil Bayern, enkrat Wolfsburg, četrtič pa jim je uspelo streti nasprotnika v finalu - z 2:1 so bili boljši od Eintrachta iz Frankfurta.

Ousmane Dembele je Borussio povedel v vodstvo v 8. minuti, ko je učinkovito streljal pod prečko. Eintracht je izenačil v 29. minuti - po napaki obrambe Borussie je zadel Ante Rebić. Christian Pulišić, ki je vstopil v igro v drugem polčasu, je bil hitrejši od vratarja Eintrachta Lukasa Hradeckega, ta ga je v kazenskem prostoru nerodno ustavil in ga spotaknil, tako da je sodnik pokazal na belo črto. S te je bil natančen Pierre-Emerick Aubameyang.

ŠPANSKI KRALJEVI POKAL

FINALE, Madrid, Vicente Calderon

Danes ob 21.30:

BARCELONA - ALAVES 3:1 (3:1)

Messi 30., Neymar 45., Paco 45.; Hernandez 33.

Barcelona: Cillessen, Alba, Umtiti, Pique, Mascherano (11./Gomes), Iniesta, Busquets, Rakitić, Neymar, Paco, Messi.

Alaves: Pacheco, Vigaray, Ely, Feddal, Kiko, Llorente, Garcia, Hernandez, Mendez, Deyverson, Ibai.

Sodnik: Carlos Clos Gomez

NEMŠKI POKAL

FINALE, Berlin

EINTRACHT - BORUSSIA (D) 1:2 (1:1)

74.322; Rebić 29.; Dembele 8., Aubameyang 67.

Eintracht: Hradecky, Hector, Abraham, Vallejo, Chandler (72./Meier), Medojević (56./Tawatha), Gačinović, Oczipka, Fabian (79./Blum), Rebić, Šeferović.

Borussia Dortmund: Buerki, Bartra (76./Durm), Papastathopoulos, Schmelzer (46./Castro), Piszczek, Ginter, Kagawa, Gurreiero, Dembele, Aubameyang, Reus (46./Pulišić).

Sodnik: Deniz Aytekin

FRANCOSKI POKAL

FINALE, Saint Denis

Danes ob 21.00:

ANGERS - PARIS SG -:- (0:0)

Angers: Letellier, Manceau, Thomas, Traore, Cissokho, Santamaria, Ekambi, Mangani, N'Doye, Pepe, Tiedhiou

Paris SG: Areola, Aurier, Marquinhos, Silva, Maxwell, Verratti, Motta, Matuidi, Di Maria, Cavani, Draxler

Sodnik: Benoit Bastien

D. S.